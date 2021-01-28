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Аталанта
 
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Стадион:
Лацио

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 11 (1) 0.58
2. Сапата Дуван 8 (1) 0.42
3. Госенс Робин 5 0.26
4. Гомес Алехандро 4 0.21
5. Иличич Йосип 3 (1) 0.16
6. Толой Рафаэл 2 0.11
7. Хатебур Ханс 2 0.11
8. Ламмерс Сэм 2 0.11
9. Фройлер Ремо 1 0.05
10. Малиновский Руслан 1 0.05
11. Ромеро Кристиан 1 0.05
12. Пашалич Марио 1 0.05
13. Пессина Маттео 1 0.05
14. Де Рон Мартен 1 0.05
15. Миранчук Алексей 1 0.05
16. Паломино Хосе 0 0
17. Джимсити Берат 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 13 (3) 0.68
2. Кайседо Фелипе 6 0.32
3. Альберто Луис 6 0.32
4. Милинкович-Савич Сергей 4 0.21
5. Лаццари Мануэль 1 0.05
6. Корреа Хоакин 1 0.05
7. Перейра Андреас 1 0.05
8. Марусич Адам 0 0
9. Патрик 0 0
10. Пароло Марко 0 0
11. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
12. Ачерби Франческо 0 0
13. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 6 0
2. Госенс Робин 5 0
3. Джимсити Берат 4 0
4. Толой Рафаэл 3 0
5. Де Рон Мартен 3 0
6. Фройлер Ремо 3 0
7. Паломино Хосе 2 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Хатебур Ханс 2 0
10. Пессина Маттео 2 0
11. Пашалич Марио 1 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
3. Иммобиле Чиро 3 1
4. Кайседо Фелипе 4 0
5. Патрик 4 0
6. Эскаланте Гонсало 4 0
7. Худт Уэсли 4 0
8. Фарес Мохамед 4 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Ачерби Франческо 3 0
11. Луис Фелипе 3 0
12. Пароло Марко 2 0
13. Милинкович-Савич Сергей 2 0
14. Марусич Адам 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Раду Стефан 1 0
18. Катальди Данило 1 0
19. Перейра Андреас 1 0
20. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 11.36% (5) 15.91% (7) 20.45% (9) 18.18% (8) 20.45% (9) 13.64% (6)
 Лацио 21.88% (7) 15.63% (5) 3.13% (1) 28.13% (9) 18.75% (6) 12.5% (4)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа
Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта
Лацио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома
Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лацио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта 3:2 Лацио Кубок Лацио 1:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:2 Лацио Серия A Лацио 3:3 Аталанта Серия A
Аталанта 0:2 Лацио Кубок Лацио 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:4 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Аталанта 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Аталанта Серия A Лацио 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Лацио Серия A Аталанта 0:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Ювентус Заявка 18 10 6 2 37 - 18 36
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Лацио Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
8. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
9. Сассуоло Заявка 19 8 6 5 32 - 29 30
10. Сампдория Заявка 19 8 2 9 30 - 29 26
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 20 - 30 21
13. Болонья Заявка 19 5 5 9 24 - 33 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
17. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
3. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 10 5 2 3 19 - 17 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
12. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Аталанта 81.1% (43)
    X 15.1% (8)
    Лацио 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Лацио
    1.79
    4.45
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.77 4.00 4.25
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 4.45 4.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.75 4.30 4.50
      1.77 4.20 4.53

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.15 1.12 4.35 1.18 2.57 1.48 2.06 1.76 1.74 2.41 1.37 3.10 1.25 3.78 1.10 5.95 1.07 6.45 1.00 11.25
    13.00 1.01 5.30 1.14 4.60 1.19 2.60 1.48 2.15 1.70 2.05 1.74 1.80 1.97 1.67 2.25 1.36 3.00 1.25 3.70 1.11 6.00 1.09 6.40 1.01 10.50 1.01 10.50
    5.95 1.16 2.66 1.52 2.39 1.64 2.11 1.81 1.85 2.06 1.68 2.30 1.52 2.68 1.26 4.13 1.10 8.16
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.67 2.21 1.28 3.64 1.19 4.90
    2.48 1.49 1.65 2.25 1.21 3.75
    3.35 1.37 2.67 1.53 1.96 1.93 1.67 2.33 1.46 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.45 1.15 3.64 1.28 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26
    3.40 1.29 2.12 1.70 1.59 2.30 1.35 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.48 2.55
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.44
    Где смотреть матч Аталанта - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Лацио

    Исход игры
    Аталанта
    81.1% (43)
    Ничья
    15.1% (8)
    Лацио
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.69% (43)
    Меньше
    17.31% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    94.23% (49)
    Нет
    5.77% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    60.4% (32)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    3:2 Аталанта
    7.5% (4)
    1:0 Аталанта
    5.7% (3)
    3:1 Аталанта
    5.7% (3)
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