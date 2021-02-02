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Вайле
0:0
Перерыв

Стадион:
Орхус
0'
15' Желтая карточка
Поульсен Николай
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
22
Колингер
Денис
4
Ояла
Юхани
2
Амундсен
Мальте
16
Рамадани
Юльбер
6
Эзатолахи
Саид
50
Соуза
Аллан
II
34
Хетеми
Лундрим
11
Муколли
Арбнор
9
Фагир
Вахид
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
27
Грёнбек
Альберт
6
Поульсен
Николай
10
Ольсен
Патрик
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Вайле
4-2-3-1
Орхус
4-3-3

Ход матча

15'
 
Поульсен Николай

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 5 (2) 0.36
2. Фагир Вахид 3 0.21
3. Эзатолахи Саид 2 0.14
4. Двамена Рафаэль 2 0.14
5. Муколли Арбнор 2 0.14
6. Скооп Якоб 1 0.07
7. Греве Мадс 1 0.07
8. Ояла Юхани 1 0.07
9. Амундсен Мальте 1 0.07
10. Монтиль Диего II 0 0
11. Монтано Леонель 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 9 (2) 0.64
2. Торстейнссон Йон 4 0.29
3. Линкс Гифт 3 0.21
4. Грёнбек Альберт 3 0.21
5. Нильсен Каспер 2 0.14
6. Блуме Брор 2 0.14
7. Тингагер Фредерик 1 0.07
8. Дикс Кевин 1 0.07
9. Видт Беньямин 1 0.07
10. Ольсен Патрик 0 0
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Евтович Милан 0 0
14. Мунксгор Александер 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 5 0
2. Милошевич Александер 4 0
3. Соуза Аллан II 4 0
4. Хенриксен Тобиас 3 0
5. Муколли Арбнор 3 0
6. Греве Мадс 2 0
7. Скооп Якоб 2 0
8. Двамена Рафаэль 2 0
9. Рамадани Юльбер 2 0
10. Хетеми Лундрим 2 0
11. Ояла Юхани 1 0
12. Йенсен Лукас II 1 0
13. Луис Энрике II 1 0
14. Амундсен Мальте 1 0
15. Монтано Леонель 1 0
16. Гуннелунн Томас 1 0
17. Фагир Вахид 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 4 1
2. Йулсгор Йеспер 2 0
3. Ольсен Патрик 2 0
4. Мунксгор Александер 2 0
5. Видт Беньямин 2 0
6. Торстейнссон Йон 2 0
7. Хауснер Себастиан 0 1
8. Мортенсен Патрик 1 0
9. Хелениус Никлас 1 0
10. Блуме Брор 1 0
11. Нильсен Каспер 1 0
12. Эскелинен Виллиам 1 0
13. Дикс Кевин 1 0
14. Линкс Гифт 1 0
15. Грабара Камил 1 0
16. Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 11.11% (2) 16.67% (3) 0 27.78% (5) 44.44% (8)
 Орхус 15.38% (4) 11.54% (3) 23.08% (6) 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле
Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс
Орхус Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг
Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле

Последние игры между собой

Вайле: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 6
Орхус: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 2
Орхус 4:2 Вайле Суперлига Дании Вайле 2:4 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Вайле Суперлига Дании Орхус 2:1 Вайле Суперлига Дании
Вайле 1:1 Орхус Суперлига Дании Вайле 1:1 Орхус Товарищеские матчи Вайле 1:3 Орхус Первый дивизион Орхус 4:0 Вайле Первый дивизион Орхус 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Кубок Орхус 1:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Первый дивизион Вайле 2:1 Орхус САС Лигаен Орхус 1:1 Вайле САС Лигаен Орхус 2:1 Вайле САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 13 9 0 4 26 - 19 27
2. Митьюлланд Заявка 13 8 3 2 23 - 14 27
3. Раннерс Заявка 14 8 1 5 24 - 12 25
4. Орхус 0:0 Заявка 14 7 4 3 26 - 16 25
5. Сённерйюск Заявка 13 6 3 4 21 - 17 21
6. Копенгаген Заявка 13 6 2 5 22 - 21 20
7. Ольборг Заявка 13 5 4 4 15 - 18 19
8. Нордшелланн Заявка 13 4 4 5 22 - 19 16
9. Оденсе Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
10. Вайле 0:0 Заявка 14 4 4 6 18 - 24 16
11. Хорсенс Заявка 14 1 3 10 10 - 27 6
12. Люнгбю Заявка 13 0 4 9 12 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
3. Орхус 0:0 Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Оденсе Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Раннерс Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Брондбю Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
3. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
4. Копенгаген Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
5. Орхус 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
6. Сённерйюск Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Вайле 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Ольборг Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
10. Нордшелланн Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
11. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
12. Люнгбю Заявка 6 0 0 6 8 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Орхус
4.10
3.52
2.58
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 2.70 2.45
Бонус: 10 000 ₽ 4.10 3.50 1.84
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.52 2.00
  3.70 2.57 2.58

Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.45 1.28 2.70 1.43 1.86 1.88 1.48 2.55 1.33 3.15 1.11 5.80
8.60 1.03 7.70 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.04 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.35 1.01 10.75
3.44 1.33 2.77 1.48 2.02 1.85 1.71 2.22 1.50 2.71 1.61 2.39 1.46 2.83 1.79 2.09 1.60 2.43 1.49 2.77 1.33 3.50 1.12 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.90 1.84 1.41 2.75 1.09 6.60
2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.50
1.18 4.96 1.47 2.76 1.18 5.02 1.50 2.64 1.36 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.23 2.75 1.41 1.70 2.08 1.19 4.40
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Вайле 0:0 Орхус онлайн

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