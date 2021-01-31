  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
1:1
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
20' Желтая карточка
Марин Рэзван
52' Желтая карточка
Наингголан Раджа
60' Желтая карточка
Обьянг Педро
1:0
75' Гол
Педро Жоао
85' Желтая карточка
Лопес Максим
90' Желтая карточка
Рожерио да Силва
1:1
90' Гол
Бога Жереми
90'+6
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
22
Ликояннис
Хараламбос
14
Дейола
Алессандро
21
Олива
Кристиан
8
Марин
Рэзван
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
23
Траоре
Хамед
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
Кальяри
4-3-2-1
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

20'
Марин Рэзван
 
52'
Наингголан Раджа
 
60'
 
Обьянг Педро
64'
Паволетти Леонардо
Симеоне Джованни
 
64'
Соттил Рикардо
Дейола Алессандро
 
71'
 
Дефрель Грегоре
Капуто Франческо
71'
 
Лопес Максим
Обьянг Педро
73'
Валюкевич Себастьян
Дзаппа Габриэле
 
75'
Педро Жоао
(Марин Рэзван)
1:0
78'
 
Распадори Джакомо
Джуричич Филип
82'
Трипальделли Алессандро
Ликояннис Хараламбос
 
85'
 
Лопес Максим
88'
 
Оддеи Брайан
Траоре Хамед
90'
 
Рожерио да Силва
90'
1:1
Бога Жереми
(Оддеи Брайан)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 14
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 11 (2) 0.55
2. Симеоне Джованни 5 0.25
3. Соттил Рикардо 2 0.1
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.1
5. Паволетти Леонардо 1 0.05
6. Марин Рэзван 1 0.05
7. Нандес Найтан 1 0.05
8. Годин Диего 1 0.05
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 7 (2) 0.35
2. Капуто Франческо 7 (1) 0.35
3. Джуричич Филип 4 (1) 0.2
4. Бога Жереми 3 0.15
5. Кирикеш Влад 2 0.1
6. Дефрель Грегоре 2 0.1
7. Траоре Хамед 2 0.1
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.1
9. Бурабия Мехди 1 0.05
10. Лопес Максим 1 0.05
11. Распадори Джакомо 1 0.05
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Рожерио да Силва 0 0
14. Мюлдюр Мерт 0 0
15. Оддеи Брайан 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 5 1
2. Ликояннис Хараламбос 4 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Марин Рэзван 3 0
6. Фараго Паоло 2 0
7. Рог Марко 2 0
8. Калигара Фабрицио 2 0
9. Дзаппа Габриэле 2 0
10. Олива Кристиан 2 0
11. Годин Диего 1 0
12. Наингголан Раджа 1 0
13. Педро Жоао 1 0
14. Чеппители Лука 1 0
15. Краньо Алессио 1 0
16. Пизакане Фабио 1 0
17. Трамони Маттео 1 0
18. Трипальделли Алессандро 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 6 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Обьянг Педро 3 1
5. Берарди Доменико 4 0
6. Феррари Джанмарко 4 0
7. Айхан Кан 3 0
8. Рожерио да Силва 3 0
9. Бурабия Мехди 2 0
10. Марлон 2 0
11. Траоре Хамед 2 0
12. Гараслин Лукаш 0 1
13. Капуто Франческо 1 0
14. Джуричич Филип 1 0
15. Маньянелли Франческо 1 0
16. Тольян Йереми 1 0
17. Кирьякопулос Георгиос 1 0
18. Мюлдюр Мерт 1 0
19. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 12.5% (3)
 Сассуоло 15.63% (5) 6.25% (2) 3.13% (1) 18.75% (6) 18.75% (6) 37.5% (12)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри
Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло
Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Кальяри Серия A Сассуоло 3:0 Кальяри Серия A
Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 6:2 Кальяри Серия A Кальяри 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан Заявка 20 13 5 2 49 - 23 44
3. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
4. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
5. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
6. Аталанта Заявка 20 10 6 4 45 - 26 36
7. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
8. Сассуоло Заявка 20 8 7 5 33 - 30 31
9. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Дженоа Заявка 20 5 6 9 22 - 30 21
15. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
16. Специя Заявка 20 4 6 10 26 - 37 18
17. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
18. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 20 3 3 14 22 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
2. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 10 5 2 3 23 - 13 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
3. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
4. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Кальяри 17.4% (24)
X 30.4% (42)
Сассуоло 52.2% (72)
Все прогнозы
3.64 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 2.40 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.84 3.54 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 4.20 20.00
  1.27 4.62 28.25

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.01 8.70 1.02 4.65 1.17 3.95 1.25 2.46 1.61 1.91 1.89 1.57 2.41 1.30 3.26 1.19 4.10 1.08 6.65
2.85 1.42 1.90 1.90 1.75 2.05 1.17 4.90 1.10 6.80 2.20 1.72 1.01 15.00 1.72 2.20 1.07 8.40 1.05 9.50 1.04 10.00 1.09 6.70 1.07 7.40 1.01 12.50
2.48 1.57 2.05 1.83 1.59 2.44 1.39 3.11 1.67 2.29 1.39 3.11 1.43 2.93 1.56 2.51 1.82 2.07 1.61 2.41 1.40 3.06 1.66 2.30 1.54 2.57 1.21 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 2.34 1.60 1.59 2.36 1.24 4.05 1.16 5.20
1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00 1.06 8.80 1.04 10.00
1.26 3.99 1.14 6.15 1.38 3.18 1.26 4.03 1.56 2.52 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.17 3.52 1.30 2.00 1.81 1.50 2.59 1.33 3.32
3.40 1.29 2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Кальяри 1:1 Сассуоло онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Сассуоло

Исход игры
Кальяри
17.4% (24)
Ничья
30.4% (42)
Сассуоло
52.2% (72)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
83.94% (115)
Нет
16.06% (22)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
42% (58)
1:1 Ничья
26.8% (37)
2:1 Кальяри
8.7% (12)
1:0 Кальяри
6.5% (9)
0:1 Сассуоло
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Сассуоло
2.9% (4)
1:3 Сассуоло
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 