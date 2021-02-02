Раннерс
2:0
Перерыв
Стадион: Cepheus Park Randers
Хорсенс
1:0
5' ГолГреве Матиас
2:0
11' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
19' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
34' Желтая карточкаГравес Симон
11
Марксен
Эрик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нюманн ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Торсен ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Буус ЯкобЗащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Поль ЯнникНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
Ход матча
5'
1:0
11'
19'
34'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Аль-Хаджи
|6
|0.43
|2.
|Рёмер Андре
|4 (4)
|0.29
|3.
|Греве Матиас
|3
|0.21
|4.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3 (1)
|0.21
|5.
|Якобсен Эмиль Рис
|2
|0.14
|6.
|Эгхо Марвин
|1
|0.07
|7.
|Клюснер Тобиас
|1
|0.07
|8.
|Писингер Симон
|1
|0.07
|9.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.07
|10.
|Самбу Бассала
|1
|0.07
|11.
|Кехинде Тосин
|0
|0
|12.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|13.
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поль Янник
|3 (2)
|0.21
|2.
|Финнбогасон Къяртан
|2
|0.14
|3.
|Брок-Мадсен Николай
|1 (1)
|0.07
|4.
|Андреасен Лука
|1 (1)
|0.07
|5.
|Ламб Микаэл
|1
|0.07
|6.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.07
|7.
|Якобсен Бьярке
|1
|0.07
|8.
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каллесеэ Миккель
|6
|0
|2.
|Рёмер Андре
|6
|0
|3.
|Греве Матиас
|3
|0
|4.
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|5.
|Лауэнборг Фредерик
|3
|0
|6.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|0
|7.
|Копплин Бьорн
|2
|0
|8.
|Эгхо Марвин
|2
|0
|9.
|Самбу Бассала
|2
|0
|10.
|Гравес Симон
|2
|0
|11.
|Марксен Эрик
|1
|0
|12.
|Писингер Симон
|1
|0
|13.
|Кехинде Тосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Якобсен Бьярке
|1
|2
|2.
|Ханссон Халлюр
|4
|0
|3.
|Камили Лирим
|4
|0
|4.
|Геммер Йонас
|3
|0
|5.
|Финнбогасон Къяртан
|1
|1
|6.
|Людвиг Александр
|2
|0
|7.
|Торсен Йонас
|2
|0
|8.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|9.
|Поль Янник
|2
|0
|10.
|Браянац Муамер
|2
|0
|11.
|Франтсен Руне
|1
|0
|12.
|Ланге Тор
|1
|0
|13.
|Киилерик Мальте
|1
|0
|14.
|Андреасен Лука
|1
|0
|15.
|Буус Якоб
|1
|0
|16.
|Йенсен Магнус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Раннерс
|4.76% (1)
|0
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|42.86% (9)
|Хорсенс
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг Раннерс 5:3 Эсбьерг
Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве
Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Раннерс 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Кубок Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 2:3 Раннерс Кубок Раннерс 1:0 Хорсенс Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 19
|27
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 14
|27
|3.
|Раннерс
|2:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 12
|25
|4.
|Орхус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 16
|24
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 21
|20
|7.
|Ольборг
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 18
|19
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|9.
|Оденсе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|10.
|Вайле
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|11.
|Хорсенс
|0:2 Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 26
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|12 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Брондбю
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|3.
|Орхус
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 8
|15
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Ольборг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Раннерс
|2:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|9.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|Орхус
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Ольборг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Оденсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|11.
|Хорсенс
|0:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 12
|1
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|8 - 19
|0
Победитель
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