Лацио
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Кальяри
25
Рейна
Пепе
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
16 Пароло МаркоЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|13 (3)
|0.62
|2.
|Кайседо Фелипе
|6
|0.29
|3.
|Альберто Луис
|6
|0.29
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0.19
|5.
|Корреа Хоакин
|2
|0.1
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|1
|0.05
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.05
|9.
|Мурики Ведат
|1
|0.05
|10.
|Раду Стефан
|0
|0
|11.
|Патрик
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|14.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|15.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|11 (2)
|0.52
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.24
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.1
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.1
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.05
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0.05
|7.
|Нандес Найтан
|1
|0.05
|8.
|Годин Диего
|1
|0.05
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|11.
|Олива Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|7
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|3.
|Патрик
|5
|0
|4.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|5.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|6.
|Эскаланте Гонсало
|4
|0
|7.
|Худт Уэсли
|4
|0
|8.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|9.
|Альберто Луис
|3
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|3
|0
|11.
|Луис Фелипе
|3
|0
|12.
|Пароло Марко
|2
|0
|13.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|14.
|Марусич Адам
|2
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|16.
|Рейна Пепе
|1
|0
|17.
|Раду Стефан
|1
|0
|18.
|Мусаккио Матео
|1
|0
|19.
|Катальди Данило
|1
|0
|20.
|Перейра Андреас
|1
|0
|21.
|Мурики Ведат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|5
|1
|2.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Марин Рэзван
|3
|0
|6.
|Фараго Паоло
|2
|0
|7.
|Рог Марко
|2
|0
|8.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|9.
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|10.
|Олива Кристиан
|2
|0
|11.
|Годин Диего
|1
|0
|12.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|13.
|Педро Жоао
|1
|0
|14.
|Чеппители Лука
|1
|0
|15.
|Краньо Алессио
|1
|0
|16.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|17.
|Трамони Маттео
|1
|0
|18.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|2.86% (1)
|28.57% (10)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|Кальяри
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри
Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри
Последние игры между собой
Лацио: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Лацио 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 23
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|3.
|Ювентус
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|41 - 18
|42
|4.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 35
|40
|5.
|Лацио
|0:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|35 - 27
|38
|6.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|44 - 21
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 32
|27
|11.
|Удинезе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 28
|24
|12.
|Дженоа
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|28 - 35
|23
|14.
|Беневенто
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 41
|23
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 38
|21
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|21
|3
|7
|11
|24 - 38
|16
|18.
|Торино
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|32 - 41
|16
|19.
|Парма
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|14 - 41
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|5.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|6.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 19
|7
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|19.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Кальяри
Исход игры
Лацио
98.6% (145)
Ничья
1.4% (2)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.95% (70)
Меньше
51.05% (73)
Обе команды забьют
Да
41.26% (59)
Нет
58.74% (84)
Популярный счёт
2:0 Лацио
43.5% (64)
2:1 Лацио
25.9% (38)
3:1 Лацио
11.6% (17)
3:0 Лацио
8.2% (12)
1:0 Лацио
5.4% (8)
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