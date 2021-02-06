  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Венеция
0' 4'
22
Барди
Франческо
2
Сальви
Алессандро
25
Шиминьски
Пшемыслав
3
Капуано
Марко
93
Дзампано
Франческо
37
Кастанос
Григорис
17
Карраро
Марко
11
Болока
Даниэль
99
Бриньола
Энрико
18
Новакович
Андрия
7
Роден
Маркус
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
33
Чрнигой
Домен
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
17
Джонсон
Деннис
11
Форте
Франческо
20
Ди
Мариано
Франческо
Фрозиноне
4-3-3
Венеция
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.24
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.19
3. Роден Маркус 2 0.1
4. Чано Камилло 2 0.1
5. Кастанос Григорис 2 0.1
6. Дзампано Франческо 1 0.05
7. Сальви Алессандро 1 0.05
8. Шиминьски Пшемыслав 1 0.05
9. Табанелли Андреа 1 (1) 0.05
10. Бригенти Николо 0 0
11. Бегетто Андреа 0 0
12. Трибуцци Алессио 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 10 0.48
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.19
3. Фьордилино Антонио 3 0.14
4. Мале Юссеф 1 0.05
5. Чрнигой Домен 1 0.05
6. Бокалон Риккардо 1 0.05
7. Чеккарони Пьетро 1 0.05
8. Карлссон Отар 1 0.05
9. Свобода Михаэль 1 0.05
10. Ди Мариано Франческо 0 0
11. Капелло Алессандро 0 0
12. Маццокки Паскуале 0 0
13. Тогордо Антони 0 0
14. Джонсон Деннис 0 0
15. Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Дзампано Франческо 4 0
3. Кастанос Григорис 4 0
4. Чано Камилло 3 0
5. Роден Маркус 3 0
6. Шиминьски Пшемыслав 3 0
7. Болока Даниэль 3 0
8. Дионизи Федерико 2 0
9. Курадо Маркос 2 0
10. Трибуцци Алессио 2 0
11. Сальви Алессандро 1 0
12. Капуано Марко 1 0
13. Гори Мирко 1 0
14. Пажишек Пётр 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 5 0
2. Фьордилино Антонио 5 0
3. Джонсон Деннис 2 1
4. Модоло Марко 3 0
5. Капелло Алессандро 3 0
6. Бокалон Риккардо 3 0
7. Мале Юссеф 3 0
8. Чрнигой Домен 2 0
9. Кремонези Микеле 2 0
10. Ди Мариано Франческо 2 0
11. Форте Франческо 2 0
12. Араму Маттиа 2 0
13. Чеккарони Пьетро 2 0
14. Маццокки Паскуале 2 0
15. Тогордо Антони 2 0
16. Свобода Михаэль 2 0
17. Молинаро Кристиан 1 0
18. Леццерини Лука 1 0
19. Феличоли Джанфилиппо 1 0
20. Карлссон Отар 1 0
21. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
22. Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5)
 Венеция 9.52% (2) 9.52% (2) 23.81% (5) 19.05% (4) 4.76% (1) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне
Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова
Венеция Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза
Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Венеция 0:2 Фрозиноне Серия B Венеция 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Венеция Серия B Фрозиноне 2:1 Венеция Серия B
Венеция 1:1 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Кьево 0:0 Заявка 21 9 9 3 28 - 17 36
3. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
4. Читтаделла 0:0 Заявка 21 10 5 6 32 - 18 35
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 21 9 8 4 27 - 18 35
6. Салернитана 0:0 Заявка 20 9 6 5 21 - 23 33
7. Лечче Заявка 21 7 10 4 36 - 27 31
8. Венеция 0:0 Заявка 21 7 9 5 24 - 18 30
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 21 7 8 6 19 - 20 29
11. Пиза 0:0 Заявка 21 6 10 5 26 - 31 28
12. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
13. Брешия 0:0 Заявка 21 5 7 9 27 - 32 22
14. Кремонезе 0:0 Заявка 21 4 9 8 19 - 25 21
15. Козенца 0:0 Заявка 21 3 12 6 15 - 17 21
16. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
17. Реджина 0:0 Заявка 21 4 8 9 17 - 26 20
18. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара 0:0 Заявка 21 4 5 12 16 - 35 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана 0:0 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
5. Кьево 0:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция 0:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза 0:0 Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 11 3 6 2 21 - 16 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 5 3 8 - 10 14
12. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
13. Брешия 0:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 16 13
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина 0:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
16. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
17. Кремонезе 0:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 14 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
20. Козенца 0:0 Заявка 11 0 7 4 4 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево 0:0 Заявка 11 3 7 1 11 - 8 16
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Козенца 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла 0:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 11 14
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
10. Венеция 0:0 Заявка 11 2 7 2 10 - 10 13
11. Салернитана 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза 0:0 Заявка 11 2 5 4 16 - 22 11
14. Кремонезе 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
15. Брешия 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Реджина 0:0 Заявка 11 1 6 4 8 - 15 9
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара 0:0 Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Венеция
2.95
3.05
2.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 2.95 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 2.99 2.81
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.05 2.65
  2.82 2.92 2.87

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.55 1.07 5.50 1.12 2.69 1.44 2.04 1.78 1.61 2.45 1.28 3.68 1.20 4.35 1.05 8.00 1.03 8.70
8.00 1.06 5.90 1.11 2.70 1.44 2.07 1.76 1.77 2.06 1.59 2.35 1.27 3.55 1.19 4.30 1.06 7.90 1.04 8.60 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
7.53 1.11 2.85 1.45 2.47 1.58 2.09 1.79 1.77 2.12 1.59 2.44 1.21 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.43 1.56 1.63 2.28 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.58 2.33 1.27 3.55 1.06 7.90
2.55 1.54 2.09 1.78 1.62 2.36 1.40 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.15
2.20 1.63 1.51 2.45 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.79
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Венеция онлайн

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