Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Лацио
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Пароло МаркоЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|11 (1)
|0.58
|2.
|Сапата Дуван
|8 (1)
|0.42
|3.
|Госенс Робин
|5
|0.26
|4.
|Гомес Алехандро
|4
|0.21
|5.
|Иличич Йосип
|3 (1)
|0.16
|6.
|Толой Рафаэл
|2
|0.11
|7.
|Хатебур Ханс
|2
|0.11
|8.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.11
|9.
|Фройлер Ремо
|1
|0.05
|10.
|Малиновский Руслан
|1
|0.05
|11.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.05
|12.
|Пашалич Марио
|1
|0.05
|13.
|Пессина Маттео
|1
|0.05
|14.
|Де Рон Мартен
|1
|0.05
|15.
|Миранчук Алексей
|1
|0.05
|16.
|Паломино Хосе
|0
|0
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|13 (3)
|0.68
|2.
|Кайседо Фелипе
|6
|0.32
|3.
|Альберто Луис
|6
|0.32
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0.21
|5.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.05
|6.
|Корреа Хоакин
|1
|0.05
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.05
|8.
|Марусич Адам
|0
|0
|9.
|Патрик
|0
|0
|10.
|Пароло Марко
|0
|0
|11.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|12.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|13.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|6
|0
|2.
|Госенс Робин
|5
|0
|3.
|Джимсити Берат
|4
|0
|4.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|3
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|3
|0
|7.
|Паломино Хосе
|2
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|10.
|Пессина Маттео
|2
|0
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0
|12.
|Мохика Хоан
|1
|0
|13.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|14.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|7
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|3.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|4.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|5.
|Патрик
|4
|0
|6.
|Эскаланте Гонсало
|4
|0
|7.
|Худт Уэсли
|4
|0
|8.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|9.
|Альберто Луис
|3
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|3
|0
|11.
|Луис Фелипе
|3
|0
|12.
|Пароло Марко
|2
|0
|13.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|14.
|Марусич Адам
|2
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|16.
|Рейна Пепе
|1
|0
|17.
|Раду Стефан
|1
|0
|18.
|Катальди Данило
|1
|0
|19.
|Перейра Андреас
|1
|0
|20.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|13.64% (6)
|Лацио
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|3.13% (1)
|28.13% (9)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =7 -2Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа
Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта
Лацио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лацио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта 0:2 Лацио Кубок Лацио 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:4 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Аталанта 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Аталанта Серия A Лацио 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Лацио Серия A Аталанта 0:2 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 23
|44
|3.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|7.
|Лацио
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 29
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|14.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|15.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 30
|18
|16.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|26 - 37
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 36
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|2.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|4.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|5.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|6.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 17
|17
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Лацио
Исход игры
Аталанта
80.4% (111)
Ничья
14.5% (20)
Лацио
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
83.09% (113)
Меньше
16.91% (23)
Обе команды забьют
Да
93.38% (127)
Нет
6.62% (9)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
61.6% (85)
1:1 Ничья
10.1% (14)
3:1 Аталанта
6.5% (9)
3:2 Аталанта
5.1% (7)
1:0 Аталанта
4.3% (6)
1:2 Лацио
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:0 Аталанта
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!