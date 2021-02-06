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Монца
 
Позже

Стадион:
Эмполи
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
18
Бетелла
Давиде
30
Аугусто
Карлос
16
Фраттези
Давиде
23
Скоццарелла
Маттео
20
Барилла
Антонино
7
Боатенг
Кевин-Принс
66
Дьяв
Давиде
47
Мота
Дани
1
Бриньоли
Альберто
4
Крочата
Джованни
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
3
Терзич
Алекса
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
16
Казале
Николо
11
Байрами
Недим
19
Ла
Мантия
Андреа
7
Манкузо
Леонардо
Монца
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 4 (1) 0.2
2. Боатенг Кевин-Принс 4 (2) 0.2
3. Мота Дани 4 0.2
4. Фраттези Давиде 4 0.2
5. Барилла Антонино 3 0.15
6. Марич Мирко 2 0.1
7. Сампиризи Марио 2 0.1
8. Аугусто Карлос 2 0.1
9. Бетелла Давиде 2 0.1
10. Армеллино Марко 1 0.05
11. Балотелли Марио 1 0.05
12. Барберис Андреа 0 0
13. Беллучи Джузеппе 0 0
14. Фоссати Марко 0 0
15. Мачин Хосе 0 0
16. Колпани Андреа 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 11 (1) 0.55
2. Ла Мантия Андреа 7 0.35
3. Оливьери Марко 4 (1) 0.2
4. Морео Стефано 4 0.2
5. Хаас Николас 3 0.15
6. Штулац Лео 2 0.1
7. Байрами Недим 2 0.1
8. Матос Ридер 2 0.1
9. Риччи Самуэле 1 0.05
10. Романьоли Симоне 1 0.05
11. Паризи Фабьяно 1 0.05
12. Журковски Шимон 1 0.05
13. Бандинелли Филиппо 0 0
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 9 1
2. Фоссати Марко 5 0
3. Барилла Антонино 3 1
4. Армеллино Марко 4 0
5. Боатенг Кевин-Принс 3 0
6. Скалья Филиппо 1 1
7. Гюткьяр Кристиан 2 0
8. Барберис Андреа 2 0
9. Бетелла Давиде 2 0
10. Палетта Габриэль 1 0
11. Донати Джулио 1 0
12. Сампиризи Марио 1 0
13. Риччи Федерико 1 0
14. Д'Эррико Андреа 1 0
15. Марич Мирко 1 0
16. Мота Дани 1 0
17. Фраттези Давиде 1 0
18. Колпани Андреа 1 0
19. Аугусто Карлос 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Хаас Николас 5 0
3. Манкузо Леонардо 4 0
4. Бандинелли Филиппо 4 0
5. Фьямоцци Риккардо 2 1
6. Ла Мантия Андреа 3 0
7. Николау Димитрис 3 0
8. Штулац Лео 2 0
9. Риччи Самуэле 2 0
10. Матос Ридер 1 0
11. Морео Стефано 1 0
12. Казале Николо 1 0
13. Терзич Алекса 1 0
14. Паризи Фабьяно 1 0
15. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 20.69% (6) 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 10.34% (3) 24.14% (7)
 Эмполи 7.69% (3) 5.13% (2) 23.08% (9) 23.08% (9) 20.51% (8) 20.51% (8)

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: +10 =6 -4
СПАЛ 2013 1:1 Монца Брешия 0:1 Монца Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца
Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца
Эмполи Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи
Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи

Последние игры между собой

Монца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эмполи 0:0 Монца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
3. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
4. Читтаделла 3:3 Заявка 21 10 5 6 35 - 21 35
5. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 21 9 8 4 28 - 19 35
6. Салернитана Заявка 20 9 6 5 22 - 24 33
7. Венеция 2:1 Заявка 21 8 8 5 26 - 19 32
8. Лечче Заявка 21 7 10 4 36 - 27 31
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне 1:2 Заявка 21 7 7 7 20 - 22 28
11. Пиза 1:2 Заявка 21 6 9 6 27 - 33 27
12. Кремонезе 2:1 Заявка 21 5 8 8 21 - 26 23
13. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
14. Брешия 3:3 Заявка 21 5 7 9 30 - 35 22
15. Реджина 2:0 Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Козенца 1:1 Заявка 21 3 12 6 16 - 18 21
17. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
18. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара 0:2 Заявка 21 4 4 13 16 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла 3:3 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция 2:1 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза 1:2 Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 11 3 6 2 21 - 16 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
12. Брешия 3:3 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне 1:2 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе 2:1 Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Реджина 2:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
17. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:2 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца 1:1 Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
6. Фрозиноне 1:2 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Венеция 2:1 Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
8. Козенца 1:1 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
9. Читтаделла 3:3 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
11. Салернитана Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Реджина 2:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе 2:1 Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
15. Пиза 1:2 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16. Брешия 3:3 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара 0:2 Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Эмполи
2.07
3.38
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.03 3.30 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.34 3.74
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.30 3.95
  2.06 3.38 4.05

Самый высокий коэффициент на матч «Монца» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монца» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.70 1.03 7.90 1.05 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.56 2.43 1.37 2.99 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.30
12.50 1.01 8.80 1.05 3.55 1.27 2.85 1.41 2.17 1.69 1.96 1.84 1.75 2.07 1.55 2.46 1.35 3.10 1.16 4.90 1.12 5.60 1.03 9.50 1.02 9.90 0.00 16.00
3.91 1.28 2.98 1.42 3.01 1.42 2.34 1.65 2.01 1.88 1.77 2.13 1.55 2.58 1.36 3.30 1.12 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.94 1.86 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.88 1.92 1.39 2.85 1.11 5.90
2.99 1.42 2.46 1.58 1.92 1.95 1.57 2.49 1.41 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.88 1.42 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.30
3.05 1.35 1.79 1.96 1.33 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.15
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
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