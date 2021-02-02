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Раннерс
2:0
Перерыв

Стадион:
Хорсенс
0'
1:0
5' Гол
Греве Матиас
2:0
11' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
19' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
34' Желтая карточка
Гравес Симон
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
2
Гравес
Симон
11
Марксен
Эрик
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
14
Лауэнборг
Фредерик
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
99
Камара
Аль-Хаджи
1
Делач
Матей
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
5
Реесе
Сёрен
11
Нюманн
Петер
8
Якобсен
Бьярке
19
Торсен
Йонас
6
Дюр
Николас
44
Брок-Мадсен
Николай
10
Ханссон
Халлюр
9
Андреасен
Лука
Раннерс
4-4-2
Хорсенс
3-4-3

Ход матча

5'
Греве Матиас
(Кехинде Тосин)
1:0
11'
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
2:0
19'
Каллесеэ Миккель
 
34'
Гравес Симон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 6 0.43
2. Рёмер Андре 4 (4) 0.29
3. Греве Матиас 3 0.21
4. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 (1) 0.21
5. Якобсен Эмиль Рис 2 0.14
6. Эгхо Марвин 1 0.07
7. Клюснер Тобиас 1 0.07
8. Писингер Симон 1 0.07
9. Лауэнборг Фредерик 1 0.07
10. Самбу Бассала 1 0.07
11. Кехинде Тосин 0 0
12. Лауридсен Йеспер 0 0
13. Каллесеэ Миккель 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поль Янник 3 (2) 0.21
2. Финнбогасон Къяртан 2 0.14
3. Брок-Мадсен Николай 1 (1) 0.07
4. Андреасен Лука 1 (1) 0.07
5. Ламб Микаэл 1 0.07
6. Ханссон Халлюр 1 0.07
7. Якобсен Бьярке 1 0.07
8. Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Раннерс
# Игрок      
1. Каллесеэ Миккель 6 0
2. Рёмер Андре 6 0
3. Греве Матиас 3 0
4. Камара Аль-Хаджи 3 0
5. Лауэнборг Фредерик 3 0
6. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 0
7. Копплин Бьорн 2 0
8. Эгхо Марвин 2 0
9. Самбу Бассала 2 0
10. Гравес Симон 2 0
11. Марксен Эрик 1 0
12. Писингер Симон 1 0
13. Кехинде Тосин 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Якобсен Бьярке 1 2
2. Ханссон Халлюр 4 0
3. Камили Лирим 4 0
4. Геммер Йонас 3 0
5. Финнбогасон Къяртан 1 1
6. Людвиг Александр 2 0
7. Торсен Йонас 2 0
8. Брок-Мадсен Николай 2 0
9. Поль Янник 2 0
10. Браянац Муамер 2 0
11. Франтсен Руне 1 0
12. Ланге Тор 1 0
13. Киилерик Мальте 1 0
14. Андреасен Лука 1 0
15. Буус Якоб 1 0
16. Йенсен Магнус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Раннерс 4.76% (1) 0 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 42.86% (9)
 Хорсенс 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг Раннерс 5:3 Эсбьерг
Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве
Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Хорсенс 0:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:3 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Кубок Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 2:3 Раннерс Кубок Раннерс 1:0 Хорсенс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 13 9 0 4 26 - 19 27
2. Митьюлланд Заявка 13 8 3 2 23 - 14 27
3. Раннерс 2:0 Заявка 14 8 1 5 23 - 12 25
4. Орхус Заявка 13 7 3 3 26 - 16 24
5. Сённерйюск Заявка 13 6 3 4 21 - 17 21
6. Копенгаген Заявка 13 6 2 5 22 - 21 20
7. Ольборг Заявка 13 5 4 4 15 - 18 19
8. Нордшелланн Заявка 13 4 4 5 22 - 19 16
9. Оденсе Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
10. Вайле Заявка 13 4 3 6 18 - 24 15
11. Хорсенс 0:2 Заявка 14 1 3 10 10 - 26 6
12. Люнгбю Заявка 13 0 4 9 12 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
3. Орхус Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Оденсе Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Раннерс 2:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
9. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс 0:2 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 2:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Брондбю Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
3. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
4. Копенгаген Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
5. Орхус Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Ольборг Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
10. Нордшелланн Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
11. Хорсенс 0:2 Заявка 7 0 1 6 2 - 12 1
12. Люнгбю Заявка 6 0 0 6 8 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Хорсенс
1.74
3.90
5.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.90 5.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.61 3.85 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.70 4.90
  1.07 13.05 35.64

Самый высокий коэффициент на матч «Раннерс» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Раннерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Раннерс» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5
3.70 1.25 2.90 1.38 1.94 1.80 1.55 2.36 1.37 2.95 1.13 5.40
8.90 1.02 7.90 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.92 1.97 1.49 2.62 1.32 3.26 1.13 5.35 1.09 5.95 1.01 10.75
3.62 1.31 2.62 1.52 2.10 1.79 1.83 2.05 1.63 2.36 3.19 1.38 2.21 1.71 1.83 2.05 1.59 2.45 1.34 3.37 1.60 2.43 1.46 2.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
3.00 1.36 2.00 1.75 1.45 2.65 1.10 6.20
2.91 1.41 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20
2.91 1.38 2.41 1.57 1.89 1.97 1.53 2.48 1.37 2.97 1.19 4.77 1.55 2.50 1.23 4.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.75 2.01 1.20 4.20
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Раннерс 2:0 Хорсенс онлайн

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