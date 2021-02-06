Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Бенито Стирпе
Венеция
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|5
|0.24
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.19
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.1
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.1
|5.
|Кастанос Григорис
|2
|0.1
|6.
|Дзампано Франческо
|1
|0.05
|7.
|Сальви Алессандро
|1
|0.05
|8.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.05
|9.
|Табанелли Андреа
|1 (1)
|0.05
|10.
|Бригенти Николо
|0
|0
|11.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|12.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|10
|0.48
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.19
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.14
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.05
|5.
|Чрнигой Домен
|1
|0.05
|6.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.05
|7.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.05
|8.
|Карлссон Отар
|1
|0.05
|9.
|Свобода Михаэль
|1
|0.05
|10.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|11.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|12.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|13.
|Тогордо Антони
|0
|0
|14.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|15.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Дзампано Франческо
|4
|0
|3.
|Кастанос Григорис
|4
|0
|4.
|Чано Камилло
|3
|0
|5.
|Роден Маркус
|3
|0
|6.
|Шиминьски Пшемыслав
|3
|0
|7.
|Болока Даниэль
|3
|0
|8.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|9.
|Курадо Маркос
|2
|0
|10.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|11.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|12.
|Капуано Марко
|1
|0
|13.
|Гори Мирко
|1
|0
|14.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|15.
|Новакович Андрия
|1
|0
|16.
|Карраро Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|5
|0
|2.
|Фьордилино Антонио
|5
|0
|3.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|4.
|Модоло Марко
|3
|0
|5.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|6.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|7.
|Мале Юссеф
|3
|0
|8.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|9.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|10.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|11.
|Форте Франческо
|2
|0
|12.
|Араму Маттиа
|2
|0
|13.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|14.
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|15.
|Тогордо Антони
|2
|0
|16.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|17.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|18.
|Леццерини Лука
|1
|0
|19.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|20.
|Карлссон Отар
|1
|0
|21.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|22.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|Венеция
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =7 -6Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне
Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова
Венеция Последние 20 матчей: +6 =8 -6Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза
Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Кьево
|0:0 Заявка
|21
|9
|9
|3
|28 - 17
|36
|3.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|32 - 18
|35
|5.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|21
|9
|8
|4
|27 - 18
|35
|6.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|21 - 23
|33
|7.
|Лечче
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|36 - 27
|31
|8.
|Венеция
|0:0 Заявка
|21
|7
|9
|5
|24 - 18
|30
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|21
|7
|8
|6
|19 - 20
|29
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|21
|6
|10
|5
|26 - 31
|28
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|13.
|Брешия
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|27 - 32
|22
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|19 - 25
|21
|15.
|Козенца
|0:0 Заявка
|21
|3
|12
|6
|15 - 17
|21
|16.
|Асколи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|17.
|Реджина
|0:0 Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 26
|20
|18.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 35
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 9
|17
|9.
|Лечче
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|21 - 16
|15
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 10
|14
|12.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|13.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|20.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|0
|7
|4
|4 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|3.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Козенца
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|10.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 22
|11
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 15
|9
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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