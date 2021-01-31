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  3. Италия
Кротоне
0:3
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
0:1
24' Гол
Дестро Маттиа
28' Желтая карточка
Стротман Кевин
0:2
29' Гол
Циборра Леннарт
33' Желтая карточка
Мессьяс Жуниор
0:3
50' Гол
Дестро Маттиа
85' Желтая карточка
Эдуардо Энрике
90' Желтая карточка
Реца Аркадиуш
90'+4
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
21
Дзанеллато
Никколо
10
Бенали
Ахмед
69
Реца
Аркадиуш
25
Сими
Нванкво
54
Ди
Кармине
Самуэль
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
99
Циборра
Леннарт
23
Дестро
Маттиа
61
Шомуродов
Элдор
Кротоне
3-5-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

24'
0:1
Дестро Маттиа
28'
 
Стротман Кевин
29'
0:2
Циборра Леннарт
(Дзаппакоста Давиде)
33'
Мессьяс Жуниор
 
46'
Рисполи Андреа
Перейра Педру II
 
50'
0:3
Дестро Маттиа
(Зайц Миха)
56'
Ривьер Эммануэль
Ди Кармине Самуэль
 
61'
 
Пьяца Марко
Шомуродов Элдор
61'
 
Мелегони Филиппо
Зайц Миха
69'
Эдуардо Энрике
Дзанеллато Никколо
 
69'
Джиджи Коффи
Магальян Лисандро
 
71'
 
Пандев Горан
Дестро Маттиа
71'
 
Гильоне Паоло
Дзаппакоста Давиде
74'
 
Бехрами Валон
Стротман Кевин
85'
Эдуардо Энрике
 
90'
Реца Аркадиуш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 11
  • 1 Офсайды 9
  • 14 Нарушения правил 23
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 7 (3) 0.35
2. Мессьяс Жуниор 6 0.3
3. Големич Владимир 2 (1) 0.1
4. Молина Сальваторе 1 0.05
5. Реца Аркадиуш 1 0.05
6. Ривьер Эммануэль 1 0.05
7. Вулич Милош 1 0.05
8. Дзанеллато Никколо 1 0.05
9. Эдуардо Энрике 1 0.05
10. Перейра Педру II 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.45
2. Пьяца Марко 3 0.15
3. Шомуродов Элдор 2 0.1
4. Скамачча Джанлука 2 0.1
5. Пандев Горан 1 0.05
6. Зайц Миха 1 0.05
7. Дзаппакоста Давиде 1 0.05
8. Стураро Стефано 1 0.05
9. Циборра Леннарт 1 0.05
10. Кришито Доменико 1 (1) 0.05
11. Гильоне Паоло 0 0
12. Стротман Кевин 0 0
13. Бадель Милан 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 6 0
2. Реца Аркадиуш 6 0
3. Луперто Себастьяно 4 1
4. Марроне Лука 5 0
5. Мессьяс Жуниор 5 0
6. Чигарини Лука 3 1
7. Перейра Педру II 4 0
8. Петриччоне Якопо 2 1
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 3 0
12. Рисполи Андреа 1 0
13. Маццотта Антонио 1 0
14. Бенали Ахмед 1 0
15. Джиджи Коффи 1 0
16. Сими Нванкво 1 0
17. Молина Сальваторе 1 0
18. Дзанеллато Никколо 1 0
19. Вулич Милош 1 0
20. Драгус Денис 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 6 0
2. Мазиелло Андреа 4 0
3. Бадель Милан 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Зайц Миха 3 0
9. Перин Маттиа 1 1
10. Радованович Иван 2 0
11. Дзаппакоста Давиде 2 0
12. Пеллегрини Лука 2 0
13. Кришито Доменико 1 0
14. Стротман Кевин 1 0
15. Стураро Стефано 1 0
16. Скамачча Джанлука 1 0
17. Циборра Леннарт 1 0
18. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1)
 Дженоа 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 31.82% (7) 18.18% (4) 9.09% (2)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома
Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья
Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Дженоа 4:1 Кротоне Серия A Дженоа 1:0 Кротоне Серия A Дженоа 1:0 Кротоне Кубок Кротоне 0:1 Дженоа Серия A
Дженоа 2:2 Кротоне Серия A Кротоне 1:3 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан Заявка 20 13 5 2 49 - 23 44
3. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
4. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
5. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
6. Аталанта Заявка 20 10 6 4 45 - 26 36
7. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
8. Сассуоло Заявка 20 8 7 5 33 - 30 31
9. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Дженоа Заявка 20 5 6 9 22 - 30 21
15. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
16. Специя Заявка 20 4 6 10 26 - 37 18
17. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
18. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 20 3 3 14 22 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
2. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 10 5 2 3 23 - 13 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
3. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
4. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Кротоне 23.4% (32)
X 40.9% (56)
Дженоа 35.8% (49)
Все прогнозы
2.52 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.26 2.76
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 9.50 1.09
  31.69 10.35 1.10

Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.50 1.08 3.18 1.33 2.45 1.55 1.81 2.11 1.36 3.12 1.25 3.78 1.09 6.25 1.06 6.75 1.01 10.75
6.50 1.11 5.10 1.16 2.50 1.53 1.87 1.92 2.06 1.87 3.35 1.31 2.27 1.62 1.77 2.04 1.77 2.04 1.11 6.50 1.10 6.80 1.07 8.40 0.00 21.00
2.93 1.43 2.31 1.66 2.01 1.88 1.68 2.26 1.51 2.67 1.77 2.12 3.18 1.38 2.43 1.60 1.77 2.11 1.52 2.63 1.29 3.73 1.50 2.68 1.32 3.52 1.10 8.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.68 1.47 1.81 2.00 1.36 3.15 1.11 6.45 1.08 8.20
2.00 1.80 1.31 3.35 1.16 5.10 1.02 13.00 1.38 3.00 1.04 10.00 1.02 13.00
1.81 2.07 1.50 2.67 1.20 4.75 1.50 2.68 1.36 3.26 1.23 4.34 1.12 6.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.36 1.59 1.61 2.31 1.21 4.40 1.17 5.30
2.44 1.47 1.64 2.17 1.20 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.27
Где смотреть матч Кротоне 0:3 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:3 Дженоа

Исход игры
Кротоне
23.4% (32)
Ничья
40.9% (56)
Дженоа
35.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
39.26% (53)
Меньше
60.74% (82)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (45)
1:2 Дженоа
20.4% (28)
0:1 Дженоа
12.4% (17)
2:1 Кротоне
11.7% (16)
1:0 Кротоне
8.8% (12)
2:2 Ничья
4.4% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:0 Кротоне
1.5% (2)
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