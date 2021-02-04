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  3. Дания
Митьюлланд
1:2
Конец матча

Стадион:
Сённерйюск
0'
23' Желтая карточка
Фредериксен Эмиль
33' Желтая карточка
Каюсте Йенс
0:1
45' Гол
Альбек Мадс
47' Желтая карточка
Гартенманн Стефан
76' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
0:2
80' Гол
Anders Jacobsen II
88' Желтая карточка
Канструп Пьер
89' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
1:2
90' Гол
Святченко Эрик
90'+8
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
10
Феррейра
Эвандер
7
Систо
Пионе
33
Пфайффер
Лука
1
Лоуренс
Томас
6
Шмидль
Филипп
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
21
Симонсен
Йеппе
22
Фредериксен
Эмиль
90
Альбек
Мадс
24
Виндерслев
Расмус
5
Хенде
Марк-Даль
10
Anders
Jacobsen
II
Митьюлланд
4-2-3-1
Сённерйюск
4-5-1

Ход матча

23'
 
Фредериксен Эмиль
33'
Каюсте Йенс
 
45'
0:1
Альбек Мадс
46'
Исаксен Густав
Каюсте Йенс
 
47'
 
Гартенманн Стефан
57'
 
Эскесен Юлиус
Фредериксен Эмиль
72'
Андерсон Микаэль
Шольц Александр
 
76'
 
Эскесен Юлиус
80'
0:2
Anders Jacobsen II
(Гартенманн Стефан)
81'
 
Хассан Рилван
Симонсен Йеппе
82'
Вибе Лассе
Дрейер Андерс
 
84'
Мабиль Авер
Систо Пионе
 
88'
 
Кристиансен Петер
Anders Jacobsen II
88'
 
Канструп Пьер
89'
 
Хенде Марк-Даль
90'
Святченко Эрик
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 5 0.36
2. Каба Сори 5 0.36
3. Систо Пионе 5 0.36
4. Святченко Эрик 2 0.14
5. Шольц Александр 2 (1) 0.14
6. Феррейра Эвандер 1 0.07
7. Ониика Фрэнк 1 0.07
8. Краев Божидар 1 0.07
9. Брумадо Жуниор 1 0.07
10. Коолс Дион 0 0
11. Андерсон Микаэль 0 0
12. Дюр Николас 0 0
13. Паулиньо VI 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.5
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.43
3. Бах Александр 4 0.29
4. Симонсен Йеппе 1 0.07
5. Гартенманн Стефан 1 0.07
6. Экани Виктор 1 0.07
7. Альбек Мадс 1 0.07
8. Anders Jacobsen II 1 0.07
9. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.07
10. Хенде Марк-Даль 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Каюсте Йенс 3 0
2. Святченко Эрик 2 0
3. Коолс Дион 2 0
4. Феррейра Эвандер 2 0
5. Брумадо Жуниор 2 0
6. Ониика Фрэнк 2 0
7. Паулиньо VI 2 0
8. Шольц Александр 1 0
9. Краев Божидар 1 0
10. Андерсон Микаэль 1 0
11. Каба Сори 1 0
12. Мадсен Николас 1 0
13. Исаксен Густав 1 0
14. Манджрекар Джеймс 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Райт Хаджи 4 1
2. Экани Виктор 4 1
3. Бах Александр 4 0
4. Якобсен Андерс 3 0
5. Альбек Мадс 2 0
6. Лоуренс Томас 2 0
7. Бангор Патрик 2 0
8. Симонсен Йеппе 2 0
9. Гартенманн Стефан 2 0
10. Абсалонсен Йохан 1 0
11. Канструп Пьер 1 0
12. Хассан Рилван 1 0
13. Хенде Марк-Даль 1 0
14. Эскесен Юлиус 1 0
15. Фредериксен Эмиль 1 0
16. Кристиансен Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 17.39% (4) 8.7% (2) 26.09% (6) 4.35% (1) 30.43% (7) 13.04% (3)
 Сённерйюск 4.35% (1) 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус
Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта
Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе
Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 Заявка 14 10 0 4 27 - 19 30
2. Митьюлланд Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
3. Раннерс Заявка 14 8 1 5 24 - 12 25
4. Орхус Заявка 14 7 4 3 26 - 16 25
5. Сённерйюск Заявка 14 7 3 4 23 - 18 24
6. Копенгаген Заявка 14 7 2 5 25 - 23 23
7. Ольборг Заявка 14 5 4 5 17 - 21 19
8. Нордшелланн 0:1 Заявка 14 4 4 6 22 - 20 16
9. Оденсе Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
10. Вайле Заявка 14 4 4 6 18 - 24 16
11. Люнгбю Заявка 14 1 4 9 13 - 30 7
12. Хорсенс Заявка 14 1 3 10 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Брондбю 1:0 Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
3. Орхус Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
4. Нордшелланн 0:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 6 13
5. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ольборг Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Раннерс Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Брондбю 1:0 Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
3. Копенгаген Заявка 7 4 1 2 12 - 12 13
4. Сённерйюск Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
6. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
7. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Ольборг Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
10. Люнгбю Заявка 7 1 0 6 9 - 19 3
11. Нордшелланн 0:1 Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
12. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.10 8.30
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 3.10 1.57
  4.93 2.99 1.98

Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.00 11.00 1.01 4.35 1.19 3.45 1.31 2.23 1.73 1.77 2.05 1.45 2.67 1.20 3.88 1.16 4.65 1.05 8.00
6.30 1.09 4.70 1.17 2.05 1.72 1.33 3.15 1.17 4.70 1.95 1.87 1.02 11.00 1.10 6.25 1.07 7.50 1.05 8.50 1.07 8.00 1.06 8.70 0.00 13.00
2.72 1.49 3.14 1.39 2.57 1.54 2.00 1.88 1.60 2.43 1.80 2.08 1.49 2.73 1.18 5.17 1.55 2.56 1.46 2.84 1.18 5.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.65 1.14 5.85
1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00
1.30 3.57 1.16 5.46 1.34 3.33 1.72 2.17 1.51 2.63 1.33 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.19 3.30 1.33 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.15 1.31 1.85 1.89 1.38 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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