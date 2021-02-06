  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
2:1
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
1:0
6' Гол
Валери Эмануэле
2:0
11' Гол
Чофани Даниэль
12' Желтая карточка
Варньер Марко
14' Желтая карточка
Гаэтано Джанлука
2:1
19' Гол
Видо Лука
54' Желтая карточка
Маццители Лука
83' Желтая карточка
Кокколо Лука
90'+5
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
33
Кокколо
Лука
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
32
Баэс
Хайме
9
Чофани
Даниэль
66
Гори
Стефано
13
Мерони
Андреа
24
Варньер
Марко
8
Караччоло
Антонио
32
Бегетто
Андреа
23
Лизи
Франческо
36
Маццители
Лука
14
Марин
Мариус
77
Марсура
Давиде
9
Паломби
Симоне
19
Видо
Лука
Кремонезе
4-2-3-1
Пиза
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.19
2. Чофани Даниэль 4 0.19
3. Целар Жан 2 0.1
4. Пинато Марко 2 0.1
5. Дели Франческо 2 0.1
6. Вальцания Лука 2 0.1
7. Гаэтано Джанлука 2 0.1
8. Буонаюто Кристиан 1 0.05
9. Валери Эмануэле 1 0.05
10. Кастаньетти Микеле 0 0
11. Бьянкетти Маттео 0 0
12. Баэс Хайме 0 0
13. Нарди Филиппо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 6 (2) 0.29
2. Гухер Роберт 5 0.24
3. Видо Лука 5 0.24
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.1
5. Сибилли Джузеппе 2 0.1
6. Караччоло Антонио 2 0.1
7. Соддимо Данило 1 0.05
8. Лизи Франческо 1 0.05
9. Маццители Лука 1 0.05
10. Паломби Симоне 1 0.05
11. Биринделли Самуэле 1 0.05
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 7 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Терранова Эмануэле 5 0
4. Бьянкетти Маттео 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Валери Эмануэле 4 0
7. Вальцания Лука 3 0
8. Раванелли Лука 3 0
9. Гаэтано Джанлука 3 0
10. Пинато Марко 2 0
11. Бартоломей Паоло 2 0
12. Целар Жан 2 0
13. Фьордализо Алессандро 2 0
14. Крешенци Алессандро 1 0
15. Дели Франческо 1 0
16. Дзакканьо Андреа 1 0
17. Кокколо Лука 1 0
18. Карнесекки Марко 1 0
19. Цортеа Надир 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 8 0
2. Бенедетти Симоне 5 1
3. Марин Мариус 5 1
4. Караччоло Антонио 5 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Сьега Николас 2 1
8. Гухер Роберт 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Соддимо Данило 1 0
12. Видо Лука 1 0
13. Варньер Марко 1 0
14. Сибилли Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 27.78% (5) 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Пиза 11.54% (3) 26.92% (7) 11.54% (3) 7.69% (2) 11.54% (3) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево
Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе
Пиза Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия
Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Пиза: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 3:4 Пиза Серия B Пиза 4:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 3:3 Пиза Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
3. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
4. Читтаделла 3:3 Заявка 21 10 5 6 35 - 21 35
5. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 21 9 8 4 28 - 19 35
6. Салернитана Заявка 20 9 6 5 22 - 24 33
7. Венеция 2:1 Заявка 21 8 8 5 26 - 19 32
8. Лечче Заявка 21 7 10 4 36 - 27 31
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне 1:2 Заявка 21 7 7 7 20 - 22 28
11. Пиза 1:2 Заявка 21 6 9 6 27 - 33 27
12. Кремонезе 2:1 Заявка 21 5 8 8 21 - 26 23
13. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
14. Брешия 3:3 Заявка 21 5 7 9 30 - 35 22
15. Реджина 2:0 Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Козенца 1:1 Заявка 21 3 12 6 16 - 18 21
17. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
18. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара 0:2 Заявка 21 4 4 13 16 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла 3:3 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция 2:1 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза 1:2 Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 11 3 6 2 21 - 16 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
12. Брешия 3:3 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне 1:2 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе 2:1 Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Реджина 2:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
17. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:2 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца 1:1 Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
6. Фрозиноне 1:2 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Венеция 2:1 Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
8. Козенца 1:1 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
9. Читтаделла 3:3 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
11. Салернитана Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Реджина 2:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе 2:1 Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
15. Пиза 1:2 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16. Брешия 3:3 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара 0:2 Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Видо Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Гаэтано Джанлука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Варньер Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Emanuele Valeri бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.19 5.50 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.38 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.50 20.00

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Пиза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пиза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Пиза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.90 1.04 7.00 1.07 3.20 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.43 2.83 1.29 3.46 1.10 5.85 1.07 6.45
10.50 1.04 7.70 1.06 3.25 1.31 2.55 1.51 2.07 1.75 8.20 1.05 6.25 1.10 2.01 1.75 1.33 3.15 1.17 4.70 1.02 5.00 1.01 12.60 1.05 8.50 1.04 9.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.72 1.46 1.83 1.98 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
1.81 2.00 1.35 3.05 1.09 6.30 2.13 1.66 1.38 2.90 1.40 2.80 1.04 9.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
Где смотреть матч Кремонезе 2:1 Пиза онлайн

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