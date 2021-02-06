Монца
Позже
Стадион: U-Power Stadium
Эмполи
66
Дьяв
Давиде
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Дьяв ДавидеНападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|4 (1)
|0.2
|2.
|Боатенг Кевин-Принс
|4 (2)
|0.2
|3.
|Мота Дани
|4
|0.2
|4.
|Фраттези Давиде
|4
|0.2
|5.
|Барилла Антонино
|3
|0.15
|6.
|Марич Мирко
|2
|0.1
|7.
|Сампиризи Марио
|2
|0.1
|8.
|Аугусто Карлос
|2
|0.1
|9.
|Бетелла Давиде
|2
|0.1
|10.
|Армеллино Марко
|1
|0.05
|11.
|Балотелли Марио
|1
|0.05
|12.
|Барберис Андреа
|0
|0
|13.
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|14.
|Фоссати Марко
|0
|0
|15.
|Мачин Хосе
|0
|0
|16.
|Колпани Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|11 (1)
|0.55
|2.
|Ла Мантия Андреа
|7
|0.35
|3.
|Оливьери Марко
|4 (1)
|0.2
|4.
|Морео Стефано
|4
|0.2
|5.
|Хаас Николас
|3
|0.15
|6.
|Штулац Лео
|2
|0.1
|7.
|Байрами Недим
|2
|0.1
|8.
|Матос Ридер
|2
|0.1
|9.
|Риччи Самуэле
|1
|0.05
|10.
|Романьоли Симоне
|1
|0.05
|11.
|Паризи Фабьяно
|1
|0.05
|12.
|Журковски Шимон
|1
|0.05
|13.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|9
|1
|2.
|Фоссати Марко
|5
|0
|3.
|Барилла Антонино
|3
|1
|4.
|Армеллино Марко
|4
|0
|5.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|6.
|Скалья Филиппо
|1
|1
|7.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|8.
|Барберис Андреа
|2
|0
|9.
|Бетелла Давиде
|2
|0
|10.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|11.
|Донати Джулио
|1
|0
|12.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|13.
|Риччи Федерико
|1
|0
|14.
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|15.
|Марич Мирко
|1
|0
|16.
|Мота Дани
|1
|0
|17.
|Фраттези Давиде
|1
|0
|18.
|Колпани Андреа
|1
|0
|19.
|Аугусто Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|3
|2
|2.
|Хаас Николас
|5
|0
|3.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|4.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|5.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|6.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|7.
|Николау Димитрис
|3
|0
|8.
|Штулац Лео
|2
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|2
|0
|10.
|Матос Ридер
|1
|0
|11.
|Морео Стефано
|1
|0
|12.
|Казале Николо
|1
|0
|13.
|Терзич Алекса
|1
|0
|14.
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|15.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монца
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|Эмполи
|7.69% (3)
|5.13% (2)
|23.08% (9)
|23.08% (9)
|20.51% (8)
|20.51% (8)
Предыдущие игры
Монца Последние 20 матчей: +10 =6 -4СПАЛ 2013 1:1 Монца Брешия 0:1 Монца Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца
Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца
Эмполи Последние 20 матчей: +11 =7 -2Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи
Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи
Последние игры между собой
Монца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Кьево
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|3.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Читтаделла
|3:3 Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 21
|35
|5.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|21
|9
|8
|4
|28 - 19
|35
|6.
|Салернитана
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 24
|33
|7.
|Венеция
|2:1 Заявка
|21
|8
|8
|5
|26 - 19
|32
|8.
|Лечче
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|36 - 27
|31
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|11.
|Пиза
|1:2 Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 33
|27
|12.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|21
|5
|8
|8
|21 - 26
|23
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|14.
|Брешия
|3:3 Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 35
|22
|15.
|Реджина
|2:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|16.
|Козенца
|1:1 Заявка
|21
|3
|12
|6
|16 - 18
|21
|17.
|Асколи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|18.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|0:2 Заявка
|21
|4
|4
|13
|16 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Читтаделла
|3:3 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|2:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|1:2 Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 9
|17
|9.
|Лечче
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|21 - 16
|15
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|12.
|Брешия
|3:3 Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|13.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|15.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|16.
|Реджина
|2:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|1:1 Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|3.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|5.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|6.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Венеция
|2:1 Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Козенца
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|9.
|Читтаделла
|3:3 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|10.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|11.
|Салернитана
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Реджина
|2:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|15.
|Пиза
|1:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|16.
|Брешия
|3:3 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|0:2 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монца» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монца» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров