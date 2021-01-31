Рома
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Верона
13
Пау
Лопес
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
36 Амионе БруноЗащитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|8 (1)
|0.4
|2.
|Верету Жордан
|7 (4)
|0.35
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.35
|4.
|Майораль Борха
|5
|0.25
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.2
|6.
|Педро Родригес
|3
|0.15
|7.
|Манчини Джанлука
|2
|0.1
|8.
|Карсдорп Рик
|1
|0.05
|9.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.05
|10.
|Перес Карлес
|1
|0.05
|11.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|13.
|Перес Бруно
|0
|0
|14.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|15.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|5 (1)
|0.25
|2.
|Барак Антонин
|4
|0.2
|3.
|Димарко Федерико
|3
|0.15
|4.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.1
|5.
|Фавилли Андреа
|2
|0.1
|6.
|Лазович Дарко
|1
|0.05
|7.
|Калинич Никола
|1
|0.05
|8.
|Тамез Адриен
|1
|0.05
|9.
|Илич Иван
|1
|0.05
|10.
|Фараони Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|5
|0
|2.
|Педро Родригес
|3
|1
|3.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|4.
|Перес Бруно
|4
|0
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|6.
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|7.
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|8.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|9.
|Верету Жордан
|3
|0
|10.
|Миранте Антонио
|2
|0
|11.
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|12.
|Джеко Эдин
|1
|0
|13.
|Сантон Давиде
|1
|0
|14.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|15.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|16.
|Майораль Борха
|1
|0
|17.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|3.
|Димарко Федерико
|4
|0
|4.
|Цаканьи Маттиа
|4
|0
|5.
|Барак Антонин
|2
|1
|6.
|Фараони Марко
|3
|0
|7.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|8.
|Ловато Маттео
|3
|0
|9.
|Лазович Дарко
|2
|0
|10.
|Тамез Адриен
|2
|0
|11.
|Давидович Павел
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|15.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|16.
|Виейра Ронни
|1
|0
|17.
|Данци Андреа
|1
|0
|18.
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|27.5% (11)
|7.5% (3)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|Верона
|10% (2)
|20% (4)
|5% (1)
|10% (2)
|40% (8)
|15% (3)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =3 -5Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан
Верона Последние 20 матчей: +8 =6 -6Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона
Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе
Последние игры между собой
Рома: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 23
|44
|3.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|4.
|Рома
|0:0 Заявка
|20
|11
|5
|4
|41 - 32
|38
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 19
|37
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|45 - 26
|36
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|25 - 18
|31
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|33 - 30
|31
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|14.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 30
|21
|15.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|26 - 37
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|18.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|14 - 38
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|22 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|11
|7
|4
|0
|25 - 12
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|6.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 13
|17
|7.
|Верона
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|8.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 8
|14
|9.
|Рома
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома 0:0 Верона
Исход игры
Рома
92.1% (129)
Ничья
7.9% (11)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.42% (82)
Меньше
40.58% (56)
Обе команды забьют
Да
59.42% (82)
Нет
40.58% (56)
Популярный счёт
2:1 Рома
44.3% (62)
2:0 Рома
27.1% (38)
1:0 Рома
9.3% (13)
3:1 Рома
7.1% (10)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:0 Рома
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
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