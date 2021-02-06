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  3. Италия
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Пиза
0' 4'
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
33
Кокколо
Лука
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
32
Баэс
Хайме
9
Чофани
Даниэль
66
Гори
Стефано
13
Мерони
Андреа
24
Варньер
Марко
8
Караччоло
Антонио
32
Бегетто
Андреа
23
Лизи
Франческо
36
Маццители
Лука
14
Марин
Мариус
77
Марсура
Давиде
19
Видо
Лука
9
Паломби
Симоне
Кремонезе
4-2-3-1
Пиза
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.19
2. Чофани Даниэль 3 0.14
3. Целар Жан 2 0.1
4. Пинато Марко 2 0.1
5. Дели Франческо 2 0.1
6. Вальцания Лука 2 0.1
7. Гаэтано Джанлука 2 0.1
8. Буонаюто Кристиан 1 0.05
9. Бьянкетти Маттео 0 0
10. Кастаньетти Микеле 0 0
11. Нарди Филиппо 0 0
12. Фьордализо Алессандро 0 0
13. Валери Эмануэле 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 6 (2) 0.29
2. Гухер Роберт 5 0.24
3. Видо Лука 4 0.19
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.1
5. Сибилли Джузеппе 2 0.1
6. Караччоло Антонио 2 0.1
7. Соддимо Данило 1 0.05
8. Лизи Франческо 1 0.05
9. Маццители Лука 1 0.05
10. Паломби Симоне 1 0.05
11. Биринделли Самуэле 1 0.05
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 7 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Терранова Эмануэле 5 0
4. Бьянкетти Маттео 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Валери Эмануэле 4 0
7. Вальцания Лука 3 0
8. Раванелли Лука 3 0
9. Пинато Марко 2 0
10. Бартоломей Паоло 2 0
11. Целар Жан 2 0
12. Фьордализо Алессандро 2 0
13. Гаэтано Джанлука 2 0
14. Крешенци Алессандро 1 0
15. Дели Франческо 1 0
16. Дзакканьо Андреа 1 0
17. Карнесекки Марко 1 0
18. Цортеа Надир 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 7 0
2. Бенедетти Симоне 5 1
3. Марин Мариус 5 1
4. Караччоло Антонио 5 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Сьега Николас 2 1
8. Гухер Роберт 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Соддимо Данило 1 0
12. Видо Лука 1 0
13. Сибилли Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 27.78% (5) 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Пиза 11.54% (3) 26.92% (7) 11.54% (3) 7.69% (2) 11.54% (3) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево
Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе
Пиза Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия
Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Пиза: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 3:4 Пиза Серия B Пиза 4:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 3:3 Пиза Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Кьево 0:0 Заявка 21 9 9 3 28 - 17 36
3. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
4. Читтаделла 0:0 Заявка 21 10 5 6 32 - 18 35
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 21 9 8 4 27 - 18 35
6. Салернитана 0:0 Заявка 20 9 6 5 21 - 23 33
7. Лечче Заявка 21 7 10 4 36 - 27 31
8. Венеция 0:0 Заявка 21 7 9 5 24 - 18 30
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 21 7 8 6 19 - 20 29
11. Пиза 0:0 Заявка 21 6 10 5 26 - 31 28
12. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
13. Брешия 0:0 Заявка 21 5 7 9 27 - 32 22
14. Кремонезе 0:0 Заявка 21 4 9 8 19 - 25 21
15. Козенца 0:0 Заявка 21 3 12 6 15 - 17 21
16. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
17. Реджина 0:0 Заявка 21 4 8 9 17 - 26 20
18. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара 0:0 Заявка 21 4 5 12 16 - 35 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана 0:0 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
5. Кьево 0:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция 0:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза 0:0 Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 11 3 6 2 21 - 16 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 5 3 8 - 10 14
12. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
13. Брешия 0:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 16 13
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина 0:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
16. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
17. Кремонезе 0:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 14 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
20. Козенца 0:0 Заявка 11 0 7 4 4 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево 0:0 Заявка 11 3 7 1 11 - 8 16
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Козенца 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла 0:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 11 14
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
10. Венеция 0:0 Заявка 11 2 7 2 10 - 10 13
11. Салернитана 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза 0:0 Заявка 11 2 5 4 16 - 22 11
14. Кремонезе 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
15. Брешия 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Реджина 0:0 Заявка 11 1 6 4 8 - 15 9
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара 0:0 Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Пиза
1.94
3.60
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.93 3.40 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.38 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.60 4.30

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Пиза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пиза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Пиза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 7.00 1.07 3.20 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.43 2.83 1.29 3.46 1.10 5.85 1.07 6.45
10.50 1.04 7.70 1.06 3.25 1.31 2.55 1.51 2.07 1.75 1.82 1.99 1.42 2.75 1.29 3.40 1.12 5.80 1.09 6.50 1.01 11.00 0.00 12.50 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.83 1.98 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
1.81 2.00 1.35 3.05 1.09 6.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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