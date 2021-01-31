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  2. Матчи
  3. Италия
Специя
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Удинезе
0'
17' Желтая карточка
Бонифаци Кевин
23' Желтая карточка
Побега Томмазо
39' Желтая карточка
Виньяли Лука
43'
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
22
Шабо
Юлиан
28
Эрлич
Мартин
20
Бастони
Симоне
25
Маджоре
Джулио
10
Агум
Люсьен
26
Побега
Томмазо
11
Гьяси
Эммануэль
9
Галабинов
Андрей
17
Фариас
Диего
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
14
Бонифаци
Кевин
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
11
Уолас
Соуза
22
Арслан
Толгай-Али
90
Зеегелаар
Марвин
10
Де
Пауль
Родриго
37
Перейра
Роберто
9
Делофеу
Херард
Специя
4-3-3
Удинезе
3-4-2-1

Ход матча

17'
 
Бонифаци Кевин
23'
Побега Томмазо
 
39'
Виньяли Лука
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.45
2. Галабинов Андрей 3 0.15
3. Фариас Диего 3 0.15
4. Побега Томмазо 3 0.15
5. Верде Даниэле 2 0.1
6. Пикколи Роберто 2 0.1
7. Гьяси Эммануэль 1 0.05
8. Терци Клаудио 1 0.05
9. Шабо Юлиан 1 0.05
10. Агудело Кевин 1 0.05
11. Бастони Симоне 0 0
12. Риччи Матео 0 0
13. Рафаэл Биттенкур 0 0
14. Бартоломей Паоло 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Феррер Сальвадор 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 4 (1) 0.2
2. Пуссетто Игнасио 3 0.15
3. Перейра Роберто 2 0.1
4. Окака Стефано 2 0.1
5. Ласанья Кевин 2 0.1
6. Арслан Толгай-Али 2 0.1
7. Форестьери Фернандо 1 0.05
8. Несторовски Илья 1 0.05
9. Самир Каэтано 1 0.05
10. Зеегелаар Марвин 1 0.05
11. Делофеу Херард 0 0
12. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 8 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Эстевес Науэль 5 0
4. Побега Томмазо 5 0
5. Гьяси Эммануэль 4 0
6. Феррер Сальвадор 4 0
7. Риччи Матео 3 0
8. Эрлич Мартин 3 0
9. Марчицца Риккардо 3 0
10. Виньяли Лука 1 1
11. Исмайли Ардиан 1 1
12. Фариас Диего 2 0
13. Бастони Симоне 2 0
14. Маджоре Джулио 2 0
15. Агум Люсьен 2 0
16. Агудело Кевин 2 0
17. Зут Йерун 1 0
18. Сала Джакопо 1 0
19. Проведель Иван 1 0
20. Дейола Алессандро 1 0
21. Бартоломей Паоло 1 0
22. Верде Даниэле 1 0
23. Рамос Хуан 1 0
24. Нзола М'Бала 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 7 0
2. Самир Каэтано 5 0
3. Бекао Родриго 5 0
4. Зеегелаар Марвин 4 0
5. Перейра Роберто 4 0
6. Муссо Хуан 3 0
7. Пуссетто Игнасио 2 0
8. Бонифаци Кевин 2 0
9. Окака Стефано 1 0
10. Нюйтинк Брэм 1 0
11. Уолас Соуза 1 0
12. Ласанья Кевин 1 0
13. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 3.85% (1) 30.77% (8) 15.38% (4) 3.85% (1) 26.92% (7) 19.23% (5)
 Удинезе 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя
Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина
Удинезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи
Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя

Последние игры между собой

Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Удинезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Удинезе 0:2 Специя Серия A Удинезе 2:3 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан Заявка 20 13 5 2 49 - 23 44
3. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
4. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Лацио Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
8. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
9. Сассуоло Заявка 19 8 6 5 32 - 29 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
14. Удинезе 0:0 Заявка 20 4 7 9 20 - 28 19
15. Специя 0:0 Заявка 20 4 7 9 26 - 36 19
16. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
17. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
18. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
2. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Специя 0:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
19. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
3. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
4. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
6. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
7. Сассуоло Заявка 10 5 2 3 19 - 17 17
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Специя 0:0 Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе 0:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Специя 31% (45)
X 42.1% (61)
Удинезе 26.9% (39)
Все прогнозы
3.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Удинезе
4.45
3.48
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.85 3.45 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 4.45 3.48 1.98
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.00 1.92
  3.87 2.57 2.55

Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.30 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.83 2.08 1.47 2.68 1.30 3.40 1.11 5.75 1.07 6.35 1.01 11.00
5.30 1.15 4.00 1.24 2.08 1.72 1.57 2.40 2.14 1.80 1.35 3.15 1.70 2.17 1.13 5.80 1.10 6.80 1.13 6.50 1.09 7.20 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 20.00
3.22 1.37 2.28 1.67 1.90 1.98 1.63 2.35 1.37 3.20 1.81 2.07 1.62 2.39 1.45 2.84 1.43 3.03 1.30 3.80 1.10 8.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.87 1.93 1.42 2.88 1.12 6.30 1.09 7.70
1.70 2.15 1.16 5.10 1.09 7.20 1.10 5.88 1.07 6.96
1.46 2.82 1.26 4.04 1.57 2.49 1.38 3.19 1.38 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.68 1.47 1.65 2.24 1.26 3.85 1.18 5.00
3.25 1.33 2.18 1.68 1.50 2.55 1.16 4.58 1.11 5.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Специя 0:0 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Специя 0:0 Удинезе

Исход игры
Специя
31% (45)
Ничья
42.1% (61)
Удинезе
26.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (69)
Меньше
52.08% (75)
Обе команды забьют
Да
83.33% (120)
Нет
16.67% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (51)
2:1 Специя
24.1% (35)
1:2 Удинезе
16.6% (24)
0:1 Удинезе
8.3% (12)
2:2 Ничья
4.8% (7)
1:0 Специя
4.8% (7)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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