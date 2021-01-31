0:1
24' ГолДестро Маттиа
28' Желтая карточкаСтротман Кевин
0:2
29' ГолЦиборра Леннарт
33' Желтая карточкаМессьяс Жуниор
0:3
50' ГолДестро Маттиа
85' Желтая карточкаЭдуардо Энрике
90' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
25 Онгене ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоНападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
0:1
28'
29'
33'
50'
0:3
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 11
-
1 Офсайды 9
-
14 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|7 (3)
|0.35
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.3
|3.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.1
|4.
|Молина Сальваторе
|1
|0.05
|5.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.05
|6.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.05
|7.
|Вулич Милош
|1
|0.05
|8.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.05
|9.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.05
|10.
|Перейра Педру II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|9
|0.45
|2.
|Пьяца Марко
|3
|0.15
|3.
|Шомуродов Элдор
|2
|0.1
|4.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.1
|5.
|Пандев Горан
|1
|0.05
|6.
|Зайц Миха
|1
|0.05
|7.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.05
|8.
|Стураро Стефано
|1
|0.05
|9.
|Циборра Леннарт
|1
|0.05
|10.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.05
|11.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|12.
|Стротман Кевин
|0
|0
|13.
|Бадель Милан
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|6
|0
|2.
|Реца Аркадиуш
|6
|0
|3.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|4.
|Марроне Лука
|5
|0
|5.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|6.
|Чигарини Лука
|3
|1
|7.
|Перейра Педру II
|4
|0
|8.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|9.
|Големич Владимир
|3
|0
|10.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|13.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|15.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|16.
|Сими Нванкво
|1
|0
|17.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|18.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|19.
|Вулич Милош
|1
|0
|20.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|6
|0
|2.
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|3.
|Бадель Милан
|4
|0
|4.
|Дестро Маттиа
|4
|0
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0
|6.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|7.
|Пандев Горан
|3
|0
|8.
|Зайц Миха
|3
|0
|9.
|Перин Маттиа
|1
|1
|10.
|Радованович Иван
|2
|0
|11.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|12.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|13.
|Кришито Доменико
|1
|0
|14.
|Стротман Кевин
|1
|0
|15.
|Стураро Стефано
|1
|0
|16.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|17.
|Циборра Леннарт
|1
|0
|18.
|Ровелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|Дженоа
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома
Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =6 -9Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья
Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 23
|44
|3.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|5.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|6.
|Аталанта
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|45 - 26
|36
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|33 - 30
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|14.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 30
|21
|15.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|26 - 37
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|18.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 36
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|22 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|2.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 13
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кротоне 0:3 Дженоа
Исход игры
Кротоне
23.4% (32)
Ничья
40.9% (56)
Дженоа
35.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
39.26% (53)
Меньше
60.74% (82)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (45)
1:2 Дженоа
20.4% (28)
0:1 Дженоа
12.4% (17)
2:1 Кротоне
11.7% (16)
1:0 Кротоне
8.8% (12)
2:2 Ничья
4.4% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:0 Кротоне
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!