Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Лацио
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|11 (1)
|0.58
|2.
|Сапата Дуван
|8 (1)
|0.42
|3.
|Госенс Робин
|5
|0.26
|4.
|Гомес Алехандро
|4
|0.21
|5.
|Иличич Йосип
|3 (1)
|0.16
|6.
|Толой Рафаэл
|2
|0.11
|7.
|Хатебур Ханс
|2
|0.11
|8.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.11
|9.
|Фройлер Ремо
|1
|0.05
|10.
|Малиновский Руслан
|1
|0.05
|11.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.05
|12.
|Пашалич Марио
|1
|0.05
|13.
|Пессина Маттео
|1
|0.05
|14.
|Де Рон Мартен
|1
|0.05
|15.
|Миранчук Алексей
|1
|0.05
|16.
|Паломино Хосе
|0
|0
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|13 (3)
|0.68
|2.
|Кайседо Фелипе
|6
|0.32
|3.
|Альберто Луис
|6
|0.32
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0.21
|5.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.05
|6.
|Корреа Хоакин
|1
|0.05
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.05
|8.
|Марусич Адам
|0
|0
|9.
|Патрик
|0
|0
|10.
|Пароло Марко
|0
|0
|11.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|12.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|13.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|6
|0
|2.
|Госенс Робин
|5
|0
|3.
|Джимсити Берат
|4
|0
|4.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|3
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|3
|0
|7.
|Паломино Хосе
|2
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|10.
|Пессина Маттео
|2
|0
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0
|12.
|Мохика Хоан
|1
|0
|13.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|14.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|7
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|3.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|4.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|5.
|Патрик
|4
|0
|6.
|Эскаланте Гонсало
|4
|0
|7.
|Худт Уэсли
|4
|0
|8.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|9.
|Альберто Луис
|3
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|3
|0
|11.
|Луис Фелипе
|3
|0
|12.
|Пароло Марко
|2
|0
|13.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|14.
|Марусич Адам
|2
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|16.
|Рейна Пепе
|1
|0
|17.
|Раду Стефан
|1
|0
|18.
|Катальди Данило
|1
|0
|19.
|Перейра Андреас
|1
|0
|20.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|13.64% (6)
|Лацио
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|3.13% (1)
|28.13% (9)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =7 -2Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа
Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта
Лацио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лацио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта 0:2 Лацио Кубок Лацио 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:4 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Аталанта 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Аталанта Серия A Лацио 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Лацио Серия A Аталанта 0:2 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 22
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|45 - 23
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|4.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 18
|36
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|7.
|Лацио
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 29
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 29
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 30
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|28 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 36
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 17
|17
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Лацио
Исход игры
Аталанта
81.1% (43)
Ничья
15.1% (8)
Лацио
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
82.69% (43)
Меньше
17.31% (9)
Обе команды забьют
Да
94.23% (49)
Нет
5.77% (3)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
60.4% (32)
1:1 Ничья
11.3% (6)
3:2 Аталанта
7.5% (4)
1:0 Аталанта
5.7% (3)
3:1 Аталанта
5.7% (3)
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