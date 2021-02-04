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Милан
 
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Стадион:
Кротоне

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 12 (3) 0.6
2. Кесси Франк 7 (6) 0.35
3. Леау Рафаэл 5 0.25
4. Тео Эрнандес 4 0.2
5. Ребич Анте 2 0.1
6. Калабрия Давиде 2 0.1
7. Салемакерс Алексис 2 0.1
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.05
9. Диас Брахим 1 0.05
10. Романьоли Алессио 1 0.05
11. Кастильехо Самуэль 1 0.05
12. Хёуге Йенс 1 0.05
13. Калюлю Пьер 1 0.05
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 7 (3) 0.35
2. Мессьяс Жуниор 6 0.3
3. Големич Владимир 2 (1) 0.1
4. Молина Сальваторе 1 0.05
5. Реца Аркадиуш 1 0.05
6. Ривьер Эммануэль 1 0.05
7. Вулич Милош 1 0.05
8. Дзанеллато Никколо 1 0.05
9. Эдуардо Энрике 1 0.05
10. Перейра Педру II 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 6 0
2. Тео Эрнандес 6 0
3. Романьоли Алессио 5 0
4. Леау Рафаэл 5 0
5. Калабрия Давиде 4 0
6. Ребич Анте 3 0
7. Кастильехо Самуэль 3 0
8. Тонали Сандро 1 1
9. Салемакерс Алексис 1 1
10. Ибрагимович Златан 2 0
11. Чалханоглу Хакан 2 0
12. Крунич Раде 2 0
13. Далот Диогу 2 0
14. Габбия Маттео 2 0
15. Кьяер Симон 1 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 6 0
2. Реца Аркадиуш 6 0
3. Луперто Себастьяно 4 1
4. Марроне Лука 5 0
5. Мессьяс Жуниор 5 0
6. Чигарини Лука 3 1
7. Перейра Педру II 4 0
8. Петриччоне Якопо 2 1
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 3 0
12. Рисполи Андреа 1 0
13. Маццотта Антонио 1 0
14. Бенали Ахмед 1 0
15. Джиджи Коффи 1 0
16. Сими Нванкво 1 0
17. Молина Сальваторе 1 0
18. Дзанеллато Никколо 1 0
19. Вулич Милош 1 0
20. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 15% (6) 22.5% (9) 12.5% (5) 25% (10) 0 25% (10)
 Кротоне 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан
Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне
Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Кротоне 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 0:3 Милан Серия A Кротоне 1:1 Милан Серия A
Милан 2:1 Кротоне Серия A Милан 3:1 Кротоне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан Заявка 20 13 5 2 49 - 23 44
3. Рома Заявка 20 12 4 4 44 - 33 40
4. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
5. Наполи Заявка 19 12 1 6 43 - 19 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 20 10 6 4 45 - 26 36
8. Сассуоло Заявка 20 8 7 5 33 - 30 31
9. Верона Заявка 20 8 6 6 26 - 21 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Дженоа Заявка 20 5 6 9 22 - 30 21
15. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
16. Специя Заявка 20 4 6 10 26 - 37 18
17. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
18. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне Заявка 20 3 3 14 22 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
5. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
6. Аталанта Заявка 10 5 2 3 23 - 13 17
7. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
3. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
4. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
10. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
11. Верона Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Кротоне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2021, осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Милан 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Кротоне 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Кротоне
    1.25
    6.70
    13.95
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.50 11.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.24 6.70 13.25
      1.24 6.52 13.95

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    4.95 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.66 2.36 1.33 3.30 1.25 3.78 1.09 6.25 1.06 6.95
    5.59 1.17 2.59 1.54 2.30 1.67 2.01 1.88 1.76 2.15 1.61 2.43 1.23 4.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.90
    3.30 1.37 2.61 1.53 1.93 1.95 1.64 2.36 1.44 2.94
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.30 1.16 3.85 1.26 2.04 1.78 1.53 2.50 1.33 3.32
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    Прогнозы на матч Милан - Кротоне

    Исход игры
    Милан
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Кротоне
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.5% (13)
    Меньше
    67.5% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    27.5% (11)
    Нет
    72.5% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    56.1% (23)
    2:1 Милан
    17.1% (7)
    3:0 Милан
    7.3% (3)
    1:0 Милан
    7.3% (3)
    3:1 Милан
    4.9% (2)
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