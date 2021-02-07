  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
2:0
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
18' Желтая карточка
Тамез Адриен
24' Желтая карточка
Давидович Павел
25' Желтая карточка
Льоренте Фернандо
31' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
35' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
1:0
83' Гол в свои ворота
Сильвестри Марко
86' Желтая карточка
Фараони Марко
2:0
90' Гол
Делофеу Херард
90'+4
1
Муссо
Хуан
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
22
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
90
Зеегелаар
Марвин
9
Делофеу
Херард
32
Льоренте
Фернандо
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
7
Барак
Антонин
8
Лазович
Дарко
92
Ласанья
Кевин
20
Цаканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
Удинезе
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

18'
 
Тамез Адриен
24'
 
Давидович Павел
25'
Льоренте Фернандо
 
31'
Арслан Толгай-Али
 
35'
 
Цаканьи Маттиа
46'
Несторовски Илья
Перейра Роберто
 
46'
 
Маньяни Джанджакомо
Гюнтер Корай
46'
 
Ловато Маттео
Давидович Павел
46'
 
Илич Иван
Ласанья Кевин
71'
Молина Науэль
Зеегелаар Марвин
 
73'
 
Бесса Даниэль
Цаканьи Маттиа
75'
Макенго Жан-Виктор
Арслан Толгай-Али
 
76'
Окака Стефано
Льоренте Фернандо
 
83'
Сильвестри Марко
1:0
86'
 
Фараони Марко
88'
 
Колли Эбрима
Тамез Адриен
90'
Делофеу Херард
(Молина Науэль)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.24
2. Пуссетто Игнасио 3 0.14
3. Перейра Роберто 2 0.1
4. Окака Стефано 2 0.1
5. Ласанья Кевин 2 0.1
6. Арслан Толгай-Али 2 0.1
7. Форестьери Фернандо 1 0.05
8. Несторовски Илья 1 0.05
9. Делофеу Херард 1 0.05
10. Самир Каэтано 1 0.05
11. Зеегелаар Марвин 1 0.05
12. Оуведжан Томас 0 0
13. Молина Науэль 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 5 (1) 0.24
2. Барак Антонин 4 0.19
3. Димарко Федерико 3 0.14
4. Велозу Мигель 2 (2) 0.1
5. Фавилли Андреа 2 0.1
6. Лазович Дарко 1 0.05
7. Калинич Никола 1 0.05
8. Тамез Адриен 1 0.05
9. Илич Иван 1 0.05
10. Колли Эбрима 1 0.05
11. Фараони Марко 0 0
12. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Самир Каэтано 5 0
3. Бекао Родриго 5 0
4. Зеегелаар Марвин 4 0
5. Перейра Роберто 4 0
6. Муссо Хуан 3 0
7. Де Пауль Родриго 1 1
8. Пуссетто Игнасио 2 0
9. Бонифаци Кевин 2 0
10. Окака Стефано 1 0
11. Льоренте Фернандо 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Ласанья Кевин 1 0
16. Макенго Жан-Виктор 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Фараони Марко 5 0
3. Цаканьи Маттиа 5 0
4. Маньяни Джанджакомо 5 0
5. Димарко Федерико 4 0
6. Барак Антонин 2 1
7. Тамез Адриен 3 0
8. Давидович Павел 3 0
9. Сальседо Эдди 3 0
10. Ловато Маттео 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Эмпереур Алан 1 0
15. Фавилли Андреа 1 0
16. Виейра Ронни 1 0
17. Данци Андреа 1 0
18. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 4.76% (1) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 9.52% (2) 23.81% (5)
 Верона 9.52% (2) 19.05% (4) 4.76% (1) 9.52% (2) 42.86% (9) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе
Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне
Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Верона 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Верона Серия A Верона 0:0 Удинезе Серия A Верона 0:1 Удинезе Серия A
Удинезе 4:0 Верона Серия A Удинезе 2:0 Верона Серия A Верона 1:1 Удинезе Серия A Верона 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Верона Серия A Верона 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 4 2 45 - 23 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
5. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
12. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
13. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
14. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
15. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
16. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
6. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
7. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Удинезе 52.8% (76)
X 41% (59)
Верона 6.3% (9)
0
выиграет Верона
Несмотря на поражение от "Ромы", "Верона" показывает очень интересный и атакующий футбол. В... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.12 2.97
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 1.45 6.50

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.65 1.07 5.70 1.10 2.86 1.40 2.19 1.68 1.69 2.30 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.00 11.25
1.50 2.55 1.09 7.20 1.06 8.80 1.07 8.40 1.86 2.01 1.05 9.50 1.02 13.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.68 2.19 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
1.31 3.35 1.02 13.00 1.01 15.00 1.02 13.00 1.01 15.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.28 1.63 1.61 2.31 1.22 4.25 1.15 5.45
2.23 1.61 1.52 2.41 1.18 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Удинезе 2:0 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 2:0 Верона

Исход игры
Удинезе
52.8% (76)
Ничья
41% (59)
Верона
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.58% (42)
Меньше
70.42% (100)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (51)
1:0 Удинезе
22.9% (33)
2:1 Удинезе
22.2% (32)
2:0 Удинезе
6.9% (10)
1:2 Верона
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Верона
1.4% (2)
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