У Алексиса Салемакерса есть какие-то претензии к газону - его, казалось бы, простая передача в штрафную получилась неточной даже по регбийным меркам. Мяч полетел высоко над воротами.

А вот и Ребич сумел отличаться со знаком "+". Отдавал хорошую передачу в район 11-метровой отметки на Салемакерсу, но того "обокрал" Леау и пробил крайне неточно.

"Кротоне" получил шанс на опасный штрафной. Адам Уна дважды подавал с правого фланга, но первую попытку прервали защитники, а вторая оказалась просто за ворота.

Команды взяли паузу. Инициатор - "Кротоне", который взялся разыгрывать мяч в центре поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИБРАГИМОВИЧ! 1:0! 500-й гол шведа в Серии А! Златан в стенку обыгрался с Леау и в касание пробил в цель мимо вратаря!

23' К середине тайма команды стали чаще фолить, видимо, сказывается быстрый темп игры, который соперники не намерены сбавлять. "Милан" идет в атаку и снова Ребич ошибается при передаче...

21' Пока как-то неудачно вошел в игру Ребич, который проигрывает верховые дуэли и не цепляется за мяч впереди.

19' Златан бьет, но попадает в челюсть Големича. Арбитр просит помочь игроку командным врачам.

19' Опасный штрафной зарабатывает "Милан". Хороший шанс для Златана Ибрагимовича.

17' Угловой "Милана" привел к очередному контрвыпаду гостей. "Кротоне" атакует правым флангом.

16' С острого угла пытался головой забить Калабрия, но вратарь надежно закрыл ближний угол - угловой.

15' Можно сказать, что пока явного преимущества у "Милана", которому букмекеры ответили роль фаворита, нет. Команды обмениваются атаками, много двигаются и по разу могли забить, но к четверти часа счет равный 0:0.

14' "Милан" перехватывает мяч. Ребич пытался вывести на ударную позицию Ибрагимовича, но великолепно сыграла защита гостей. Идет оветная атака.

13' Угловой у ворот "Кротоне" заканчивается ни чем - мяч на полоовине поля "Милана".

12' Контратака от "Милана". Леау обязан был забивать, но из убойний позиции попал в защитника.

11' А "Кротоне" до сдаваться не собирается! Атакует команда Строппы! И прижимает "Милан".

10' По-настоящему опасный момент у ворот хозяев. Ди Кармине пробил головой в сантиметрах от штанги!

9' "Кротоне" добрался до владений "Милана" и зарабатывает первый угловой в матче, после которого в игру впервые вступает Джанлуиджи Доннарумма.

8' Еще одна атака "Милана" заканчивается ударом по воротам. На этот раз Златан пробил из-за пределов штрафной, но снова неточно - мяч пролетел низом в нескольких метрах от штанги.

7' Какой же гол сорвался у "Милана". В три касания Ибрагимович, Леау и Калабрия могли открыть счет, но арбитр зафиксировал офсайд у шведского нападающего.

5' Атакует "Милан". Команда Пиоли Стефано держит мяч на половине поля соперника, но пока без особой остроты у ворот Кордаца.

4' А вот и ответ "Кротоне". Адам Унас дальним ударом не потревожил вратаря, но чуть взбодрил партнеров.

2' Первый удар "Милана" по воротам - Мейте промахнулся, ударив выше.