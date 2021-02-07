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  3. Италия
Милан
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
31' Гол
 31'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
18
Мейте
Суалихо
56
Салемакерс
Алексис
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
11
Ибрагимович
Златан
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
33
Рисполи
Андреа
77
Вулич
Милош
10
Бенали
Ахмед
21
Дзанеллато
Никколо
32
Перейра
Педру
II
7
Уна
Адам
54
Ди
Кармине
Самуэль
Милан
4-2-3-1
Кротоне
3-5-2

Ход матча

31'
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 12 (3) 0.57
2. Кесси Франк 7 (6) 0.33
3. Леау Рафаэл 5 0.24
4. Тео Эрнандес 4 0.19
5. Ребич Анте 2 0.1
6. Калабрия Давиде 2 0.1
7. Салемакерс Алексис 2 0.1
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.05
9. Диас Брахим 1 0.05
10. Романьоли Алессио 1 0.05
11. Кастильехо Самуэль 1 0.05
12. Хёуге Йенс 1 0.05
13. Калюлю Пьер 1 0.05
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 7 (3) 0.33
2. Мессьяс Жуниор 6 0.29
3. Големич Владимир 2 (1) 0.1
4. Молина Сальваторе 1 0.05
5. Реца Аркадиуш 1 0.05
6. Ривьер Эммануэль 1 0.05
7. Вулич Милош 1 0.05
8. Дзанеллато Никколо 1 0.05
9. Эдуардо Энрике 1 0.05
10. Перейра Педру II 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 6 0
2. Тео Эрнандес 6 0
3. Романьоли Алессио 5 0
4. Леау Рафаэл 5 0
5. Калабрия Давиде 4 0
6. Ребич Анте 3 0
7. Кастильехо Самуэль 3 0
8. Тонали Сандро 1 1
9. Салемакерс Алексис 1 1
10. Ибрагимович Златан 2 0
11. Чалханоглу Хакан 2 0
12. Крунич Раде 2 0
13. Далот Диогу 2 0
14. Габбия Маттео 2 0
15. Кьяер Симон 1 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 6 0
2. Реца Аркадиуш 6 0
3. Луперто Себастьяно 4 1
4. Марроне Лука 5 0
5. Мессьяс Жуниор 5 0
6. Чигарини Лука 3 1
7. Перейра Педру II 4 0
8. Петриччоне Якопо 2 1
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 3 0
12. Рисполи Андреа 1 0
13. Маццотта Антонио 1 0
14. Бенали Ахмед 1 0
15. Джиджи Коффи 1 0
16. Сими Нванкво 1 0
17. Молина Сальваторе 1 0
18. Дзанеллато Никколо 1 0
19. Вулич Милош 1 0
20. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 15% (6) 22.5% (9) 12.5% (5) 25% (10) 0 25% (10)
 Кротоне 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан
Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне
Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Кротоне 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 0:3 Милан Серия A Кротоне 1:1 Милан Серия A
Милан 2:1 Кротоне Серия A Милан 3:1 Кротоне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
2. Милан 0:0 Заявка 21 14 5 2 41 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
5. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Верона 0:0 Заявка 21 8 7 6 26 - 21 31
9. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
12. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
13. Удинезе 0:0 Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
14. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
15. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
16. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне 0:0 Заявка 21 3 4 14 22 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
5. Милан 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
7. Верона 0:0 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Кротоне 0:0 Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе 0:0 Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Верона 0:0 Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
13. Удинезе 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИБРАГИМОВИЧ! 1:0!
    500-й гол шведа в Серии А! Златан в стенку обыгрался с Леау и в касание пробил в цель мимо вратаря!
  • 29'
    Команды взяли паузу. Инициатор - "Кротоне", который взялся разыгрывать мяч в центре поля.
  • Фол, нарушение
    28'
    "Кротоне" получил шанс на опасный штрафной. Адам Уна дважды подавал с правого фланга, но первую попытку прервали защитники, а вторая оказалась просто за ворота.
  • 26'
    А вот и Ребич сумел отличаться со знаком "+". Отдавал хорошую передачу в район 11-метровой отметки на Салемакерсу, но того "обокрал" Леау и пробил крайне неточно.
  • 24'
    У Алексиса Салемакерса есть какие-то претензии к газону - его, казалось бы, простая передача в штрафную получилась неточной даже по регбийным меркам. Мяч полетел высоко над воротами.

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  • 23'
    К середине тайма команды стали чаще фолить, видимо, сказывается быстрый темп игры, который соперники не намерены сбавлять. "Милан" идет в атаку и снова Ребич ошибается при передаче...
  • 21'
    Пока как-то неудачно вошел в игру Ребич, который проигрывает верховые дуэли и не цепляется за мяч впереди.
  • 19'
    Златан бьет, но попадает в челюсть Големича. Арбитр просит помочь игроку командным врачам.
  • Фол, нарушение
    19'
    Опасный штрафной зарабатывает "Милан". Хороший шанс для Златана Ибрагимовича.
  • 17'
    Угловой "Милана" привел к очередному контрвыпаду гостей. "Кротоне" атакует правым флангом.
  • 16'
    С острого угла пытался головой забить Калабрия, но вратарь надежно закрыл ближний угол - угловой.
  • 15'
    Можно сказать, что пока явного преимущества у "Милана", которому букмекеры ответили роль фаворита, нет. Команды обмениваются атаками, много двигаются и по разу могли забить, но к четверти часа счет равный 0:0.
  • 14'
    "Милан" перехватывает мяч. Ребич пытался вывести на ударную позицию Ибрагимовича, но великолепно сыграла защита гостей. Идет оветная атака.
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот "Кротоне" заканчивается ни чем - мяч на полоовине поля "Милана".
  • 12'
    Контратака от "Милана". Леау обязан был забивать, но из убойний позиции попал в защитника.
  • 11'
    А "Кротоне" до сдаваться не собирается! Атакует команда Строппы! И прижимает "Милан".
  • Опасный момент
    10'
    По-настоящему опасный момент у ворот хозяев. Ди Кармине пробил головой в сантиметрах от штанги!
  • Угловой
    9'
    "Кротоне" добрался до владений "Милана" и зарабатывает первый угловой в матче, после которого в игру впервые вступает Джанлуиджи Доннарумма.
  • 8'
    Еще одна атака "Милана" заканчивается ударом по воротам. На этот раз Златан пробил из-за пределов штрафной, но снова неточно - мяч пролетел низом в нескольких метрах от штанги.
  • Офсайд
    7'
    Какой же гол сорвался у "Милана". В три касания Ибрагимович, Леау и Калабрия могли открыть счет, но арбитр зафиксировал офсайд у шведского нападающего.
  • 5'
    Атакует "Милан". Команда Пиоли Стефано держит мяч на половине поля соперника, но пока без особой остроты у ворот Кордаца.
  • 4'
    А вот и ответ "Кротоне". Адам Унас дальним ударом не потревожил вратаря, но чуть взбодрил партнеров.
  • 2'
    Первый удар "Милана" по воротам - Мейте промахнулся, ударив выше.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток. С центра поля начал "Милан". Желаем нам всем интересного матча и удачи поклонникам обеих команд.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 5.90 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.24 6.80 12.50
  1.24 6.56 13.57

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.45 1.12 4.35 1.18 2.70 1.44 2.06 1.76 1.70 2.28 1.42 2.88 1.30 3.40 1.10 5.90 1.07 6.35 1.00 10.00
5.86 1.16 2.66 1.51 2.39 1.62 2.09 1.80 1.84 2.06 1.67 2.30 1.51 2.69 1.26 4.14 1.11 7.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
3.63 1.31 2.92 1.43 2.08 1.80 1.75 2.16 1.52 2.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.75 1.15 4.25 1.22 2.17 1.69 1.61 2.32 1.37 3.10
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Прогнозы на матч Милан 1:0 Кротоне

Исход игры
Милан
98.7% (147)
Ничья
1.3% (2)
Кротоне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (55)
Меньше
62.59% (92)
Обе команды забьют
Да
20.41% (30)
Нет
79.59% (117)
Популярный счёт
2:0 Милан
57% (85)
3:0 Милан
17.4% (26)
3:1 Милан
10.1% (15)
2:1 Милан
8.1% (12)
1:0 Милан
4% (6)
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