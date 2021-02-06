  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Реджина
0' 4'
1
Фиорилло
Винченцо
2
Белланова
Рауль
26
Гут
Родриго
16
Боккетти
Сальваторе
47
Нзита
Мардоки
23
Ригони
Никола
21
Дессена
Даниэле
40
Омеонга
Стефан
37
Майстро
Фабио
90
Табанелли
Андреа
7
Одгор
Йенс
88
Николас
Андраде
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
25
Крими
Марко
8
Кризетиг
Лоренцо
20
Эдера
Симоне
90
Фолоруншо
Майкл
7
Менез
Жереми
30
Монтальто
Адриано
Пескара
4-3-2-1
Реджина
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.19
2. Майстро Фабио 4 0.19
3. Галано Кристиан 3 (1) 0.14
4. Боккетти Сальваторе 2 0.1
5. Мемушай Ледиан 1 0.05
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.05
7. Вокич Деян 1 0.05
8. Ригони Никола 0 0
9. Вальдифиори Мирко 0 0
10. Ярошински Павел 0 0
11. Вентола Кристиан 0 0
12. Асенсио Рауль 0 0
13. Машанджело Эдоардо 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 5 0.24
2. Фолоруншо Майкл 3 0.14
3. Менез Жереми 2 0.1
4. Кризетиг Лоренцо 2 0.1
5. Белломо Никола 1 0.05
6. Бьянки Николо 1 0.05
7. Лафферти Кайл 1 0.05
8. Денис Херман 1 0.05
9. Шитум Марио 1 0.05
10. Фати Рикардо 0 0
11. Де Розе Франческо 0 0
12. Ди Кьяра Джанлука 0 0
13. Васич Никола 0 0
14. Ривас Ригоберто 0 0
15. Дель Прато Энрико 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 6 0
2. Сконьямильо Дженнаро 3 1
3. Бальцано Антонио 4 0
4. Фернандес Леандро II 2 1
5. Нзита Мардоки 2 1
6. Вальдифиори Мирко 3 0
7. Бузеллато Массимилиано 3 0
8. Ярошински Павел 3 0
9. Белланова Рауль 1 1
10. Мемушай Ледиан 2 0
11. Омеонга Стефан 2 0
12. Вентола Кристиан 2 0
13. Машанджело Эдоардо 2 0
14. Боккетти Сальваторе 1 0
15. Галано Кристиан 1 0
16. Антей Лука 1 0
17. Крекко Лука 1 0
18. Мачин Хосе 1 0
19. Сетер Дамир 1 0
20. Бошич Милош 1 0
21. Диамбо Амаду 1 0
22. Гут Родриго 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 6 1
2. Фолоруншо Майкл 5 1
3. Белломо Никола 6 0
4. Менез Жереми 4 1
5. Ди Кьяра Джанлука 4 0
6. Лояконо Джузеппе 4 0
7. Росси Марко II 4 0
8. Дель Прато Энрико 4 0
9. Льотти Даниэле 2 1
10. Ставропулос Димитрис 2 1
11. Лафферти Кайл 2 0
12. Ционек Тьяго 2 0
13. Де Розе Франческо 2 0
14. Шитум Марио 2 0
15. Роландо Габриэле 2 0
16. Ривас Ригоберто 2 0
17. Монтальто Адриано 1 0
18. Бьянки Николо 1 0
19. Лакичевич Иван 1 0
20. Николас Андраде 1 0
21. Плиццари Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 0 31.25% (5) 12.5% (2)
 Реджина 11.76% (2) 35.29% (6) 17.65% (3) 17.65% (3) 0 17.65% (3)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара
Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара
Реджина Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина
Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара

Последние игры между собой

Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Реджина: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Реджина 3:1 Пескара Серия B Пескара 2:2 Реджина Серия B Реджина 2:3 Пескара Серия B Пескара 0:2 Реджина Серия B
Реджина 4:2 Пескара Серия B Пескара 0:0 Реджина Серия B Реджина 1:0 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Кьево 0:0 Заявка 21 9 9 3 28 - 17 36
3. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
4. Читтаделла 0:0 Заявка 21 10 5 6 32 - 18 35
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 21 9 8 4 27 - 18 35
6. Салернитана 0:0 Заявка 20 9 6 5 21 - 23 33
7. Лечче Заявка 21 7 10 4 36 - 27 31
8. Венеция 0:0 Заявка 21 7 9 5 24 - 18 30
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 21 7 8 6 19 - 20 29
11. Пиза 0:0 Заявка 21 6 10 5 26 - 31 28
12. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
13. Брешия 0:0 Заявка 21 5 7 9 27 - 32 22
14. Кремонезе 0:0 Заявка 21 4 9 8 19 - 25 21
15. Козенца 0:0 Заявка 21 3 12 6 15 - 17 21
16. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
17. Реджина 0:0 Заявка 21 4 8 9 17 - 26 20
18. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара 0:0 Заявка 21 4 5 12 16 - 35 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана 0:0 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
5. Кьево 0:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция 0:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза 0:0 Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 11 3 6 2 21 - 16 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 5 3 8 - 10 14
12. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
13. Брешия 0:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 16 13
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина 0:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
16. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
17. Кремонезе 0:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 14 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
20. Козенца 0:0 Заявка 11 0 7 4 4 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево 0:0 Заявка 11 3 7 1 11 - 8 16
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Козенца 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла 0:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 11 14
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
10. Венеция 0:0 Заявка 11 2 7 2 10 - 10 13
11. Салернитана 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза 0:0 Заявка 11 2 5 4 16 - 22 11
14. Кремонезе 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
15. Брешия 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Реджина 0:0 Заявка 11 1 6 4 8 - 15 9
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара 0:0 Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пескара
Ничья
Реджина
3.04
3.02
2.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 2.95 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.00 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 2.90 2.70
  3.04 3.02 2.72

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.45 1.07 5.45 1.12 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
7.90 1.06 5.90 1.11 2.65 1.44 2.06 1.79 1.76 2.10 1.57 2.40 1.25 3.60 1.19 4.40 1.06 8.00 1.05 8.90 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 20.00
7.68 1.11 2.84 1.47 2.47 1.59 2.10 1.81 1.77 2.13 1.59 2.46 1.49 2.75 1.22 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.43 1.56 1.62 2.30 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.50
1.59 2.33 1.28 3.50 1.06 7.90
2.54 1.55 2.09 1.80 1.61 2.39 1.40 3.06 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
2.18 1.64 1.51 2.46 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.80
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Пескара 0:0 Реджина онлайн

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