  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Верона
0'
18' Желтая карточка
Тамез Адриен
24' Желтая карточка
Давидович Павел
25' Желтая карточка
Льоренте Фернандо
31' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
35' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
38'
1
Муссо
Хуан
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
22
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
90
Зеегелаар
Марвин
9
Делофеу
Херард
32
Льоренте
Фернандо
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
7
Барак
Антонин
8
Лазович
Дарко
92
Ласанья
Кевин
20
Цаканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
Удинезе
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

18'
 
Тамез Адриен
24'
 
Давидович Павел
25'
Льоренте Фернандо
 
31'
Арслан Толгай-Али
 
35'
 
Цаканьи Маттиа

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.24
2. Пуссетто Игнасио 3 0.14
3. Перейра Роберто 2 0.1
4. Окака Стефано 2 0.1
5. Ласанья Кевин 2 0.1
6. Арслан Толгай-Али 2 0.1
7. Форестьери Фернандо 1 0.05
8. Несторовски Илья 1 0.05
9. Самир Каэтано 1 0.05
10. Зеегелаар Марвин 1 0.05
11. Делофеу Херард 0 0
12. Оуведжан Томас 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 5 (1) 0.24
2. Барак Антонин 4 0.19
3. Димарко Федерико 3 0.14
4. Велозу Мигель 2 (2) 0.1
5. Фавилли Андреа 2 0.1
6. Лазович Дарко 1 0.05
7. Калинич Никола 1 0.05
8. Тамез Адриен 1 0.05
9. Илич Иван 1 0.05
10. Колли Эбрима 1 0.05
11. Фараони Марко 0 0
12. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 7 0
2. Самир Каэтано 5 0
3. Бекао Родриго 5 0
4. Зеегелаар Марвин 4 0
5. Перейра Роберто 4 0
6. Муссо Хуан 3 0
7. Де Пауль Родриго 1 1
8. Пуссетто Игнасио 2 0
9. Бонифаци Кевин 2 0
10. Окака Стефано 1 0
11. Де Майо Себастьян 1 0
12. Нюйтинк Брэм 1 0
13. Уолас Соуза 1 0
14. Ласанья Кевин 1 0
15. Макенго Жан-Виктор 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Маньяни Джанджакомо 5 0
3. Фараони Марко 4 0
4. Димарко Федерико 4 0
5. Цаканьи Маттиа 4 0
6. Барак Антонин 2 1
7. Тамез Адриен 3 0
8. Сальседо Эдди 3 0
9. Ловато Маттео 3 0
10. Лазович Дарко 2 0
11. Давидович Павел 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Эмпереур Алан 1 0
15. Фавилли Андреа 1 0
16. Виейра Ронни 1 0
17. Данци Андреа 1 0
18. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 5% (1) 20% (4) 20% (4) 25% (5) 10% (2) 20% (4)
 Верона 9.52% (2) 19.05% (4) 4.76% (1) 9.52% (2) 42.86% (9) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе
Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне
Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Верона 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Верона Серия A Верона 0:0 Удинезе Серия A Верона 0:1 Удинезе Серия A
Удинезе 4:0 Верона Серия A Удинезе 2:0 Верона Серия A Верона 1:1 Удинезе Серия A Верона 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Верона Серия A Верона 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
2. Милан 0:0 Заявка 21 14 5 2 41 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
5. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Верона 0:0 Заявка 21 8 7 6 26 - 21 31
9. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
12. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
13. Удинезе 0:0 Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
14. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
15. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
16. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне 0:0 Заявка 21 3 4 14 22 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
5. Милан 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
7. Верона 0:0 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Кротоне 0:0 Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе 0:0 Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Верона 0:0 Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
13. Удинезе 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Удинезе 52.8% (76)
X 41% (59)
Верона 6.3% (9)
0
выиграет Верона
Несмотря на поражение от "Ромы", "Верона" показывает очень интересный и атакующий футбол. В... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Верона
2.85
3.12
2.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 2.95 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.12 2.97
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 2.80 2.90

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.65 1.07 5.70 1.10 2.86 1.40 2.19 1.68 1.69 2.30 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.00 11.25
5.40 1.14 4.20 1.22 2.22 1.65 1.65 2.22 1.86 2.01 1.40 2.90 1.16 5.10 1.12 6.10 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.68 2.19 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
1.95 1.85 1.28 3.60 1.15 5.30 1.02 13.00 1.01 15.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.28 1.63 1.61 2.31 1.22 4.25 1.15 5.45
2.23 1.61 1.52 2.41 1.18 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Удинезе 0:0 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Верона

Исход игры
Удинезе
52.8% (76)
Ничья
41% (59)
Верона
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.58% (42)
Меньше
70.42% (100)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (51)
1:0 Удинезе
22.9% (33)
2:1 Удинезе
22.2% (32)
2:0 Удинезе
6.9% (10)
1:2 Верона
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Верона
1.4% (2)
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