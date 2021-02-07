Парма
0:2
Перерыв
Стадион: Эннио Тардини
Болонья
0:1
15' ГолБарроу Муса
0:2
33' ГолБарроу Муса
35' Желтая карточкаКонти Андреа
13
Бани
Маттиа
22
Алвеш
Бруну
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Карамо ЯннПолузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Daan Dierckx
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
33'
0:2
35'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.19
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.14
|3.
|Куцка Юрай
|3 (1)
|0.14
|4.
|Куртич Ясмин
|2
|0.1
|5.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.05
|6.
|Карамо Янн
|1
|0.05
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|8.
|Бругман Гастон
|0
|0
|9.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|10.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|6
|0.29
|2.
|Барроу Муса
|5
|0.24
|3.
|Орсолини Риккардо
|3 (1)
|0.14
|4.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.1
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.1
|6.
|Паласио Родриго
|1
|0.05
|7.
|Ольсен Андреас
|1
|0.05
|8.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.05
|9.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.05
|10.
|Поли Андреа
|1
|0.05
|11.
|Домингес Николас
|1
|0.05
|12.
|Пас Нехуэн
|1
|0.05
|13.
|Сансоне Никола
|0
|0
|14.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|15.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|3.
|Куцка Юрай
|4
|0
|4.
|Бругман Гастон
|4
|0
|5.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|6.
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|7.
|Бузи Максим
|3
|0
|8.
|Конти Андреа
|2
|0
|9.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|10.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|11.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|12.
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|13.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|14.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|15.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|16.
|Лорини Венсан
|1
|0
|17.
|Грасси Альберто
|1
|0
|18.
|Осорио Йордан
|1
|0
|19.
|Карамо Янн
|1
|0
|20.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|21.
|Зом Симон
|1
|0
|22.
|Болог Ботонд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|5
|1
|2.
|Дейкс Митчелл
|4
|1
|3.
|Домингес Николас
|5
|0
|4.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|5.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|4
|0
|7.
|Паласио Родриго
|3
|0
|8.
|Хики Аарон
|3
|0
|9.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|10.
|Сориано Роберто
|2
|0
|11.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|12.
|Сансоне Никола
|2
|0
|13.
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|Болонья
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +3 =7 -10Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма
Болонья Последние 20 матчей: +5 =5 -10Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья
Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья
Последние игры между собой
Парма: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 23
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|3.
|Ювентус
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|41 - 18
|42
|4.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 35
|40
|5.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|44 - 21
|37
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 32
|27
|11.
|Удинезе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 28
|24
|12.
|Дженоа
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|13.
|Болонья
|2:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 35
|23
|14.
|Беневенто
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 41
|23
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 38
|21
|17.
|Торино
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|32 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|19.
|Парма
|0:2 Заявка
|21
|2
|7
|12
|14 - 40
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|5.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|6.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|7.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|8.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|2:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|18.
|Парма
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 17
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|2:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Парма
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Парма 0:2 Болонья
Исход игры
Парма
37.8% (56)
Ничья
42.6% (63)
Болонья
19.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (47)
Меньше
67.59% (98)
Обе команды забьют
Да
71.72% (104)
Нет
28.28% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (58)
2:1 Парма
17.6% (26)
1:0 Парма
14.2% (21)
1:2 Болонья
11.5% (17)
0:1 Болонья
7.4% (11)
2:0 Парма
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:2 Парма
1.4% (2)
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