  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
0:2
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
9' Желтая карточка
Дессена Даниэле
10' Желтая карточка
Майстро Фабио
32' Желтая карточка
Ригони Никола
39' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
45' Желтая карточка
Лакичевич Иван
0:1
73' Гол
Денис Херман
0:2
79' Гол
Монтальто Адриано
83' Желтая карточка
Менез Жереми
85' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
90' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
90'+9
1
Фиорилло
Винченцо
2
Белланова
Рауль
26
Гут
Родриго
16
Боккетти
Сальваторе
47
Нзита
Мардоки
23
Ригони
Никола
21
Дессена
Даниэле
40
Омеонга
Стефан
37
Майстро
Фабио
90
Табанелли
Андреа
7
Одгор
Йенс
88
Николас
Андраде
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
25
Крими
Марко
8
Кризетиг
Лоренцо
20
Эдера
Симоне
90
Фолоруншо
Майкл
7
Менез
Жереми
30
Монтальто
Адриано
Пескара
4-3-2-1
Реджина
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.19
2. Майстро Фабио 4 0.19
3. Галано Кристиан 3 (1) 0.14
4. Боккетти Сальваторе 2 0.1
5. Мемушай Ледиан 1 0.05
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.05
7. Вокич Деян 1 0.05
8. Ригони Никола 0 0
9. Вальдифиори Мирко 0 0
10. Ярошински Павел 0 0
11. Вентола Кристиан 0 0
12. Асенсио Рауль 0 0
13. Машанджело Эдоардо 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 5 0.24
2. Фолоруншо Майкл 3 0.14
3. Менез Жереми 2 0.1
4. Кризетиг Лоренцо 2 0.1
5. Денис Херман 2 0.1
6. Белломо Никола 1 0.05
7. Бьянки Николо 1 0.05
8. Лафферти Кайл 1 0.05
9. Шитум Марио 1 0.05
10. Монтальто Адриано 1 0.05
11. Фати Рикардо 0 0
12. Де Розе Франческо 0 0
13. Ди Кьяра Джанлука 0 0
14. Лакичевич Иван 0 0
15. Васич Никола 0 0
16. Ривас Ригоберто 0 0
17. Дель Прато Энрико 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 7 0
2. Сконьямильо Дженнаро 3 1
3. Бальцано Антонио 4 0
4. Бузеллато Массимилиано 4 0
5. Фернандес Леандро II 2 1
6. Нзита Мардоки 2 1
7. Вальдифиори Мирко 3 0
8. Ярошински Павел 3 0
9. Белланова Рауль 1 1
10. Мемушай Ледиан 2 0
11. Омеонга Стефан 2 0
12. Вентола Кристиан 2 0
13. Машанджело Эдоардо 2 0
14. Боккетти Сальваторе 1 0
15. Ригони Никола 1 0
16. Дессена Даниэле 1 0
17. Галано Кристиан 1 0
18. Антей Лука 1 0
19. Крекко Лука 1 0
20. Мачин Хосе 1 0
21. Сетер Дамир 1 0
22. Бошич Милош 1 0
23. Диамбо Амаду 1 0
24. Гут Родриго 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 6 1
2. Менез Жереми 5 1
3. Фолоруншо Майкл 5 1
4. Белломо Никола 6 0
5. Ди Кьяра Джанлука 5 0
6. Лояконо Джузеппе 4 0
7. Росси Марко II 4 0
8. Дель Прато Энрико 4 0
9. Льотти Даниэле 2 1
10. Ставропулос Димитрис 2 1
11. Лафферти Кайл 2 0
12. Ционек Тьяго 2 0
13. Де Розе Франческо 2 0
14. Шитум Марио 2 0
15. Роландо Габриэле 2 0
16. Лакичевич Иван 2 0
17. Ривас Ригоберто 2 0
18. Монтальто Адриано 1 0
19. Бьянки Николо 1 0
20. Николас Андраде 1 0
21. Плиццари Алессандро 1 0
22. Далле Мура Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 0 31.25% (5) 12.5% (2)
 Реджина 10.53% (2) 31.58% (6) 15.79% (3) 15.79% (3) 5.26% (1) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара
Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара
Реджина Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина
Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара

Последние игры между собой

Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Реджина: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Реджина 3:1 Пескара Серия B Пескара 2:2 Реджина Серия B Реджина 2:3 Пескара Серия B Пескара 0:2 Реджина Серия B
Реджина 4:2 Пескара Серия B Пескара 0:0 Реджина Серия B Реджина 1:0 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 21 12 8 1 40 - 19 44
2. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
3. Читтаделла Заявка 21 10 5 6 35 - 21 35
4. Монца 0:1 Заявка 21 9 8 4 29 - 16 35
5. СПАЛ 2013 Заявка 21 9 8 4 28 - 19 35
6. Салернитана Заявка 20 9 6 5 22 - 24 33
7. Венеция Заявка 21 8 8 5 26 - 19 32
8. Лечче Заявка 21 7 10 4 36 - 27 31
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне Заявка 21 7 7 7 20 - 22 28
11. Пиза Заявка 21 6 9 6 27 - 33 27
12. Кремонезе Заявка 21 5 8 8 21 - 26 23
13. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
14. Брешия Заявка 21 5 7 9 30 - 35 22
15. Реджина Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Козенца Заявка 21 3 12 6 16 - 18 21
17. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
18. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара Заявка 21 4 4 13 16 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. Читтаделла Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца 0:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 6 18
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 11 3 6 2 21 - 16 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
12. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
17. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Монца 0:1 Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
6. Фрозиноне Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Венеция Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
8. Козенца Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
9. Читтаделла Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
11. Салернитана Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
15. Пиза Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16. Брешия Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Лакичевич Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Ригони Никола получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Майстро Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Дессена Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.00 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.52 4.10
  40.49 5.87 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.45 1.07 5.45 1.12 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
1.62 2.20 1.15 5.00 1.09 6.50 1.04 9.00 1.76 2.10 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.06 8.00 1.05 8.90 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 20.00
2.12 1.77 1.74 2.17 1.36 3.29 1.45 2.80 1.66 2.30 1.39 3.10 1.41 3.03 1.77 2.13 1.59 2.46 1.49 2.75 1.22 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.43 1.56 1.62 2.30 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.50
1.30 3.30 1.02 11.00 1.11 5.80 1.06 7.90
1.19 4.90 1.37 3.18 1.12 6.38 1.40 3.06 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
2.18 1.64 1.51 2.46 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Пескара 0:2 Реджина онлайн

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