Кремонезе
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Джованни Цини
Пиза
21
Цортеа
Надир
33
Кокколо
Лука
32
Баэс
Хайме
66
Гори
Стефано
14
Марин
Мариус
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|4
|0.19
|2.
|Чофани Даниэль
|3
|0.14
|3.
|Целар Жан
|2
|0.1
|4.
|Пинато Марко
|2
|0.1
|5.
|Дели Франческо
|2
|0.1
|6.
|Вальцания Лука
|2
|0.1
|7.
|Гаэтано Джанлука
|2
|0.1
|8.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.05
|9.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|10.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|11.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|13.
|Валери Эмануэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|6 (2)
|0.29
|2.
|Гухер Роберт
|5
|0.24
|3.
|Видо Лука
|4
|0.19
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.1
|5.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.1
|6.
|Караччоло Антонио
|2
|0.1
|7.
|Соддимо Данило
|1
|0.05
|8.
|Лизи Франческо
|1
|0.05
|9.
|Маццители Лука
|1
|0.05
|10.
|Паломби Симоне
|1
|0.05
|11.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.05
|12.
|Марин Мариус
|0
|0
|13.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|4.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|6.
|Валери Эмануэле
|4
|0
|7.
|Вальцания Лука
|3
|0
|8.
|Раванелли Лука
|3
|0
|9.
|Пинато Марко
|2
|0
|10.
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|11.
|Целар Жан
|2
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|13.
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|14.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|15.
|Дели Франческо
|1
|0
|16.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|17.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|18.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|7
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|5
|1
|3.
|Марин Мариус
|5
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|5
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Сьега Николас
|2
|1
|8.
|Гухер Роберт
|3
|0
|9.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Соддимо Данило
|1
|0
|12.
|Видо Лука
|1
|0
|13.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|Пиза
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево
Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе
Пиза Последние 20 матчей: +6 =8 -6Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Пиза: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Кьево
|0:0 Заявка
|21
|9
|9
|3
|28 - 17
|36
|3.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|32 - 18
|35
|5.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|21
|9
|8
|4
|27 - 18
|35
|6.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|21 - 23
|33
|7.
|Лечче
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|36 - 27
|31
|8.
|Венеция
|0:0 Заявка
|21
|7
|9
|5
|24 - 18
|30
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|21
|7
|8
|6
|19 - 20
|29
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|21
|6
|10
|5
|26 - 31
|28
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|13.
|Брешия
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|27 - 32
|22
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|19 - 25
|21
|15.
|Козенца
|0:0 Заявка
|21
|3
|12
|6
|15 - 17
|21
|16.
|Асколи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|17.
|Реджина
|0:0 Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 26
|20
|18.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 35
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 9
|17
|9.
|Лечче
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|21 - 16
|15
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 10
|14
|12.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|13.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|20.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|0
|7
|4
|4 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|3.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Козенца
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|10.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 22
|11
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 15
|9
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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