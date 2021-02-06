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Салернитана
1:1
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
1:0
23' Гол
Тутино Дженнаро
41' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
1:1
50' Гол
Де Лука Мануэль
79' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
90' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
90'+4
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
23
Дьомбер
Норберт
5
Мантовани
Валерио
15
Касасола
Тиаго
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
28
Капецци
Леонардо
4
Ярошински
Павел
9
Тутино
Дженнаро
11
Джурич
Милан
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
5
Риджионе
Микеле
6
Леверб
Максим
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
98
Де
Лука
Мануэль
93
Марджиотта
Франческо
Салернитана
3-5-2
Кьево
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 7 (1) 0.35
2. Джурич Милан 4 (2) 0.2
3. Андерсон Андре 3 0.15
4. Купиш Томаш 3 0.15
5. Чичерелли Эмануэле 1 0.05
6. Касасола Тиаго 1 0.05
7. Капецци Леонардо 1 0.05
8. Богдан Лука 1 0.05
9. Гондо Седрик 1 0.05
10. Лопес Вальтер 0 0
11. Белек Вид 0 0
12. Ди Таккио Франческо 0 0
13. Скьявоне Андреа 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.19
2. Марджиотта Франческо 4 0.19
3. Де Лука Мануэль 4 0.19
4. Джорджевич Филип 3 0.14
5. Могос Василе 2 0.1
6. Чичиретти Амато 2 0.1
7. Бертаньоли Массимо 2 0.1
8. Пальмьеро Лука 1 0.05
9. Оби Джоэл 1 0.05
10. Риджионе Микеле 1 0.05
11. Фабро Микаэль 1 0.05
12. Канотто Луиджи 1 0.05
13. Джильотти Гийом 1 0.05
14. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.05
15. Леверб Максим 1 (1) 0.05
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Д'Амико Феличе 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 8 1
2. Дьомбер Норберт 5 0
3. Касасола Тиаго 5 0
4. Дзичек Патрик 5 0
5. Андерсон Андре 5 0
6. Тутино Дженнаро 4 0
7. Джурич Милан 3 0
8. Лопес Вальтер 3 0
9. Айя Рамзи 3 0
10. Джаннетти Никколо 3 0
11. Богдан Лука 3 0
12. Весели Фредерик 2 0
13. Скьявоне Андреа 2 0
14. Чичерелли Эмануэле 2 0
15. Гондо Седрик 2 0
16. Кулибали Мамаду 2 0
17. Капецци Леонардо 0 1
18. Купиш Томаш 1 0
19. Мильорини Марко 1 0
20. Адамонис Марюс 1 0
21. Мантовани Валерио 1 0
22. Кийине Софиан 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 0
2. Оби Джоэл 4 1
3. Коттали Маттео 3 1
4. Вивиани Маттиа 2 1
5. Ренцетти Франческо 1 1
6. Фабро Микаэль 2 0
7. Могос Василе 2 0
8. Де Лука Мануэль 2 0
9. Леверб Максим 2 0
10. Риджионе Микеле 1 0
11. Гарритано Лука 1 0
12. Джильотти Гийом 1 0
13. Канотто Луиджи 1 0
14. Марджиотта Франческо 1 0
15. Шемпер Адриан 1 0
16. Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 9.09% (2) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5) 13.64% (3)
 Кьево 3.45% (1) 24.14% (7) 13.79% (4) 20.69% (6) 13.79% (4) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне
Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль
Кьево Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево
Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Кьево 1:2 Салернитана Серия B Кьево 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Кьево Серия B Кьево 0:1 Салернитана Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
3. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
4. Читтаделла 3:3 Заявка 21 10 5 6 35 - 21 35
5. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 21 9 8 4 28 - 19 35
6. Салернитана Заявка 20 9 6 5 22 - 24 33
7. Венеция 2:1 Заявка 21 8 8 5 26 - 19 32
8. Лечче Заявка 21 7 10 4 36 - 27 31
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне 1:2 Заявка 21 7 7 7 20 - 22 28
11. Пиза 1:2 Заявка 21 6 9 6 27 - 33 27
12. Кремонезе 2:1 Заявка 21 5 8 8 21 - 26 23
13. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
14. Брешия 3:3 Заявка 21 5 7 9 30 - 35 22
15. Реджина 2:0 Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Козенца 1:1 Заявка 21 3 12 6 16 - 18 21
17. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
18. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара 0:2 Заявка 21 4 4 13 16 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла 3:3 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция 2:1 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза 1:2 Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 11 3 6 2 21 - 16 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
12. Брешия 3:3 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне 1:2 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе 2:1 Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Реджина 2:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
17. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:2 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца 1:1 Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
6. Фрозиноне 1:2 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Венеция 2:1 Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
8. Козенца 1:1 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
9. Читтаделла 3:3 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
11. Салернитана Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Реджина 2:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе 2:1 Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
15. Пиза 1:2 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16. Брешия 3:3 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара 0:2 Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.40 1.57 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 3.76 3.20 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 1.50 3.90
  8.24 1.36 5.10

Самый высокий коэффициент на матч «Салернитана» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Салернитана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Салернитана» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.06 6.10 1.09 2.90 1.39 2.22 1.66 1.71 2.26 1.34 3.26 1.23 3.98 1.08 6.85 1.05 7.40
5.80 1.11 4.50 1.18 3.55 1.27 2.35 1.55 1.87 1.93 1.60 2.25 1.13 5.40 1.07 7.50 1.05 8.50 1.02 11.00 0.00 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
2.79 1.47 2.22 1.70 3.25 1.37 2.51 1.56 1.84 2.04 1.41 3.01 1.23 4.36 1.40 3.08 1.28 3.88 1.25 4.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.71 2.14 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
1.92 1.82 1.28 3.45 1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00
1.76 2.12 1.47 2.77 1.18 5.08 1.46 2.78 1.23 4.25 1.12 6.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.60
2.33 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Салернитана 1:1 Кьево онлайн

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