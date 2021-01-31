  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Рома
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Верона
0' 12'
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
14
Вильяр
Гонсало
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
21
Майораль
Борха
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
Рома
3-4-2-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

12'
Кумбулла Мараш
Смоллинг Крис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 8 (1) 0.4
2. Верету Жордан 7 (4) 0.35
3. Джеко Эдин 7 0.35
4. Майораль Борха 5 0.25
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.2
6. Педро Родригес 3 0.15
7. Манчини Джанлука 2 0.1
8. Карсдорп Рик 1 0.05
9. Спинаццола Леонардо 1 0.05
10. Перес Карлес 1 0.05
11. Кумбулла Мараш 1 0.05
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Перес Бруно 0 0
14. Смоллинг Крис 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 5 (1) 0.25
2. Барак Антонин 4 0.2
3. Димарко Федерико 3 0.15
4. Велозу Мигель 2 (2) 0.1
5. Фавилли Андреа 2 0.1
6. Лазович Дарко 1 0.05
7. Калинич Никола 1 0.05
8. Тамез Адриен 1 0.05
9. Илич Иван 1 0.05
10. Фараони Марко 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 5 0
2. Педро Родригес 3 1
3. Кристанте Бриан 4 0
4. Перес Бруно 4 0
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0
6. Вильяр Гонсало 4 0
7. Ибаньес Рожер 4 0
8. Смоллинг Крис 3 0
9. Верету Жордан 3 0
10. Миранте Антонио 2 0
11. Кумбулла Мараш 2 0
12. Джеко Эдин 1 0
13. Сантон Давиде 1 0
14. Мхитарян Генрих 1 0
15. Карсдорп Рик 1 0
16. Майораль Борха 1 0
17. Калафьори Рикардо 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Маньяни Джанджакомо 5 0
3. Димарко Федерико 4 0
4. Цаканьи Маттиа 4 0
5. Барак Антонин 2 1
6. Фараони Марко 3 0
7. Сальседо Эдди 3 0
8. Ловато Маттео 3 0
9. Лазович Дарко 2 0
10. Тамез Адриен 2 0
11. Давидович Павел 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Эмпереур Алан 1 0
15. Фавилли Андреа 1 0
16. Виейра Ронни 1 0
17. Данци Андреа 1 0
18. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 17.5% (7) 12.5% (5) 27.5% (11) 7.5% (3) 17.5% (7) 17.5% (7)
 Верона 10% (2) 20% (4) 5% (1) 10% (2) 40% (8) 15% (3)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан
Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София
Верона Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона
Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе

Последние игры между собой

Рома: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Верона 3:0 Рома Серия A Рома 2:1 Верона Серия A Верона 1:3 Рома Серия A Верона 0:1 Рома Серия A
Рома 3:0 Верона Серия A Рома 1:1 Верона Серия A Верона 1:1 Рома Серия A Верона 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Верона Серия A Верона 1:3 Рома Серия A Рома 3:0 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан Заявка 20 13 5 2 49 - 23 44
3. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
4. Рома 0:0 Заявка 20 11 5 4 41 - 32 38
5. Наполи Заявка 19 12 1 6 43 - 19 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 20 10 6 4 45 - 26 36
8. Верона 0:0 Заявка 20 8 7 5 25 - 18 31
9. Сассуоло Заявка 20 8 7 5 33 - 30 31
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Дженоа Заявка 20 5 6 9 22 - 30 21
15. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
16. Специя Заявка 20 4 6 10 26 - 37 18
17. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
18. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне Заявка 20 3 3 14 22 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
2. Рома 0:0 Заявка 11 7 4 0 25 - 12 25
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
5. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
6. Аталанта Заявка 10 5 2 3 23 - 13 17
7. Верона 0:0 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
3. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
4. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Верона 0:0 Заявка 10 3 5 2 10 - 8 14
9. Рома 0:0 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Замена
    12'
    Вынужденная замена в составе "Ромы": Кумбулла вместо травмированного Смоллинга.
  • Травма, повреждение
    11'
    Смоллингу потребуется замена из-за мышечной травмы. Он потянул заднюю поверхность бедра, охраняя мяч от бежавшего сзади Калинича.
  • 10'
    Целая серия недлинных забросов произошла в центре поля. Стабильное владение мячом ни одна команда наладить пока не может.
  • Фол, нарушение
    9'
    Теперь Пеллегрини нарушил правила против Чеккерини, заехав тому по ногам.
  • Фол, нарушение
    9'
    Манчини фолит на фланге в центре поля, заваливаясь на газон вместе с соперником.

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  • 8'
    Спокойная игра в дебюте матча, даже очень спокойная.
  • 7'
    Безадресная подача от гостей с левой стороны на дальнюю штангу.
  • 7'
    Заброс Пеллегрини на Майораля пришёл к вратарю.Сильвестри.
  • 7'
    "Мастифы" - одно из прозвище "Вероны".
  • 6'
    Не прошла у римлян длинная передача на Мхитаряна - того опередили игроки визитёров.
  • 5'
    Кажется, чуть больше мячом владели гости в первые 4 минуты, но "Роме" от этого не становилось плохо.
  • 4'
    Пау Лопес выбил мяч в центр поля, и там им завладела "Верона".
  • 3'
    Мхитарян пяткой подарил мяч чужому в середине поля. 
  • 3'
    Впрочем, ничего интересного не изобрели гости в своей атаке.
  • 2'
    "Верона" перехватывает мяч в центре поля.
  • 1'
    Едва не получилось у Майораля вырваться один на один с Сильвестри, но подвела Борху обработка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.00 5.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.69 4.20 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.00 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.85 5.10

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.21 3.45 1.30 2.20 1.68 1.74 2.10 1.49 2.65 1.25 3.85 1.19 4.80 1.08 7.50 1.07 9.00
13.00 1.00 10.25 1.01 4.20 1.17 3.40 1.25 2.18 1.61 1.76 2.06 1.54 2.71 1.27 3.95 1.18 4.65 1.06 7.80 1.04 8.20
8.99 1.03 7.84 1.05 3.50 1.30 2.70 1.45 1.87 1.92 2.04 1.86 1.48 2.63 1.33 3.25 1.14 5.55 1.11 6.50 1.05 7.90 1.04 8.50 1.01 14.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.20 1.63 1.52 2.43 1.13 5.40
3.32 1.33 2.28 1.63 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
2.63 1.48 1.70 2.15 1.33 3.25 1.07 6.75 1.05 7.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.18 1.88 1.86 1.25 3.70
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
4.17 1.19 2.99 1.34 1.82 1.97 1.37 3.05 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.09
1.90 1.90
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.25 1.33
Где смотреть матч Рома 0:0 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Рома 0:0 Верона

Исход игры
Рома
92.1% (129)
Ничья
7.9% (11)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.42% (82)
Меньше
40.58% (56)
Обе команды забьют
Да
59.42% (82)
Нет
40.58% (56)
Популярный счёт
2:1 Рома
44.3% (62)
2:0 Рома
27.1% (38)
1:0 Рома
9.3% (13)
3:1 Рома
7.1% (10)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:0 Рома
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
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