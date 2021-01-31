Кальяри
1:1
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Сассуоло
20' Желтая карточкаМарин Рэзван
52' Желтая карточкаНаингголан Раджа
60' Желтая карточкаОбьянг Педро
1:0
75' ГолПедро Жоао
85' Желтая карточкаЛопес Максим
90' Желтая карточкаРожерио да Силва
1:1
90' ГолБога Жереми
10
Педро
Жоао
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
20'
52'
60'
75'
1:0
85'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 14
-
5 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|11 (2)
|0.55
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.25
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.1
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.1
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.05
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0.05
|7.
|Нандес Найтан
|1
|0.05
|8.
|Годин Диего
|1
|0.05
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|11.
|Олива Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|7 (2)
|0.35
|2.
|Капуто Франческо
|7 (1)
|0.35
|3.
|Джуричич Филип
|4 (1)
|0.2
|4.
|Бога Жереми
|3
|0.15
|5.
|Кирикеш Влад
|2
|0.1
|6.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.1
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0.1
|8.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.1
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.05
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.05
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.05
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|14.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|15.
|Оддеи Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|5
|1
|2.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Марин Рэзван
|3
|0
|6.
|Фараго Паоло
|2
|0
|7.
|Рог Марко
|2
|0
|8.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|9.
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|10.
|Олива Кристиан
|2
|0
|11.
|Годин Диего
|1
|0
|12.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|13.
|Педро Жоао
|1
|0
|14.
|Чеппители Лука
|1
|0
|15.
|Краньо Алессио
|1
|0
|16.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|17.
|Трамони Маттео
|1
|0
|18.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|6
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Лопес Максим
|5
|0
|4.
|Обьянг Педро
|3
|1
|5.
|Берарди Доменико
|4
|0
|6.
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|7.
|Айхан Кан
|3
|0
|8.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|9.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|10.
|Марлон
|2
|0
|11.
|Траоре Хамед
|2
|0
|12.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|13.
|Капуто Франческо
|1
|0
|14.
|Джуричич Филип
|1
|0
|15.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|16.
|Тольян Йереми
|1
|0
|17.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|18.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|19.
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|Сассуоло
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|3.13% (1)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|37.5% (12)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =4 -11Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри
Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло
Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 23
|44
|3.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|5.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|6.
|Аталанта
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|45 - 26
|36
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|33 - 30
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|14.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 30
|21
|15.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|26 - 37
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|18.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 36
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|22 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|2.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 13
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Сассуоло
Исход игры
Кальяри
17.4% (24)
Ничья
30.4% (42)
Сассуоло
52.2% (72)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
83.94% (115)
Нет
16.06% (22)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
42% (58)
1:1 Ничья
26.8% (37)
2:1 Кальяри
8.7% (12)
1:0 Кальяри
6.5% (9)
0:1 Сассуоло
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Сассуоло
2.9% (4)
1:3 Сассуоло
2.2% (3)
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