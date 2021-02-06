Салернитана
1:1
Конец матча
Стадион: Аречи
Кьево
1:0
23' ГолТутино Дженнаро
41' Желтая карточкаКулибали Мамаду
1:1
50' ГолДе Лука Мануэль
79' Желтая карточкаДьомбер Норберт
90' Желтая карточкаВивиани Маттиа
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
11
Джурич
Милан
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бултам РедаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
23'
41'
50'
1:1
79'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
75 Владение мячом, % 25
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|7 (1)
|0.35
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.2
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.15
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.15
|5.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.05
|6.
|Касасола Тиаго
|1
|0.05
|7.
|Капецци Леонардо
|1
|0.05
|8.
|Богдан Лука
|1
|0.05
|9.
|Гондо Седрик
|1
|0.05
|10.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|11.
|Белек Вид
|0
|0
|12.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|13.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.19
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.19
|3.
|Де Лука Мануэль
|4
|0.19
|4.
|Джорджевич Филип
|3
|0.14
|5.
|Могос Василе
|2
|0.1
|6.
|Чичиретти Амато
|2
|0.1
|7.
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.1
|8.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.05
|9.
|Оби Джоэл
|1
|0.05
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0.05
|11.
|Фабро Микаэль
|1
|0.05
|12.
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|13.
|Джильотти Гийом
|1
|0.05
|14.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.05
|15.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.05
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|8
|1
|2.
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|3.
|Касасола Тиаго
|5
|0
|4.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|5.
|Андерсон Андре
|5
|0
|6.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|7.
|Джурич Милан
|3
|0
|8.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|9.
|Айя Рамзи
|3
|0
|10.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|11.
|Богдан Лука
|3
|0
|12.
|Весели Фредерик
|2
|0
|13.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|14.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|15.
|Гондо Седрик
|2
|0
|16.
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|17.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|18.
|Купиш Томаш
|1
|0
|19.
|Мильорини Марко
|1
|0
|20.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|21.
|Мантовани Валерио
|1
|0
|22.
|Кийине Софиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|4
|1
|3.
|Коттали Маттео
|3
|1
|4.
|Вивиани Маттиа
|2
|1
|5.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|6.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|7.
|Могос Василе
|2
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|9.
|Леверб Максим
|2
|0
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|11.
|Гарритано Лука
|1
|0
|12.
|Джильотти Гийом
|1
|0
|13.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|14.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|15.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|Кьево
|3.45% (1)
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +10 =4 -6Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне
Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль
Кьево Последние 20 матчей: +9 =7 -4Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Кьево
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|3.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Читтаделла
|3:3 Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 21
|35
|5.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|21
|9
|8
|4
|28 - 19
|35
|6.
|Салернитана
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 24
|33
|7.
|Венеция
|2:1 Заявка
|21
|8
|8
|5
|26 - 19
|32
|8.
|Лечче
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|36 - 27
|31
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|11.
|Пиза
|1:2 Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 33
|27
|12.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|21
|5
|8
|8
|21 - 26
|23
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|14.
|Брешия
|3:3 Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 35
|22
|15.
|Реджина
|2:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|16.
|Козенца
|1:1 Заявка
|21
|3
|12
|6
|16 - 18
|21
|17.
|Асколи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|18.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|0:2 Заявка
|21
|4
|4
|13
|16 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Читтаделла
|3:3 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|2:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|1:2 Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 9
|17
|9.
|Лечче
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|21 - 16
|15
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|12.
|Брешия
|3:3 Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|13.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|15.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|16.
|Реджина
|2:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|1:1 Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|3.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|5.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|6.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Венеция
|2:1 Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Козенца
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|9.
|Читтаделла
|3:3 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|10.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|11.
|Салернитана
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Реджина
|2:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|15.
|Пиза
|1:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|16.
|Брешия
|3:3 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|0:2 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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