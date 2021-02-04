Митьюлланд
1:2
Конец матча
Стадион: МСХ Арена
Сённерйюск
23' Желтая карточкаФредериксен Эмиль
33' Желтая карточкаКаюсте Йенс
0:1
45' ГолАльбек Мадс
47' Желтая карточкаГартенманн Стефан
76' Желтая карточкаЭскесен Юлиус
0:2
80' ГолAnders Jacobsen II
88' Желтая карточкаКанструп Пьер
89' Желтая карточкаХенде Марк-Даль
1:2
90' ГолСвятченко Эрик
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
-
46 Сери ЯфетЗащитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
33'
45'
0:1
76'
80'
88'
89'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|5
|0.36
|2.
|Каба Сори
|5
|0.36
|3.
|Систо Пионе
|5
|0.36
|4.
|Святченко Эрик
|2
|0.14
|5.
|Шольц Александр
|2 (1)
|0.14
|6.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.07
|7.
|Ониика Фрэнк
|1
|0.07
|8.
|Краев Божидар
|1
|0.07
|9.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.07
|10.
|Коолс Дион
|0
|0
|11.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|12.
|Дюр Николас
|0
|0
|13.
|Паулиньо VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|7
|0.5
|2.
|Якобсен Андерс
|6 (2)
|0.43
|3.
|Бах Александр
|4
|0.29
|4.
|Симонсен Йеппе
|1
|0.07
|5.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.07
|6.
|Экани Виктор
|1
|0.07
|7.
|Альбек Мадс
|1
|0.07
|8.
|Anders Jacobsen II
|1
|0.07
|9.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.07
|10.
|Хенде Марк-Даль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каюсте Йенс
|3
|0
|2.
|Святченко Эрик
|2
|0
|3.
|Коолс Дион
|2
|0
|4.
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|5.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|7.
|Паулиньо VI
|2
|0
|8.
|Шольц Александр
|1
|0
|9.
|Краев Божидар
|1
|0
|10.
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|11.
|Каба Сори
|1
|0
|12.
|Мадсен Николас
|1
|0
|13.
|Исаксен Густав
|1
|0
|14.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Райт Хаджи
|4
|1
|2.
|Экани Виктор
|4
|1
|3.
|Бах Александр
|4
|0
|4.
|Якобсен Андерс
|3
|0
|5.
|Альбек Мадс
|2
|0
|6.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|7.
|Бангор Патрик
|2
|0
|8.
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|9.
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|10.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|11.
|Канструп Пьер
|1
|0
|12.
|Хассан Рилван
|1
|0
|13.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|14.
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|15.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|16.
|Кристиансен Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|13.04% (3)
|Сённерйюск
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =4 -5Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус
Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта
Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =5 -6Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе
Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0 Заявка
|14
|10
|0
|4
|27 - 19
|30
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|3.
|Раннерс
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 12
|25
|4.
|Орхус
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 16
|25
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 18
|24
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 23
|23
|7.
|Ольборг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 21
|19
|8.
|Нордшелланн
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 20
|16
|9.
|Оденсе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|10.
|Вайле
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|16
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 30
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|2.
|Брондбю
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|3.
|Орхус
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 8
|15
|4.
|Нордшелланн
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 6
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ольборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Раннерс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|9.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|1:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 12
|13
|4.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|5.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|6.
|Орхус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|7.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Ольборг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Оденсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|9 - 19
|3
|11.
|Нордшелланн
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров