Манчини фолит на фланге в центре поля, заваливаясь на газон вместе с соперником.

Теперь Пеллегрини нарушил правила против Чеккерини, заехав тому по ногам.

Целая серия недлинных забросов произошла в центре поля. Стабильное владение мячом ни одна команда наладить пока не может.

Смоллингу потребуется замена из-за мышечной травмы. Он потянул заднюю поверхность бедра, охраняя мяч от бежавшего сзади Калинича.

8' Спокойная игра в дебюте матча, даже очень спокойная.

7' Безадресная подача от гостей с левой стороны на дальнюю штангу.

7' Заброс Пеллегрини на Майораля пришёл к вратарю.Сильвестри.

7' "Мастифы" - одно из прозвище "Вероны".

6' Не прошла у римлян длинная передача на Мхитаряна - того опередили игроки визитёров.

5' Кажется, чуть больше мячом владели гости в первые 4 минуты, но "Роме" от этого не становилось плохо.

4' Пау Лопес выбил мяч в центр поля, и там им завладела "Верона".

3' Мхитарян пяткой подарил мяч чужому в середине поля.

3' Впрочем, ничего интересного не изобрели гости в своей атаке.

2' "Верона" перехватывает мяч в центре поля.

1' Едва не получилось у Майораля вырваться один на один с Сильвестри, но подвела Борху обработка.