  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Сассуоло
0'
20' Желтая карточка
Марин Рэзван
20'
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
22
Ликояннис
Хараламбос
14
Дейола
Алессандро
21
Олива
Кристиан
8
Марин
Рэзван
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
23
Траоре
Хамед
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
Кальяри
4-3-2-1
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

20'
Марин Рэзван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 10 (2) 0.5
2. Симеоне Джованни 5 0.25
3. Соттил Рикардо 2 0.1
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.1
5. Паволетти Леонардо 1 0.05
6. Нандес Найтан 1 0.05
7. Марин Рэзван 1 0.05
8. Годин Диего 1 0.05
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 7 (2) 0.35
2. Капуто Франческо 7 (1) 0.35
3. Джуричич Филип 4 (1) 0.2
4. Бога Жереми 2 0.1
5. Кирикеш Влад 2 0.1
6. Дефрель Грегоре 2 0.1
7. Траоре Хамед 2 0.1
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.1
9. Бурабия Мехди 1 0.05
10. Лопес Максим 1 0.05
11. Распадори Джакомо 1 0.05
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Рожерио да Силва 0 0
14. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 5 1
2. Ликояннис Хараламбос 4 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Фараго Паоло 2 0
6. Рог Марко 2 0
7. Марин Рэзван 2 0
8. Калигара Фабрицио 2 0
9. Дзаппа Габриэле 2 0
10. Олива Кристиан 2 0
11. Годин Диего 1 0
12. Педро Жоао 1 0
13. Чеппители Лука 1 0
14. Краньо Алессио 1 0
15. Пизакане Фабио 1 0
16. Трамони Маттео 1 0
17. Трипальделли Алессандро 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 6 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Берарди Доменико 4 0
4. Лопес Максим 4 0
5. Феррари Джанмарко 4 0
6. Обьянг Педро 2 1
7. Айхан Кан 3 0
8. Бурабия Мехди 2 0
9. Марлон 2 0
10. Траоре Хамед 2 0
11. Рожерио да Силва 2 0
12. Гараслин Лукаш 0 1
13. Капуто Франческо 1 0
14. Джуричич Филип 1 0
15. Маньянелли Франческо 1 0
16. Тольян Йереми 1 0
17. Кирьякопулос Георгиос 1 0
18. Мюлдюр Мерт 1 0
19. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 8.7% (2) 21.74% (5) 13.04% (3) 34.78% (8) 8.7% (2) 13.04% (3)
 Сассуоло 16.13% (5) 6.45% (2) 3.23% (1) 19.35% (6) 19.35% (6) 35.48% (11)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри
Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло
Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Кальяри Серия A Сассуоло 3:0 Кальяри Серия A
Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 6:2 Кальяри Серия A Кальяри 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан Заявка 20 13 5 2 49 - 23 44
3. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
4. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
5. Лацио 1:0 Заявка 20 11 4 5 33 - 26 37
6. Аталанта 0:1 Заявка 20 10 6 4 44 - 24 36
7. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
8. Сассуоло 0:0 Заявка 20 8 7 5 32 - 29 31
9. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
15. Дженоа 0:0 Заявка 20 4 7 9 19 - 30 19
16. Специя Заявка 20 4 6 10 26 - 37 18
17. Кальяри 0:0 Заявка 20 3 6 11 23 - 37 15
18. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне 0:0 Заявка 20 3 4 13 22 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
2. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта 0:1 Заявка 10 5 2 3 22 - 11 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио 1:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа 0:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне 0:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Лацио 1:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 12 20
3. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
4. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
5. Аталанта 0:1 Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло 0:0 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа 0:0 Заявка 10 1 5 4 5 - 14 8
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри 0:0 Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Кальяри 17.4% (24)
X 30.4% (42)
Сассуоло 52.2% (72)
Все прогнозы
3.64 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Сассуоло
3.10
3.65
2.58
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.55 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.84 3.54 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.65 2.45
  2.77 3.62 2.49

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.01 8.70 1.02 4.65 1.17 3.95 1.25 2.46 1.61 1.91 1.89 1.57 2.41 1.30 3.26 1.19 4.10 1.08 6.65
11.00 1.03 8.80 1.06 3.70 1.27 2.85 1.42 1.95 1.85 2.20 1.72 1.53 2.50 1.72 2.20 1.35 3.15 1.16 5.10 1.13 5.80 1.09 6.70 1.07 7.40 1.01 12.50
5.31 1.19 2.85 1.47 2.37 1.63 2.11 1.78 1.85 2.02 1.66 2.30 1.54 2.57 1.21 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 2.34 1.60 1.59 2.36 1.24 4.05 1.16 5.20
2.50 1.53 1.58 2.35 1.28 3.60 1.06 8.80 1.04 10.00
2.97 1.42 2.35 1.64 1.80 2.09 1.56 2.52 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.17 3.52 1.30 2.00 1.81 1.50 2.59 1.33 3.32
3.40 1.29 2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.20
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Кальяри 0:0 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Сассуоло

Исход игры
Кальяри
17.4% (24)
Ничья
30.4% (42)
Сассуоло
52.2% (72)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
83.94% (115)
Нет
16.06% (22)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
42% (58)
1:1 Ничья
26.8% (37)
2:1 Кальяри
8.7% (12)
1:0 Кальяри
6.5% (9)
0:1 Сассуоло
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Сассуоло
2.9% (4)
1:3 Сассуоло
2.2% (3)
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