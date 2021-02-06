  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Читтаделла
0' 5'
1
Йоронен
Йессе
32
Папетти
Андреа
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
7
Шпалек
Николас
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Мартелла
Бруно
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
9
Доннарумма
Альфредо
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
5
Адорни
Давиде
15
Фраре
Доменико
3
Бенедетти
Амедео
8
Проя
Федерико
4
Йори
Мануэль
20
Гарджуло
Марио
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Цаджу
Франк
11
Беретта
Джакомо
Брешия
3-4-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.24
2. Ягелло Филип 4 0.19
3. Дессена Даниэле 2 0.1
4. Айе Флориан 2 0.1
5. Шпалек Николас 2 0.1
6. Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.1
7. Бьярнасон Биркир 2 0.1
8. Рагуза Антонио 2 0.1
9. Ндой Эмануэле 2 0.1
10. Ван Де Лои Томми 1 0.05
11. Бизоли Димитри 1 0.05
12. Мангравити Массимилиано 1 0.05
13. Папетти Андреа 1 0.05
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 6 0.29
2. Огунсай Роберто 5 (1) 0.24
3. Тавернелли Камилло 3 0.14
4. Проя Федерико 3 0.14
5. Д'Урсо Кристиан 2 0.1
6. Бенедетти Амедео 2 0.1
7. Паван Никола 2 0.1
8. Цаджу Франк 2 (1) 0.1
9. Доннарумма Даниэле 1 0.05
10. Йори Мануэль 1 0.05
11. Бранка Симоне 1 0.05
12. Розафио Марко 1 0.05
13. Сиссе Карамоко 1 0.05
14. Гирингелли Лука 1 0.05
15. Адорни Давиде 1 0.05
16. Пертиконе Романо 0 0
17. Камильяно Агостино 0 0
18. Вита Алессио 0 0
19. Кассандро Томмазо 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 5 1
2. Ван Де Лои Томми 5 1
3. Сабелли Стефано 5 0
4. Шпалек Николас 5 0
5. Папетти Андреа 3 1
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Бьярнасон Биркир 1 1
9. Фридьонссон Хольмберт 2 0
10. Чансельор Джон 2 0
11. Йоронен Йессе 2 0
12. Айе Флориан 2 0
13. Ягелло Филип 2 0
14. Мангравити Массимилиано 2 0
15. Гецци Андреа 0 1
16. Доннарумма Альфредо 1 0
17. Рагуза Антонио 1 0
18. Мартелла Бруно 1 0
19. Бизоли Димитри 1 0
20. Карачич Фран 1 0
21. Лабойко Якуб 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 6 0
2. Пертиконе Романо 5 0
3. Проя Федерико 5 0
4. Огунсай Роберто 3 1
5. Цаджу Франк 4 0
6. Йори Мануэль 3 0
7. Гирингелли Лука 3 0
8. Бенедетти Амедео 3 0
9. Розафио Марко 3 0
10. Тавернелли Камилло 3 0
11. Бранка Симоне 2 0
12. Доннарумма Даниэле 2 0
13. Маньеро Лука 2 0
14. Вита Алессио 2 0
15. Гарджуло Марио 2 0
16. Паван Никола 2 0
17. Камильяно Агостино 1 0
18. Кастари Элхан 1 0
19. Фраре Доменико 1 0
20. Авуа Теофилус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 14.81% (4) 7.41% (2) 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6)
 Читтаделла 12.5% (4) 12.5% (4) 9.38% (3) 18.75% (6) 18.75% (6) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус
СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи
Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия

Последние игры между собой

Брешия: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Читтаделла 3:0 Брешия Серия B Брешия 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Брешия Серия B Читтаделла 2:2 Брешия Серия B
Брешия 1:1 Читтаделла Серия B Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:3 Брешия Серия B Брешия 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Брешия 2:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:2 Брешия Серия B Брешия 2:0 Читтаделла Серия B Брешия 1:0 Читтаделла Кубок Брешия 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:0 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Кьево 0:0 Заявка 21 9 9 3 28 - 17 36
3. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
4. Читтаделла 0:0 Заявка 21 10 5 6 32 - 18 35
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 21 9 8 4 27 - 18 35
6. Салернитана 0:0 Заявка 20 9 6 5 21 - 23 33
7. Лечче Заявка 21 7 10 4 36 - 27 31
8. Венеция 0:0 Заявка 21 7 9 5 24 - 18 30
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 21 7 8 6 19 - 20 29
11. Пиза 0:0 Заявка 21 6 10 5 26 - 31 28
12. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
13. Брешия 0:0 Заявка 21 5 7 9 27 - 32 22
14. Кремонезе 0:0 Заявка 21 4 9 8 19 - 25 21
15. Козенца 0:0 Заявка 21 3 12 6 15 - 17 21
16. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
17. Реджина 0:0 Заявка 21 4 8 9 17 - 26 20
18. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара 0:0 Заявка 21 4 5 12 16 - 35 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана 0:0 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
5. Кьево 0:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция 0:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза 0:0 Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 11 3 6 2 21 - 16 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 5 3 8 - 10 14
12. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
13. Брешия 0:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 16 13
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина 0:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
16. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
17. Кремонезе 0:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 14 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
20. Козенца 0:0 Заявка 11 0 7 4 4 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево 0:0 Заявка 11 3 7 1 11 - 8 16
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Козенца 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла 0:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 11 14
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
10. Венеция 0:0 Заявка 11 2 7 2 10 - 10 13
11. Салернитана 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза 0:0 Заявка 11 2 5 4 16 - 22 11
14. Кремонезе 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
15. Брешия 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Реджина 0:0 Заявка 11 1 6 4 8 - 15 9
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара 0:0 Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Читтаделла
3.60
3.25
2.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 3.25 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.16 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.05 2.23
  3.26 3.18 2.35

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.04 6.80 1.08 3.32 1.31 2.59 1.50 1.87 2.03 1.46 2.72 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.01 10.75
10.50 1.03 7.60 1.07 3.20 1.32 2.60 1.50 2.05 1.77 1.80 2.01 1.41 2.80 1.28 3.45 1.12 5.90 1.09 6.60 1.01 11.00 1.01 11.50 0.00 17.50
3.56 1.32 2.62 1.52 2.11 1.78 1.84 2.04 1.64 2.34 1.44 2.89 1.32 3.56 1.11 7.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.82 1.99 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
1.84 1.96 1.37 2.95 1.10 6.10
2.91 1.43 2.39 1.60 1.87 1.99 1.54 2.55 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.62 1.49 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.80
2.50 1.49 1.65 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Брешия 0:0 Читтаделла онлайн

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