15' Желтая карточкаПоульсен Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Экитик ЮгоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
15'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|5 (2)
|0.36
|2.
|Фагир Вахид
|3
|0.21
|3.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.14
|4.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.14
|5.
|Муколли Арбнор
|2
|0.14
|6.
|Скооп Якоб
|1
|0.07
|7.
|Греве Мадс
|1
|0.07
|8.
|Ояла Юхани
|1
|0.07
|9.
|Амундсен Мальте
|1
|0.07
|10.
|Монтиль Диего II
|0
|0
|11.
|Монтано Леонель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|9 (2)
|0.64
|2.
|Торстейнссон Йон
|4
|0.29
|3.
|Линкс Гифт
|3
|0.21
|4.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.21
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.14
|6.
|Блуме Брор
|2
|0.14
|7.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.07
|8.
|Дикс Кевин
|1
|0.07
|9.
|Видт Беньямин
|1
|0.07
|10.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|11.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|13.
|Евтович Милан
|0
|0
|14.
|Мунксгор Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|2.
|Милошевич Александер
|4
|0
|3.
|Соуза Аллан II
|4
|0
|4.
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|5.
|Муколли Арбнор
|3
|0
|6.
|Греве Мадс
|2
|0
|7.
|Скооп Якоб
|2
|0
|8.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|9.
|Рамадани Юльбер
|2
|0
|10.
|Хетеми Лундрим
|2
|0
|11.
|Ояла Юхани
|1
|0
|12.
|Йенсен Лукас II
|1
|0
|13.
|Луис Энрике II
|1
|0
|14.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|15.
|Монтано Леонель
|1
|0
|16.
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|17.
|Фагир Вахид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|4
|1
|2.
|Йулсгор Йеспер
|2
|0
|3.
|Ольсен Патрик
|2
|0
|4.
|Мунксгор Александер
|2
|0
|5.
|Видт Беньямин
|2
|0
|6.
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|7.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|8.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|9.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|10.
|Блуме Брор
|1
|0
|11.
|Нильсен Каспер
|1
|0
|12.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|13.
|Дикс Кевин
|1
|0
|14.
|Линкс Гифт
|1
|0
|15.
|Грабара Камил
|1
|0
|16.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|0
|27.78% (5)
|44.44% (8)
|Орхус
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле
Орхус Последние 20 матчей: +10 =4 -6Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг
Последние игры между собой
Вайле: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 6
Орхус: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 2
Вайле 1:1 Орхус Суперлига Дании Вайле 1:1 Орхус Товарищеские матчи Вайле 1:3 Орхус Первый дивизион Орхус 4:0 Вайле Первый дивизион Орхус 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Кубок Орхус 1:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Первый дивизион Вайле 2:1 Орхус САС Лигаен Орхус 1:1 Вайле САС Лигаен Орхус 2:1 Вайле САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 19
|27
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 14
|27
|3.
|Раннерс
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 12
|25
|4.
|Орхус
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 16
|25
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 21
|20
|7.
|Ольборг
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 18
|19
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|9.
|Оденсе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|10.
|Вайле
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|16
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 27
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|12 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Брондбю
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|3.
|Орхус
|0:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 8
|15
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Ольборг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Раннерс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|9.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|Орхус
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Вайле
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Ольборг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Оденсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|8 - 19
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров