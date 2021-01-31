Специя
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Альберто Пиччи
Удинезе
17' Желтая карточкаБонифаци Кевин
23' Желтая карточкаПобега Томмазо
39' Желтая карточкаВиньяли Лука
69
Виньяли
Лука
22
Шабо
Юлиан
28
Эрлич
Мартин
10
Агум
Люсьен
17
Фариас
Диего
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
23'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.45
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.15
|3.
|Фариас Диего
|3
|0.15
|4.
|Побега Томмазо
|3
|0.15
|5.
|Верде Даниэле
|2
|0.1
|6.
|Пикколи Роберто
|2
|0.1
|7.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.05
|8.
|Терци Клаудио
|1
|0.05
|9.
|Шабо Юлиан
|1
|0.05
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.05
|11.
|Бастони Симоне
|0
|0
|12.
|Риччи Матео
|0
|0
|13.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|4 (1)
|0.2
|2.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.15
|3.
|Перейра Роберто
|2
|0.1
|4.
|Окака Стефано
|2
|0.1
|5.
|Ласанья Кевин
|2
|0.1
|6.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.1
|7.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.05
|8.
|Несторовски Илья
|1
|0.05
|9.
|Самир Каэтано
|1
|0.05
|10.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.05
|11.
|Делофеу Херард
|0
|0
|12.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|8
|1
|2.
|Терци Клаудио
|7
|1
|3.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|4.
|Побега Томмазо
|5
|0
|5.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|6.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|7.
|Риччи Матео
|3
|0
|8.
|Эрлич Мартин
|3
|0
|9.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|10.
|Виньяли Лука
|1
|1
|11.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|12.
|Фариас Диего
|2
|0
|13.
|Бастони Симоне
|2
|0
|14.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|15.
|Агум Люсьен
|2
|0
|16.
|Агудело Кевин
|2
|0
|17.
|Зут Йерун
|1
|0
|18.
|Сала Джакопо
|1
|0
|19.
|Проведель Иван
|1
|0
|20.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|21.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|22.
|Верде Даниэле
|1
|0
|23.
|Рамос Хуан
|1
|0
|24.
|Нзола М'Бала
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|7
|0
|2.
|Самир Каэтано
|5
|0
|3.
|Бекао Родриго
|5
|0
|4.
|Зеегелаар Марвин
|4
|0
|5.
|Перейра Роберто
|4
|0
|6.
|Муссо Хуан
|3
|0
|7.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|8.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|9.
|Окака Стефано
|1
|0
|10.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|11.
|Уолас Соуза
|1
|0
|12.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|13.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|3.85% (1)
|30.77% (8)
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|Удинезе
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +6 =6 -8Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя
Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина
Удинезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи
Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя
Последние игры между собой
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Удинезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 23
|44
|3.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|7.
|Лацио
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 29
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 28
|19
|15.
|Специя
|0:0 Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 36
|19
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 36
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|2.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|15.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Специя
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|19.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|4.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|5.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|6.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 17
|17
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Специя
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Специя 0:0 Удинезе
Исход игры
Специя
31% (45)
Ничья
42.1% (61)
Удинезе
26.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (69)
Меньше
52.08% (75)
Обе команды забьют
Да
83.33% (120)
Нет
16.67% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (51)
2:1 Специя
24.1% (35)
1:2 Удинезе
16.6% (24)
0:1 Удинезе
8.3% (12)
2:2 Ничья
4.8% (7)
1:0 Специя
4.8% (7)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!