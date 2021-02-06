Пескара
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Реджина
26
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Крими МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Фати РикардоПолузащитник
-
26 Кьерико ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.19
|2.
|Майстро Фабио
|4
|0.19
|3.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.14
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.1
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.05
|6.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.05
|7.
|Вокич Деян
|1
|0.05
|8.
|Ригони Никола
|0
|0
|9.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|10.
|Ярошински Павел
|0
|0
|11.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|12.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|13.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|5
|0.24
|2.
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.14
|3.
|Менез Жереми
|2
|0.1
|4.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.1
|5.
|Белломо Никола
|1
|0.05
|6.
|Бьянки Николо
|1
|0.05
|7.
|Лафферти Кайл
|1
|0.05
|8.
|Денис Херман
|1
|0.05
|9.
|Шитум Марио
|1
|0.05
|10.
|Фати Рикардо
|0
|0
|11.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|12.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|13.
|Васич Никола
|0
|0
|14.
|Ривас Ригоберто
|0
|0
|15.
|Дель Прато Энрико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|6
|0
|2.
|Сконьямильо Дженнаро
|3
|1
|3.
|Бальцано Антонио
|4
|0
|4.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|5.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|6.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|3
|0
|8.
|Ярошински Павел
|3
|0
|9.
|Белланова Рауль
|1
|1
|10.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|11.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|12.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|13.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|14.
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|15.
|Галано Кристиан
|1
|0
|16.
|Антей Лука
|1
|0
|17.
|Крекко Лука
|1
|0
|18.
|Мачин Хосе
|1
|0
|19.
|Сетер Дамир
|1
|0
|20.
|Бошич Милош
|1
|0
|21.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|22.
|Гут Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|6
|1
|2.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|3.
|Белломо Никола
|6
|0
|4.
|Менез Жереми
|4
|1
|5.
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|6.
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|7.
|Росси Марко II
|4
|0
|8.
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|9.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|10.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|11.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|12.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|13.
|Де Розе Франческо
|2
|0
|14.
|Шитум Марио
|2
|0
|15.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|16.
|Ривас Ригоберто
|2
|0
|17.
|Монтальто Адриано
|1
|0
|18.
|Бьянки Николо
|1
|0
|19.
|Лакичевич Иван
|1
|0
|20.
|Николас Андраде
|1
|0
|21.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|0
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|Реджина
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|0
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +4 =3 -13Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара
Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара
Реджина Последние 20 матчей: +4 =6 -10Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина
Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара
Последние игры между собой
Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Реджина: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Кьево
|0:0 Заявка
|21
|9
|9
|3
|28 - 17
|36
|3.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|32 - 18
|35
|5.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|21
|9
|8
|4
|27 - 18
|35
|6.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|21 - 23
|33
|7.
|Лечче
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|36 - 27
|31
|8.
|Венеция
|0:0 Заявка
|21
|7
|9
|5
|24 - 18
|30
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|21
|7
|8
|6
|19 - 20
|29
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|21
|6
|10
|5
|26 - 31
|28
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|13.
|Брешия
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|27 - 32
|22
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|19 - 25
|21
|15.
|Козенца
|0:0 Заявка
|21
|3
|12
|6
|15 - 17
|21
|16.
|Асколи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|17.
|Реджина
|0:0 Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 26
|20
|18.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 35
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 9
|17
|9.
|Лечче
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|21 - 16
|15
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 10
|14
|12.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|13.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|20.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|0
|7
|4
|4 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|3.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Козенца
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|10.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 22
|11
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 15
|9
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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