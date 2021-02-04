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  3. Дания
Митьюлланд
0:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Сённерйюск
0'
23' Желтая карточка
Фредериксен Эмиль
33' Желтая карточка
Каюсте Йенс
0:1
45' Гол
Альбек Мадс
47' Желтая карточка
Гартенманн Стефан
62'
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
10
Феррейра
Эвандер
7
Систо
Пионе
33
Пфайффер
Лука
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Гартенманн
Стефан
12
Канструп
Пьер
24
Виндерслев
Расмус
90
Альбек
Мадс
6
Шмидль
Филипп
22
Фредериксен
Эмиль
5
Хенде
Марк-Даль
21
Симонсен
Йеппе
10
Anders
Jacobsen
II
Митьюлланд
4-2-3-1
Сённерйюск
3-5-2

Ход матча

23'
 
Фредериксен Эмиль
33'
Каюсте Йенс
 
45'
0:1
Альбек Мадс
46'
Исаксен Густав
Каюсте Йенс
 
47'
 
Гартенманн Стефан
57'
 
Эскесен Юлиус
Фредериксен Эмиль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 5 0.36
2. Каба Сори 5 0.36
3. Систо Пионе 5 0.36
4. Шольц Александр 2 (1) 0.14
5. Феррейра Эвандер 1 0.07
6. Святченко Эрик 1 0.07
7. Ониика Фрэнк 1 0.07
8. Краев Божидар 1 0.07
9. Брумадо Жуниор 1 0.07
10. Коолс Дион 0 0
11. Андерсон Микаэль 0 0
12. Дюр Николас 0 0
13. Паулиньо VI 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.5
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.43
3. Бах Александр 4 0.29
4. Симонсен Йеппе 1 0.07
5. Гартенманн Стефан 1 0.07
6. Экани Виктор 1 0.07
7. Альбек Мадс 1 0.07
8. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.07
9. Хенде Марк-Даль 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Каюсте Йенс 3 0
2. Святченко Эрик 2 0
3. Коолс Дион 2 0
4. Феррейра Эвандер 2 0
5. Брумадо Жуниор 2 0
6. Ониика Фрэнк 2 0
7. Паулиньо VI 2 0
8. Шольц Александр 1 0
9. Краев Божидар 1 0
10. Андерсон Микаэль 1 0
11. Каба Сори 1 0
12. Мадсен Николас 1 0
13. Исаксен Густав 1 0
14. Манджрекар Джеймс 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Райт Хаджи 4 1
2. Экани Виктор 4 1
3. Бах Александр 4 0
4. Якобсен Андерс 3 0
5. Альбек Мадс 2 0
6. Лоуренс Томас 2 0
7. Бангор Патрик 2 0
8. Симонсен Йеппе 2 0
9. Гартенманн Стефан 2 0
10. Абсалонсен Йохан 1 0
11. Хассан Рилван 1 0
12. Фредериксен Эмиль 1 0
13. Кристиансен Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 18.18% (4) 9.09% (2) 27.27% (6) 4.55% (1) 31.82% (7) 9.09% (2)
 Сённерйюск 4.76% (1) 9.52% (2) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус
Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта
Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе
Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 13 9 0 4 26 - 19 27
2. Митьюлланд 0:1 Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Раннерс Заявка 14 8 1 5 24 - 12 25
4. Орхус Заявка 14 7 4 3 26 - 16 25
5. Сённерйюск 1:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Копенгаген Заявка 14 7 2 5 25 - 23 23
7. Ольборг Заявка 14 5 4 5 17 - 21 19
8. Нордшелланн Заявка 13 4 4 5 22 - 19 16
9. Оденсе Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
10. Вайле Заявка 14 4 4 6 18 - 24 16
11. Люнгбю Заявка 14 1 4 9 13 - 30 7
12. Хорсенс Заявка 14 1 3 10 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:1 Заявка 7 5 1 1 12 - 3 16
2. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
3. Орхус Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Сённерйюск 1:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ольборг Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Раннерс Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Копенгаген Заявка 7 4 1 2 12 - 12 13
3. Брондбю Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
4. Сённерйюск 1:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5. Митьюлланд 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
6. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
7. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Ольборг Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
10. Люнгбю Заявка 7 1 0 6 9 - 19 3
11. Нордшелланн Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
12. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
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Прогнозы
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Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Сённерйюск
4.30
5.10
8.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.30 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.10 8.30
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 2.90 2.00
  3.27 3.04 2.43

Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.00 11.00 1.01 4.35 1.19 3.45 1.31 2.23 1.73 1.77 2.05 1.45 2.67 1.20 3.88 1.16 4.65 1.05 8.00
6.30 1.09 4.70 1.17 3.20 1.32 2.12 1.67 1.48 2.55 1.95 1.87 1.15 5.00 1.10 6.25 1.07 7.50 1.05 8.50 1.07 8.00 1.06 8.70 0.00 13.00
2.72 1.49 2.14 1.76 1.87 2.01 3.80 1.28 2.43 1.60 1.96 1.92 1.70 2.24 1.44 2.91 1.55 2.56 1.46 2.84 1.18 5.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.65 1.14 5.85
1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00
1.30 3.57 1.16 5.46 1.34 3.33 1.72 2.17 1.51 2.63 1.33 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.19 3.30 1.33 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.15 1.31 1.85 1.89 1.38 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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