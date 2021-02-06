Брешия
3:3
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Читтаделла
1:0
7' ГолАйе Флориан
2:0
28' ГолДоннарумма Альфредо
3:0
44' ГолАйе Флориан
50' Желтая карточкаГирингелли Лука
59' Желтая карточкаПапетти Андреа
3:1
62' ГолГарджуло Марио
66' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
3:2
79' ГолФраре Доменико
3:3
84' ГолБальдини Энрико
86' Желтая карточкаДоннарумма Альфредо
89' Вторая желтая карточкаПапетти Андреа
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
77
Маньеро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
18 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
7'
1:0
28'
44'
3:0
50'
59'
62'
3:1
66'
79'
84'
89'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 7
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.24
|2.
|Айе Флориан
|4
|0.19
|3.
|Ягелло Филип
|4
|0.19
|4.
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.14
|5.
|Дессена Даниэле
|2
|0.1
|6.
|Шпалек Николас
|2
|0.1
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.1
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.1
|9.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.1
|10.
|Бизоли Димитри
|1
|0.05
|11.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.05
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.05
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.05
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|7
|0.33
|2.
|Огунсай Роберто
|5 (1)
|0.24
|3.
|Проя Федерико
|3
|0.14
|4.
|Тавернелли Камилло
|3
|0.14
|5.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.1
|6.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.1
|7.
|Паван Никола
|2
|0.1
|8.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.1
|9.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0.05
|10.
|Йори Мануэль
|1
|0.05
|11.
|Бранка Симоне
|1
|0.05
|12.
|Гирингелли Лука
|1
|0.05
|13.
|Розафио Марко
|1
|0.05
|14.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.05
|15.
|Бальдини Энрико
|1
|0.05
|16.
|Адорни Давиде
|1
|0.05
|17.
|Фраре Доменико
|1
|0.05
|18.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|19.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|20.
|Вита Алессио
|0
|0
|21.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|6
|1
|2.
|Папетти Андреа
|4
|2
|3.
|Матею Алеш
|5
|1
|4.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|5.
|Шпалек Николас
|5
|0
|6.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|7.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|8.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|9.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|10.
|Доннарумма Альфредо
|2
|0
|11.
|Чансельор Джон
|2
|0
|12.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|13.
|Айе Флориан
|2
|0
|14.
|Ягелло Филип
|2
|0
|15.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|16.
|Гецци Андреа
|0
|1
|17.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|18.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|19.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|20.
|Карачич Фран
|1
|0
|21.
|Лабойко Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|6
|0
|2.
|Пертиконе Романо
|5
|0
|3.
|Проя Федерико
|5
|0
|4.
|Огунсай Роберто
|3
|1
|5.
|Гирингелли Лука
|4
|0
|6.
|Цаджу Франк
|4
|0
|7.
|Йори Мануэль
|3
|0
|8.
|Бенедетти Амедео
|3
|0
|9.
|Розафио Марко
|3
|0
|10.
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|11.
|Бранка Симоне
|2
|0
|12.
|Доннарумма Даниэле
|2
|0
|13.
|Маньеро Лука
|2
|0
|14.
|Вита Алессио
|2
|0
|15.
|Гарджуло Марио
|2
|0
|16.
|Паван Никола
|2
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|1
|0
|18.
|Кастари Элхан
|1
|0
|19.
|Фраре Доменико
|1
|0
|20.
|Авуа Теофилус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|Читтаделла
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +6 =5 -9Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус
СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =4 -7Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи
Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия
Последние игры между собой
Брешия: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Брешия 1:1 Читтаделла Серия B Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:3 Брешия Серия B Брешия 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Брешия 2:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:2 Брешия Серия B Брешия 2:0 Читтаделла Серия B Брешия 1:0 Читтаделла Кубок Брешия 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:0 Читтаделла Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Кьево
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|3.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Читтаделла
|3:3 Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 21
|35
|5.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|21
|9
|8
|4
|28 - 19
|35
|6.
|Салернитана
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 24
|33
|7.
|Венеция
|2:1 Заявка
|21
|8
|8
|5
|26 - 19
|32
|8.
|Лечче
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|36 - 27
|31
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|11.
|Пиза
|1:2 Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 33
|27
|12.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|21
|5
|8
|8
|21 - 26
|23
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|14.
|Брешия
|3:3 Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 35
|22
|15.
|Реджина
|2:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|16.
|Козенца
|1:1 Заявка
|21
|3
|12
|6
|16 - 18
|21
|17.
|Асколи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|18.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|0:2 Заявка
|21
|4
|4
|13
|16 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Читтаделла
|3:3 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|2:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|1:2 Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 9
|17
|9.
|Лечче
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|21 - 16
|15
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|12.
|Брешия
|3:3 Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|13.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|15.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|16.
|Реджина
|2:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|1:1 Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|3.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|5.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|6.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Венеция
|2:1 Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Козенца
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|9.
|Читтаделла
|3:3 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|10.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|11.
|Салернитана
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Реджина
|2:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|15.
|Пиза
|1:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|16.
|Брешия
|3:3 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|0:2 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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