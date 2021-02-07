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  2. Матчи
  3. Италия
Лацио
1:0
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
31' Желтая карточка
Нандес Найтан
1:0
61' Гол
Иммобиле Чиро
69' Желтая карточка
Корреа Хоакин
81' Желтая карточка
Педро Жоао
87' Желтая карточка
Пароло Марко
90'+5
25
Рейна
Пепе
37
Мусаккио
Матео
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
28
Краньо
Алессио
24
Ругани
Даниэле
2
Годин
Диего
40
Валюкевич
Себастьян
25
Дзаппа
Габриэле
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
22
Ликояннис
Хараламбос
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
Лацио
3-5-2
Кальяри
4-3-2-1

Ход матча

31'
 
Нандес Найтан
51'
 
Трипальделли Алессандро
Ликояннис Хараламбос
61'
Иммобиле Чиро
1:0
64'
Лулич Сенад
Лаццари Мануэль
 
65'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Альберто Луис
 
69'
Корреа Хоакин
 
73'
Мурики Ведат
Корреа Хоакин
 
76'
 
Симеоне Джованни
Дзаппа Габриэле
81'
 
Педро Жоао
82'
Пароло Марко
Мусаккио Матео
 
82'
Эскаланте Гонсало
Лукас Лейва
 
84'
 
Перейро Гастон
Наингголан Раджа
84'
 
Черри Альберто
Паволетти Леонардо
87'
Пароло Марко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.67
2. Кайседо Фелипе 6 0.29
3. Альберто Луис 6 0.29
4. Милинкович-Савич Сергей 4 0.19
5. Корреа Хоакин 2 0.1
6. Лаццари Мануэль 1 0.05
7. Марусич Адам 1 0.05
8. Перейра Андреас 1 0.05
9. Мурики Ведат 1 0.05
10. Раду Стефан 0 0
11. Патрик 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
14. Ачерби Франческо 0 0
15. Фарес Мохамед 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 11 (2) 0.52
2. Симеоне Джованни 5 0.24
3. Соттил Рикардо 2 0.1
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.1
5. Паволетти Леонардо 1 0.05
6. Марин Рэзван 1 0.05
7. Нандес Найтан 1 0.05
8. Годин Диего 1 0.05
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
3. Патрик 5 0
4. Иммобиле Чиро 3 1
5. Кайседо Фелипе 4 0
6. Эскаланте Гонсало 4 0
7. Худт Уэсли 4 0
8. Фарес Мохамед 4 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Ачерби Франческо 3 0
11. Луис Фелипе 3 0
12. Пароло Марко 2 0
13. Милинкович-Савич Сергей 2 0
14. Марусич Адам 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Раду Стефан 1 0
18. Мусаккио Матео 1 0
19. Корреа Хоакин 1 0
20. Катальди Данило 1 0
21. Перейра Андреас 1 0
22. Мурики Ведат 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 6 1
2. Ликояннис Хараламбос 4 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Марин Рэзван 3 0
6. Педро Жоао 2 0
7. Фараго Паоло 2 0
8. Рог Марко 2 0
9. Калигара Фабрицио 2 0
10. Дзаппа Габриэле 2 0
11. Олива Кристиан 2 0
12. Годин Диего 1 0
13. Наингголан Раджа 1 0
14. Чеппители Лука 1 0
15. Краньо Алессио 1 0
16. Пизакане Фабио 1 0
17. Трамони Маттео 1 0
18. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 22.86% (8) 14.29% (5) 2.86% (1) 28.57% (10) 17.14% (6) 14.29% (5)
 Кальяри 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма
Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри
Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри

Последние игры между собой

Лацио: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Лацио Серия A Кальяри 1:2 Лацио Серия A
Лацио 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 4 2 45 - 23 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Лацио 1:0 Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
5. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
6. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
12. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
13. Болонья Заявка 21 6 5 10 28 - 35 23
14. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
15. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
16. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри 0:1 Заявка 21 3 6 12 24 - 39 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
5. Лацио 1:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио 1:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Кальяри 0:1 Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Лацио 98.6% (145)
X 1.4% (2)
Кальяри 0% (0)
0
выиграет Лацио
Для "Лацио" впереди наступают довольно сложные времена. Команде придётся играть в еврокубках, поэтому... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.59 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 8.50 35.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.47 5.00 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.40 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 8.00 34.00
  1.77 2.78 8.61

Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.70 1.20 2.31 1.62 1.82 2.00 1.52 2.55 1.21 4.50 1.07 8.40
13.00 1.00 11.25 1.00 4.80 1.15 4.05 1.21 2.44 1.53 1.88 1.92 1.61 2.45 1.33 3.32 1.22 3.88 1.06 7.20 1.05 6.95
3.90 1.25 2.70 1.45 1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80 2.17 1.81 1.04 10.00 1.78 2.11 1.04 10.00 1.04 8.55 1.03 9.18 1.03 9.05 1.09 8.10 1.02 14.00 1.01 12.50
2.94 1.43 2.26 1.68 1.72 2.20 1.65 2.32 1.39 3.10 1.45 2.84 1.56 2.53 1.43 2.94 1.65 2.32 1.44 2.89 1.63 2.40 1.51 2.71 1.19 5.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.29 1.58 1.55 2.36 1.14 5.20
3.76 1.27 2.48 1.54 1.61 2.31 1.26 3.85 1.16 5.25
1.62 2.27 1.13 5.80 1.07 8.40 1.09 5.99 1.06 7.07
1.40 3.08 1.22 4.52 1.51 2.66 1.34 3.39 1.59 2.49 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.16 1.93 1.81 1.54 2.38 1.27 3.55
5.20 1.17 3.76 1.27 1.97 1.84 1.51 2.56 1.32 3.38
4.25 1.18 3.06 1.33 1.85 1.95 1.38 3.00 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.94
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.70 1.27
Где смотреть матч Лацио 1:0 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Лацио 1:0 Кальяри

Исход игры
Лацио
98.6% (145)
Ничья
1.4% (2)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.95% (70)
Меньше
51.05% (73)
Обе команды забьют
Да
41.26% (59)
Нет
58.74% (84)
Популярный счёт
2:0 Лацио
43.5% (64)
2:1 Лацио
25.9% (38)
3:1 Лацио
11.6% (17)
3:0 Лацио
8.2% (12)
1:0 Лацио
5.4% (8)
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