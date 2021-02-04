Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|12 (3)
|0.6
|2.
|Кесси Франк
|7 (6)
|0.35
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.25
|4.
|Тео Эрнандес
|4
|0.2
|5.
|Ребич Анте
|2
|0.1
|6.
|Калабрия Давиде
|2
|0.1
|7.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.1
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.05
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.05
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.05
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.05
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.05
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.05
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|7 (3)
|0.35
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.3
|3.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.1
|4.
|Молина Сальваторе
|1
|0.05
|5.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.05
|6.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.05
|7.
|Вулич Милош
|1
|0.05
|8.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.05
|9.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.05
|10.
|Перейра Педру II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|6
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|6
|0
|3.
|Романьоли Алессио
|5
|0
|4.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|4
|0
|6.
|Ребич Анте
|3
|0
|7.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|8.
|Тонали Сандро
|1
|1
|9.
|Салемакерс Алексис
|1
|1
|10.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|11.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|12.
|Крунич Раде
|2
|0
|13.
|Далот Диогу
|2
|0
|14.
|Габбия Маттео
|2
|0
|15.
|Кьяер Симон
|1
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|17.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Диас Брахим
|1
|0
|19.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|6
|0
|2.
|Реца Аркадиуш
|6
|0
|3.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|4.
|Марроне Лука
|5
|0
|5.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|6.
|Чигарини Лука
|3
|1
|7.
|Перейра Педру II
|4
|0
|8.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|9.
|Големич Владимир
|3
|0
|10.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|13.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|15.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|16.
|Сими Нванкво
|1
|0
|17.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|18.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|19.
|Вулич Милош
|1
|0
|20.
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|15% (6)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|25% (10)
|0
|25% (10)
|Кротоне
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне
Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан
Последние игры между собой
Милан: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 23
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 33
|40
|4.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 19
|37
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|45 - 26
|36
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|33 - 30
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|26 - 21
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|14.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 30
|21
|15.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|26 - 37
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|18.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|14 - 38
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|22 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|6.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 13
|17
|7.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|8.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|10.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|11.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Кротоне
Исход игры
Милан
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Кротоне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.5% (13)
Меньше
67.5% (27)
Обе команды забьют
Да
27.5% (11)
Нет
72.5% (29)
Популярный счёт
2:0 Милан
56.1% (23)
2:1 Милан
17.1% (7)
3:0 Милан
7.3% (3)
1:0 Милан
7.3% (3)
3:1 Милан
4.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!