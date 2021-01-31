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Аталанта
 
Позже

Стадион:
Лацио
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
40
Руджери
Маттео
59
Миранчук
Алексей
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Аталанта
3-4-1-2
Лацио
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 11 (1) 0.58
2. Сапата Дуван 8 (1) 0.42
3. Госенс Робин 5 0.26
4. Гомес Алехандро 4 0.21
5. Иличич Йосип 3 (1) 0.16
6. Толой Рафаэл 2 0.11
7. Хатебур Ханс 2 0.11
8. Ламмерс Сэм 2 0.11
9. Фройлер Ремо 1 0.05
10. Малиновский Руслан 1 0.05
11. Ромеро Кристиан 1 0.05
12. Пашалич Марио 1 0.05
13. Пессина Маттео 1 0.05
14. Де Рон Мартен 1 0.05
15. Миранчук Алексей 1 0.05
16. Паломино Хосе 0 0
17. Джимсити Берат 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 13 (3) 0.68
2. Кайседо Фелипе 6 0.32
3. Альберто Луис 6 0.32
4. Милинкович-Савич Сергей 4 0.21
5. Лаццари Мануэль 1 0.05
6. Корреа Хоакин 1 0.05
7. Перейра Андреас 1 0.05
8. Марусич Адам 0 0
9. Патрик 0 0
10. Пароло Марко 0 0
11. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
12. Ачерби Франческо 0 0
13. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 6 0
2. Госенс Робин 5 0
3. Джимсити Берат 4 0
4. Толой Рафаэл 3 0
5. Де Рон Мартен 3 0
6. Фройлер Ремо 3 0
7. Паломино Хосе 2 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Хатебур Ханс 2 0
10. Пессина Маттео 2 0
11. Пашалич Марио 1 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
3. Иммобиле Чиро 3 1
4. Кайседо Фелипе 4 0
5. Патрик 4 0
6. Эскаланте Гонсало 4 0
7. Худт Уэсли 4 0
8. Фарес Мохамед 4 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Ачерби Франческо 3 0
11. Луис Фелипе 3 0
12. Пароло Марко 2 0
13. Милинкович-Савич Сергей 2 0
14. Марусич Адам 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Раду Стефан 1 0
18. Катальди Данило 1 0
19. Перейра Андреас 1 0
20. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 11.36% (5) 15.91% (7) 20.45% (9) 18.18% (8) 20.45% (9) 13.64% (6)
 Лацио 21.88% (7) 15.63% (5) 3.13% (1) 28.13% (9) 18.75% (6) 12.5% (4)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа
Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта
Лацио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома
Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лацио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта 3:2 Лацио Кубок Лацио 1:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:2 Лацио Серия A Лацио 3:3 Аталанта Серия A
Аталанта 0:2 Лацио Кубок Лацио 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:4 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Аталанта 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Аталанта Серия A Лацио 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Лацио Серия A Аталанта 0:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан Заявка 20 13 5 2 49 - 23 44
3. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
4. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Лацио Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
8. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
9. Сассуоло Заявка 19 8 6 5 32 - 29 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
15. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
16. Специя Заявка 20 4 6 10 26 - 37 18
17. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
18. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
2. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
3. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
4. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
6. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
7. Сассуоло Заявка 10 5 2 3 19 - 17 17
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
    Ассистент: Филиппо Мели (Италия);
    Ассистент: Мауро Вивенци (Италия);
    Резервный: Юан Лука Сакки (Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Италии. В рамках 20-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу футболисты «Аталанты» и «Лацио». Встреча состоится в Бергамо, на стадионе «Атлети Адзурри».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2021, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 138
Аталанта 80.4% (111)
X 14.5% (20)
Лацио 5.1% (7)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Лацио
1.97
4.30
4.60
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.65 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.98 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 4.30 4.60
  1.96 3.72 4.09

Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.00 4.40 1.16 3.54 1.26 2.28 1.60 1.82 1.99 1.59 2.68 1.27 3.76 1.20 4.40 1.06 7.40 1.04 7.80 1.00 11.25
15.50 0.00 10.50 1.03 4.40 1.22 3.50 1.30 2.26 1.68 2.02 1.85 1.77 2.12 1.79 2.17 1.48 2.65 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 7.80 1.05 8.40 1.01 14.50 1.01 10.50
4.79 1.21 2.75 1.50 2.28 1.69 2.04 1.87 1.78 2.14 1.62 2.43 1.50 2.71 1.50 2.74 1.19 5.29 1.10 8.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45
2.30 1.62 1.55 2.44 1.20 4.60
3.03 1.43 2.38 1.64 1.83 2.10 1.58 2.53 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68
3.15 1.33 1.85 1.89 1.38 2.90 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.30
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Аталанта - Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта - Лацио

Исход игры
Аталанта
80.4% (111)
Ничья
14.5% (20)
Лацио
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
83.09% (113)
Меньше
16.91% (23)
Обе команды забьют
Да
93.38% (127)
Нет
6.62% (9)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
61.6% (85)
1:1 Ничья
10.1% (14)
3:1 Аталанта
6.5% (9)
3:2 Аталанта
5.1% (7)
1:0 Аталанта
4.3% (6)
1:2 Лацио
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:0 Аталанта
1.4% (2)
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