Салернитана
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Аречи
Кьево
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
11
Джурич
Милан
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бултам РедаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|6 (1)
|0.3
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.2
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.15
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.15
|5.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.05
|6.
|Касасола Тиаго
|1
|0.05
|7.
|Капецци Леонардо
|1
|0.05
|8.
|Богдан Лука
|1
|0.05
|9.
|Гондо Седрик
|1
|0.05
|10.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|11.
|Белек Вид
|0
|0
|12.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|13.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.19
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.19
|3.
|Де Лука Мануэль
|3
|0.14
|4.
|Джорджевич Филип
|3
|0.14
|5.
|Могос Василе
|2
|0.1
|6.
|Чичиретти Амато
|2
|0.1
|7.
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.1
|8.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.05
|9.
|Оби Джоэл
|1
|0.05
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0.05
|11.
|Фабро Микаэль
|1
|0.05
|12.
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|13.
|Джильотти Гийом
|1
|0.05
|14.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.05
|15.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.05
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|8
|1
|2.
|Касасола Тиаго
|5
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|4.
|Андерсон Андре
|5
|0
|5.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|6.
|Дьомбер Норберт
|4
|0
|7.
|Джурич Милан
|3
|0
|8.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|9.
|Айя Рамзи
|3
|0
|10.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|11.
|Богдан Лука
|3
|0
|12.
|Весели Фредерик
|2
|0
|13.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|14.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|15.
|Гондо Седрик
|2
|0
|16.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|17.
|Купиш Томаш
|1
|0
|18.
|Мильорини Марко
|1
|0
|19.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|20.
|Мантовани Валерио
|1
|0
|21.
|Кийине Софиан
|1
|0
|22.
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|4
|1
|3.
|Коттали Маттео
|3
|1
|4.
|Вивиани Маттиа
|2
|1
|5.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|6.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|7.
|Могос Василе
|2
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|9.
|Леверб Максим
|2
|0
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|11.
|Гарритано Лука
|1
|0
|12.
|Джильотти Гийом
|1
|0
|13.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|14.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|15.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|Кьево
|3.57% (1)
|25% (7)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|25% (7)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +10 =4 -6Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне
Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль
Кьево Последние 20 матчей: +9 =7 -4Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Кьево
|0:0 Заявка
|21
|9
|9
|3
|28 - 17
|36
|3.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|32 - 18
|35
|5.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|21
|9
|8
|4
|27 - 18
|35
|6.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|21 - 23
|33
|7.
|Лечче
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|36 - 27
|31
|8.
|Венеция
|0:0 Заявка
|21
|7
|9
|5
|24 - 18
|30
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|21
|7
|8
|6
|19 - 20
|29
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|21
|6
|10
|5
|26 - 31
|28
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|13.
|Брешия
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|27 - 32
|22
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|19 - 25
|21
|15.
|Козенца
|0:0 Заявка
|21
|3
|12
|6
|15 - 17
|21
|16.
|Асколи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|17.
|Реджина
|0:0 Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 26
|20
|18.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 35
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 9
|17
|9.
|Лечче
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|21 - 16
|15
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 10
|14
|12.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|13.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|20.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|0
|7
|4
|4 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|3.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Козенца
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|10.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 22
|11
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 15
|9
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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