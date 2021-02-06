  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Монца
1:1
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
2' Гол
Манкузо Леонардо
20' Желтая карточка
Казале Николо
23' Желтая карточка
Хаас Николас
51' Красная карточка
Фурлан Якопо
1:1
69' Пенальти
Боатенг Кевин-Принс
79' Желтая карточка
Мота Дани
90' Желтая карточка
Риччи Самуэле
90' Желтая карточка
 90'+5
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
18
Бетелла
Давиде
30
Аугусто
Карлос
16
Фраттези
Давиде
23
Скоццарелла
Маттео
20
Барилла
Антонино
7
Боатенг
Кевин-Принс
66
Дьяв
Давиде
47
Мота
Дани
1
Бриньоли
Альберто
16
Казале
Николо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
3
Терзич
Алекса
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
4
Крочата
Джованни
11
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
Монца
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

2'
0:1
Манкузо Леонардо
(Хаас Николас)
20'
 
Казале Николо
23'
 
Хаас Николас
51'
 
Фурлан Якопо
63'
 
Риччи Самуэле
Крочата Джованни
69'
Боатенг Кевин-Принс
1:1
74'
Барберис Андреа
Скоццарелла Маттео
 
75'
Д'Аллесандро Марко
Боатенг Кевин-Принс
 
75'
Гюткьяр Кристиан
Дьяв Давиде
 
79'
Мота Дани
 
80'
 
Морео Стефано
Ла Мантия Андреа
80'
 
Матос Ридер
Манкузо Леонардо
80'
 
Пиррелло Роберто
Казале Николо
90'
 
Риччи Самуэле
90'
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боатенг Кевин-Принс 5 (3) 0.24
2. Гюткьяр Кристиан 4 (1) 0.19
3. Мота Дани 4 0.19
4. Фраттези Давиде 4 0.19
5. Барилла Антонино 3 0.14
6. Марич Мирко 2 0.1
7. Сампиризи Марио 2 0.1
8. Аугусто Карлос 2 0.1
9. Бетелла Давиде 2 0.1
10. Армеллино Марко 1 0.05
11. Балотелли Марио 1 0.05
12. Барберис Андреа 0 0
13. Беллучи Джузеппе 0 0
14. Фоссати Марко 0 0
15. Мачин Хосе 0 0
16. Колпани Андреа 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 12 (1) 0.57
2. Ла Мантия Андреа 7 0.33
3. Оливьери Марко 4 (1) 0.19
4. Морео Стефано 4 0.19
5. Хаас Николас 3 0.14
6. Штулац Лео 2 0.1
7. Байрами Недим 2 0.1
8. Матос Ридер 2 0.1
9. Риччи Самуэле 1 0.05
10. Романьоли Симоне 1 0.05
11. Паризи Фабьяно 1 0.05
12. Журковски Шимон 1 0.05
13. Бандинелли Филиппо 0 0
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 9 1
2. Фоссати Марко 5 0
3. Барилла Антонино 3 1
4. Армеллино Марко 4 0
5. Боатенг Кевин-Принс 3 0
6. Скалья Филиппо 1 1
7. Гюткьяр Кристиан 2 0
8. Барберис Андреа 2 0
9. Мота Дани 2 0
10. Бетелла Давиде 2 0
11. Палетта Габриэль 1 0
12. Донати Джулио 1 0
13. Сампиризи Марио 1 0
14. Риччи Федерико 1 0
15. Д'Эррико Андреа 1 0
16. Марич Мирко 1 0
17. Фраттези Давиде 1 0
18. Колпани Андреа 1 0
19. Аугусто Карлос 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Хаас Николас 6 0
3. Манкузо Леонардо 4 0
4. Бандинелли Филиппо 4 0
5. Фьямоцци Риккардо 2 1
6. Ла Мантия Андреа 3 0
7. Николау Димитрис 3 0
8. Риччи Самуэле 3 0
9. Штулац Лео 2 0
10. Казале Николо 2 0
11. Фурлан Якопо 0 1
12. Матос Ридер 1 0
13. Морео Стефано 1 0
14. Терзич Алекса 1 0
15. Паризи Фабьяно 1 0
16. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 20% (6) 20% (6) 6.67% (2) 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Эмполи 10% (4) 5% (2) 22.5% (9) 22.5% (9) 20% (8) 20% (8)

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: +10 =6 -4
СПАЛ 2013 1:1 Монца Брешия 0:1 Монца Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца
Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца
Эмполи Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи
Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи

Последние игры между собой

Монца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эмполи 0:0 Монца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 21 11 9 1 40 - 20 42
2. Монца Заявка 21 9 9 3 30 - 16 36
3. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
4. Читтаделла Заявка 21 10 5 6 35 - 21 35
5. СПАЛ 2013 Заявка 21 9 8 4 28 - 19 35
6. Салернитана Заявка 20 9 6 5 22 - 24 33
7. Венеция Заявка 21 8 8 5 26 - 19 32
8. Лечче Заявка 21 7 10 4 36 - 27 31
9. Порденоне 0:1 Заявка 21 6 11 4 23 - 17 29
10. Фрозиноне Заявка 21 7 7 7 20 - 22 28
11. Пиза Заявка 21 6 9 6 27 - 33 27
12. Виченца Виртус 1:0 Заявка 21 5 10 6 26 - 27 25
13. Кремонезе Заявка 21 5 8 8 21 - 26 23
14. Брешия Заявка 21 5 7 9 30 - 35 22
15. Реджина Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Козенца Заявка 21 3 12 6 16 - 18 21
17. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
18. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара Заявка 21 4 4 13 16 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 11 3 6 2 21 - 16 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
12. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
13. Кремонезе Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
14. Порденоне 0:1 Заявка 11 2 7 2 15 - 12 13
15. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
17. Виченца Виртус 1:0 Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне 0:1 Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
6. Фрозиноне Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Венеция Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
8. Козенца Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
9. Читтаделла Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. Виченца Виртус 1:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
13. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
15. Пиза Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16. Брешия Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Хаас Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Казале Николо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Манкузо Леонардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.34 3.84
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 1.66 7.00
  3.71 1.54 7.76

Самый высокий коэффициент на матч «Монца» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монца» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.70 1.03 7.90 1.06 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.56 2.43 1.37 2.99 1.15 4.90 1.10 5.35 1.02 9.50
12.50 1.01 8.80 1.05 5.40 1.13 2.35 1.23 2.17 1.69 1.80 1.95 1.75 2.07 1.22 4.00 1.11 5.80 1.02 11.00 1.01 12.60 1.05 8.50 1.04 9.00 0.00 16.00
3.21 1.37 2.64 1.52 2.06 1.83 1.64 2.35 1.63 2.36 1.38 3.19 1.56 2.48 1.44 2.86 1.59 2.44 1.57 2.49 1.12 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.88 1.42 1.93 1.87 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.88 1.92 1.57 2.31 1.52 6.25 1.05 8.50 1.05 8.50 1.03 10.00
2.99 1.42 2.46 1.58 1.92 1.95 1.57 2.49 1.41 2.99 1.22 4.35 1.39 3.07 1.26 3.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.88 1.42 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.30
3.05 1.35 1.79 1.96 1.33 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
Где смотреть матч Монца 1:1 Эмполи онлайн

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