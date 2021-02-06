  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
3:3
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
1:0
7' Гол
Айе Флориан
2:0
28' Гол
Доннарумма Альфредо
3:0
44' Гол
Айе Флориан
50' Желтая карточка
Гирингелли Лука
59' Желтая карточка
Папетти Андреа
3:1
62' Гол
Гарджуло Марио
66' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
3:2
79' Гол
Фраре Доменико
3:3
84' Гол
Бальдини Энрико
86' Желтая карточка
Доннарумма Альфредо
89' Вторая желтая карточка
Папетти Андреа
90'+7
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
32
Папетти
Андреа
4
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
24
Ягелло
Филип
7
Шпалек
Николас
20
Айе
Флориан
9
Доннарумма
Альфредо
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
8
Проя
Федерико
4
Йори
Мануэль
20
Гарджуло
Марио
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Цаджу
Франк
11
Беретта
Джакомо
Брешия
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.24
2. Айе Флориан 4 0.19
3. Ягелло Филип 4 0.19
4. Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.14
5. Дессена Даниэле 2 0.1
6. Шпалек Николас 2 0.1
7. Бьярнасон Биркир 2 0.1
8. Рагуза Антонио 2 0.1
9. Ндой Эмануэле 2 0.1
10. Бизоли Димитри 1 0.05
11. Ван Де Лои Томми 1 0.05
12. Мангравити Массимилиано 1 0.05
13. Папетти Андреа 1 0.05
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 7 0.33
2. Огунсай Роберто 5 (1) 0.24
3. Проя Федерико 3 0.14
4. Тавернелли Камилло 3 0.14
5. Бенедетти Амедео 2 0.1
6. Д'Урсо Кристиан 2 0.1
7. Паван Никола 2 0.1
8. Цаджу Франк 2 (1) 0.1
9. Доннарумма Даниэле 1 0.05
10. Йори Мануэль 1 0.05
11. Бранка Симоне 1 0.05
12. Гирингелли Лука 1 0.05
13. Розафио Марко 1 0.05
14. Сиссе Карамоко 1 0.05
15. Бальдини Энрико 1 0.05
16. Адорни Давиде 1 0.05
17. Фраре Доменико 1 0.05
18. Пертиконе Романо 0 0
19. Камильяно Агостино 0 0
20. Вита Алессио 0 0
21. Кассандро Томмазо 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Ван Де Лои Томми 6 1
2. Папетти Андреа 4 2
3. Матею Алеш 5 1
4. Сабелли Стефано 5 0
5. Шпалек Николас 5 0
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Бьярнасон Биркир 1 1
9. Фридьонссон Хольмберт 2 0
10. Доннарумма Альфредо 2 0
11. Чансельор Джон 2 0
12. Йоронен Йессе 2 0
13. Айе Флориан 2 0
14. Ягелло Филип 2 0
15. Мангравити Массимилиано 2 0
16. Гецци Андреа 0 1
17. Рагуза Антонио 1 0
18. Мартелла Бруно 1 0
19. Бизоли Димитри 1 0
20. Карачич Фран 1 0
21. Лабойко Якуб 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 6 0
2. Пертиконе Романо 5 0
3. Проя Федерико 5 0
4. Огунсай Роберто 3 1
5. Гирингелли Лука 4 0
6. Цаджу Франк 4 0
7. Йори Мануэль 3 0
8. Бенедетти Амедео 3 0
9. Розафио Марко 3 0
10. Тавернелли Камилло 3 0
11. Бранка Симоне 2 0
12. Доннарумма Даниэле 2 0
13. Маньеро Лука 2 0
14. Вита Алессио 2 0
15. Гарджуло Марио 2 0
16. Паван Никола 2 0
17. Камильяно Агостино 1 0
18. Кастари Элхан 1 0
19. Фраре Доменико 1 0
20. Авуа Теофилус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 14.81% (4) 7.41% (2) 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6)
 Читтаделла 12.5% (4) 12.5% (4) 9.38% (3) 18.75% (6) 18.75% (6) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус
СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи
Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия

Последние игры между собой

Брешия: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Читтаделла 3:0 Брешия Серия B Брешия 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Брешия Серия B Читтаделла 2:2 Брешия Серия B
Брешия 1:1 Читтаделла Серия B Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:3 Брешия Серия B Брешия 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Брешия 2:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:2 Брешия Серия B Брешия 2:0 Читтаделла Серия B Брешия 1:0 Читтаделла Кубок Брешия 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:0 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
3. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
4. Читтаделла 3:3 Заявка 21 10 5 6 35 - 21 35
5. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 21 9 8 4 28 - 19 35
6. Салернитана Заявка 20 9 6 5 22 - 24 33
7. Венеция 2:1 Заявка 21 8 8 5 26 - 19 32
8. Лечче Заявка 21 7 10 4 36 - 27 31
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне 1:2 Заявка 21 7 7 7 20 - 22 28
11. Пиза 1:2 Заявка 21 6 9 6 27 - 33 27
12. Кремонезе 2:1 Заявка 21 5 8 8 21 - 26 23
13. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
14. Брешия 3:3 Заявка 21 5 7 9 30 - 35 22
15. Реджина 2:0 Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Козенца 1:1 Заявка 21 3 12 6 16 - 18 21
17. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
18. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара 0:2 Заявка 21 4 4 13 16 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла 3:3 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция 2:1 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза 1:2 Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 11 3 6 2 21 - 16 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
12. Брешия 3:3 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне 1:2 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе 2:1 Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Реджина 2:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
17. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:2 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца 1:1 Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
6. Фрозиноне 1:2 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Венеция 2:1 Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
8. Козенца 1:1 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
9. Читтаделла 3:3 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
11. Салернитана Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Реджина 2:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе 2:1 Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
15. Пиза 1:2 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16. Брешия 3:3 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара 0:2 Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Айе Флориан бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Айе Флориан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 12.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.16 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 12.00 44.00
  1.26 4.66 25.77

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
7.70 1.04 6.80 1.08 3.32 1.31 2.59 1.50 1.87 2.03 1.46 2.72 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.01 10.75
10.50 1.03 7.60 1.07 8.20 1.05 6.25 1.10 2.05 1.77 5.50 1.12 4.00 1.22 2.90 1.38 1.90 1.85 1.82 1.92 1.20 4.20 1.11 5.80 1.03 10.00 1.03 10.00
3.56 1.32 2.62 1.52 2.11 1.78 2.58 1.54 2.23 1.70 3.78 1.29 2.45 1.59 1.99 1.89 3.67 1.30 2.92 1.43 2.06 1.83 2.73 1.49 2.21 1.71 1.68 2.27 1.42 2.97 1.60 2.43 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.68 1.47 1.82 1.99 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
1.84 1.96 2.08 1.70 1.35 3.05 1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00
2.91 1.43 2.39 1.60 1.87 1.99 1.54 2.55 1.91 1.95 1.57 2.47 1.24 4.16 1.24 4.10 1.12 6.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.62 1.49 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.80
2.50 1.49 1.65 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Брешия 3:3 Читтаделла онлайн

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