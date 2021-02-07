Удинезе
2:0
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Верона
18' Желтая карточкаТамез Адриен
24' Желтая карточкаДавидович Павел
25' Желтая карточкаЛьоренте Фернандо
31' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
35' Желтая карточкаЦаканьи Маттиа
1:0
83' Гол в свои воротаСильвестри Марко
86' Желтая карточкаФараони Марко
2:0
90' ГолДелофеу Херард
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Jayden Braaf
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
45 Йебоа ФилипНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
24'
35'
83'
1:0
86'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 0
-
10 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|5 (2)
|0.24
|2.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.14
|3.
|Перейра Роберто
|2
|0.1
|4.
|Окака Стефано
|2
|0.1
|5.
|Ласанья Кевин
|2
|0.1
|6.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.1
|7.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.05
|8.
|Несторовски Илья
|1
|0.05
|9.
|Делофеу Херард
|1
|0.05
|10.
|Самир Каэтано
|1
|0.05
|11.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.05
|12.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|13.
|Молина Науэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|5 (1)
|0.24
|2.
|Барак Антонин
|4
|0.19
|3.
|Димарко Федерико
|3
|0.14
|4.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.1
|5.
|Фавилли Андреа
|2
|0.1
|6.
|Лазович Дарко
|1
|0.05
|7.
|Калинич Никола
|1
|0.05
|8.
|Тамез Адриен
|1
|0.05
|9.
|Илич Иван
|1
|0.05
|10.
|Колли Эбрима
|1
|0.05
|11.
|Фараони Марко
|0
|0
|12.
|Бесса Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Самир Каэтано
|5
|0
|3.
|Бекао Родриго
|5
|0
|4.
|Зеегелаар Марвин
|4
|0
|5.
|Перейра Роберто
|4
|0
|6.
|Муссо Хуан
|3
|0
|7.
|Де Пауль Родриго
|1
|1
|8.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|9.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|10.
|Окака Стефано
|1
|0
|11.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|12.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|14.
|Уолас Соуза
|1
|0
|15.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|16.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Фараони Марко
|5
|0
|3.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|4.
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|5.
|Димарко Федерико
|4
|0
|6.
|Барак Антонин
|2
|1
|7.
|Тамез Адриен
|3
|0
|8.
|Давидович Павел
|3
|0
|9.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|10.
|Ловато Маттео
|3
|0
|11.
|Лазович Дарко
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|15.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|16.
|Виейра Ронни
|1
|0
|17.
|Данци Андреа
|1
|0
|18.
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|Верона
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|42.86% (9)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе
Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне
Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 23
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|3.
|Ювентус
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|41 - 18
|42
|4.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 35
|40
|5.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|44 - 21
|37
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 32
|27
|11.
|Удинезе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 28
|24
|12.
|Дженоа
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|13.
|Беневенто
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 41
|23
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|15.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 38
|21
|16.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|17.
|Торино
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|32 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|14 - 38
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|5.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|6.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|7.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|8.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе 2:0 Верона
Исход игры
Удинезе
52.8% (76)
Ничья
41% (59)
Верона
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.58% (42)
Меньше
70.42% (100)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (51)
1:0 Удинезе
22.9% (33)
2:1 Удинезе
22.2% (32)
2:0 Удинезе
6.9% (10)
1:2 Верона
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Верона
1.4% (2)
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