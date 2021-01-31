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  3. Италия
Кротоне
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Дженоа
0' 19'
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
21
Дзанеллато
Никколо
10
Бенали
Ахмед
69
Реца
Аркадиуш
25
Сими
Нванкво
54
Ди
Кармине
Самуэль
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
99
Циборра
Леннарт
23
Дестро
Маттиа
61
Шомуродов
Элдор
Кротоне
3-5-2
Дженоа
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 7 (3) 0.35
2. Мессьяс Жуниор 6 0.3
3. Големич Владимир 2 (1) 0.1
4. Молина Сальваторе 1 0.05
5. Реца Аркадиуш 1 0.05
6. Ривьер Эммануэль 1 0.05
7. Вулич Милош 1 0.05
8. Дзанеллато Никколо 1 0.05
9. Эдуардо Энрике 1 0.05
10. Перейра Педру II 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 7 0.35
2. Пьяца Марко 3 0.15
3. Шомуродов Элдор 2 0.1
4. Скамачча Джанлука 2 0.1
5. Пандев Горан 1 0.05
6. Стураро Стефано 1 0.05
7. Зайц Миха 1 0.05
8. Дзаппакоста Давиде 1 0.05
9. Кришито Доменико 1 (1) 0.05
10. Гильоне Паоло 0 0
11. Стротман Кевин 0 0
12. Бадель Милан 0 0
13. Лерагер Лукас 0 0
14. Гольданига Эдоардо 0 0
15. Пеллегрини Лука 0 0
16. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 6 0
2. Луперто Себастьяно 4 1
3. Марроне Лука 5 0
4. Реца Аркадиуш 5 0
5. Чигарини Лука 3 1
6. Перейра Педру II 4 0
7. Мессьяс Жуниор 4 0
8. Петриччоне Якопо 2 1
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 2 0
12. Рисполи Андреа 1 0
13. Маццотта Антонио 1 0
14. Бенали Ахмед 1 0
15. Джиджи Коффи 1 0
16. Сими Нванкво 1 0
17. Молина Сальваторе 1 0
18. Дзанеллато Никколо 1 0
19. Вулич Милош 1 0
20. Драгус Денис 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 6 0
2. Мазиелло Андреа 4 0
3. Бадель Милан 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Зайц Миха 3 0
9. Перин Маттиа 1 1
10. Радованович Иван 2 0
11. Дзаппакоста Давиде 2 0
12. Пеллегрини Лука 2 0
13. Кришито Доменико 1 0
14. Стураро Стефано 1 0
15. Скамачча Джанлука 1 0
16. Циборра Леннарт 1 0
17. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1)
 Дженоа 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 31.58% (6) 21.05% (4) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома
Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья
Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Дженоа 4:1 Кротоне Серия A Дженоа 1:0 Кротоне Серия A Дженоа 1:0 Кротоне Кубок Кротоне 0:1 Дженоа Серия A
Дженоа 2:2 Кротоне Серия A Кротоне 1:3 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан Заявка 20 13 5 2 49 - 23 44
3. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
4. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
5. Лацио 1:0 Заявка 20 11 4 5 33 - 26 37
6. Аталанта 0:1 Заявка 20 10 6 4 44 - 24 36
7. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
8. Сассуоло 0:0 Заявка 20 8 7 5 32 - 29 31
9. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
15. Дженоа 0:0 Заявка 20 4 7 9 19 - 30 19
16. Специя Заявка 20 4 6 10 26 - 37 18
17. Кальяри 0:0 Заявка 20 3 6 11 23 - 37 15
18. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне 0:0 Заявка 20 3 4 13 22 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
2. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта 0:1 Заявка 10 5 2 3 22 - 11 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио 1:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа 0:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне 0:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Лацио 1:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 12 20
3. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
4. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
5. Аталанта 0:1 Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло 0:0 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа 0:0 Заявка 10 1 5 4 5 - 14 8
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри 0:0 Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Кротоне 23.4% (32)
X 40.9% (56)
Дженоа 35.8% (49)
Все прогнозы
2.52 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Дженоа
3.00
3.26
2.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.25 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.26 2.76
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 2.95 2.90
  2.79 3.14 2.76

Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.50 1.08 3.18 1.33 2.45 1.55 1.81 2.11 1.36 3.12 1.25 3.78 1.09 6.25 1.06 6.75 1.01 10.75
6.50 1.11 5.10 1.16 2.50 1.53 1.87 1.92 2.06 1.87 1.50 2.55 1.22 4.20 1.16 5.10 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 12.00 1.01 11.50 0.00 21.00
3.41 1.35 2.90 1.44 2.48 1.57 2.03 1.85 1.77 2.12 1.58 2.46 1.44 3.00 1.30 3.75 1.10 8.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.81 2.00 1.36 3.15 1.11 6.45 1.08 8.20
2.00 1.80 1.31 3.35 1.16 5.10 1.02 13.00 1.02 13.00
2.82 1.46 2.32 1.65 1.80 2.09 1.50 2.68 1.36 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.36 1.59 1.61 2.31 1.21 4.40 1.17 5.30
2.44 1.47 1.64 2.17 1.20 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.30 1.27
Где смотреть матч Кротоне 0:0 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Дженоа

Исход игры
Кротоне
23.4% (32)
Ничья
40.9% (56)
Дженоа
35.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
39.26% (53)
Меньше
60.74% (82)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (45)
1:2 Дженоа
20.4% (28)
0:1 Дженоа
12.4% (17)
2:1 Кротоне
11.7% (16)
1:0 Кротоне
8.8% (12)
2:2 Ничья
4.4% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
4:1 Кротоне
1.5% (2)
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