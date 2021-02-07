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Парма
0:3
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
0:1
15' Гол
Барроу Муса
0:2
33' Гол
Барроу Муса
35' Желтая карточка
Конти Андреа
62' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
75' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
0:3
90' Гол
Орсолини Риккардо
90'+5
1
Сепе
Луиджи
13
Бани
Маттиа
22
Алвеш
Бруну
24
Осорио
Йордан
5
Конти
Андреа
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
7
Гальоло
Риккардо
33
Куцка
Юрай
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
11
Ольсен
Андреас
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
Парма
3-4-3
Болонья
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.19
2. Эрнани Азеведо 3 0.14
3. Куцка Юрай 3 (1) 0.14
4. Куртич Ясмин 2 0.1
5. Гальоло Риккардо 1 0.05
6. Карамо Янн 1 0.05
7. Пеццелла Джузеппе 0 0
8. Бругман Гастон 0 0
9. Инглезе Роберто 0 0
10. Брунетта Хуан 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.29
2. Барроу Муса 5 0.24
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.19
4. Сванберг Маттиас 2 0.1
5. Томиясу Такэхиро 2 0.1
6. Паласио Родриго 1 0.05
7. Ольсен Андреас 1 0.05
8. Виньято Эмануэль 1 0.05
9. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.05
10. Поли Андреа 1 0.05
11. Домингес Николас 1 0.05
12. Пас Нехуэн 1 0.05
13. Сансоне Никола 0 0
14. Сантандер Федерико 0 0
15. Медель Гари 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 5 0
2. Иакопони Симоне 3 1
3. Куцка Юрай 4 0
4. Бругман Гастон 4 0
5. Алвеш Бруну 3 0
6. Гальоло Риккардо 3 0
7. Пеццелла Джузеппе 3 0
8. Бузи Максим 3 0
9. Конти Андреа 2 0
10. Куртич Ясмин 2 0
11. Инглезе Роберто 2 0
12. Сиприен Вилан 2 0
13. Дармиан Маттео 1 0
14. Скоццарелла Маттео 1 0
15. Корнелиус Андреас 1 0
16. Лорини Венсан 1 0
17. Грасси Альберто 1 0
18. Осорио Йордан 1 0
19. Карамо Янн 1 0
20. Брунетта Хуан 1 0
21. Зом Симон 1 0
22. Болог Ботонд 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Дейкс Митчелл 4 1
3. Домингес Николас 5 0
4. Данило Ларанжера 4 0
5. Томиясу Такэхиро 4 0
6. Схаутен Йерди 4 0
7. Паласио Родриго 3 0
8. Хики Аарон 3 0
9. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
10. Сориано Роберто 2 0
11. Да Коста Жуниор 2 0
12. Сансоне Никола 2 0
13. Виньято Эмануэль 2 0
14. М'Байе Ибрахим 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 7.14% (1)
 Болонья 7.69% (2) 15.38% (4) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма
Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма
Болонья Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья
Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья

Последние игры между собой

Парма: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 3
Болонья 4:1 Парма Серия A Парма 2:2 Болонья Серия A Болонья 2:2 Парма Серия A Болонья 4:1 Парма Серия A
Парма 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Парма Серия A Парма 1:1 Болонья Серия A Парма 0:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Парма Серия A Парма 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Парма Серия A Болонья 0:0 Парма Серия A Парма 0:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Парма Серия A Парма 2:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 4 2 45 - 23 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
5. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
12. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
13. Болонья Заявка 21 6 5 10 28 - 35 23
14. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
15. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
16. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
6. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
7. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Парма 37.8% (56)
X 42.6% (63)
Болонья 19.6% (29)
0
выиграет Парма
"Парма" находится в сильнейшем кризисе и выбраться оттуда поможет лишь чудо. "Болонью" в последних... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.15 3.30 2.49
Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.24 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 86.00 20.00 1.02
  34.82 11.57 1.09

Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.07 3.30 1.34 2.48 1.55 1.76 2.07 1.46 2.75 1.29 3.60 1.10 7.20
8.40 1.03 6.75 1.08 3.14 1.34 2.40 1.57 1.80 2.12 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65 1.01 10.00
9.90 1.03 7.30 1.07 6.80 1.10 5.30 1.15 2.03 1.84 2.85 1.42 1.71 2.14 1.25 3.90 1.14 5.55 1.01 15.00 1.07 8.40 1.03 9.50 1.03 10.00 0.00 20.00
3.53 1.33 3.08 1.42 2.61 1.55 2.08 1.84 1.62 2.37 1.37 3.22 1.68 2.26 1.44 2.92 1.68 2.28 1.48 2.76 1.47 2.80 1.12 7.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.65 1.44 1.77 1.98 1.36 2.95 1.08 7.20
2.83 1.43 1.80 2.01 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
1.80 2.01 2.00 1.80 1.33 3.25 1.18 4.75 1.02 13.00 1.02 13.00
2.89 1.46 2.37 1.65 1.85 2.06 1.54 2.63 1.90 1.98 1.57 2.49 1.25 4.16 1.27 3.93 1.14 6.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.25 2.55 1.48 1.63 2.19 1.16 4.80
3.64 1.28 2.48 1.54 1.63 2.28 1.30 3.52 1.16 5.15
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.96
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.25 1.28
Где смотреть матч Парма 0:3 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Парма 0:3 Болонья

Исход игры
Парма
37.8% (56)
Ничья
42.6% (63)
Болонья
19.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (47)
Меньше
67.59% (98)
Обе команды забьют
Да
71.72% (104)
Нет
28.28% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (58)
2:1 Парма
17.6% (26)
1:0 Парма
14.2% (21)
1:2 Болонья
11.5% (17)
0:1 Болонья
7.4% (11)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:0 Парма
2.7% (4)
3:2 Парма
1.4% (2)
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