Беневенто
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Чиро Вигорито
Сампдория
6' Желтая карточкаАдриен Силва
14' Желтая карточкаТуиа Алессандро
31' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
41' Желтая карточкаДепаоли Фабио
48' Желтая карточкаТонелли Лоренцо
1:0
55' ГолКапрари Джанлука
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
10
Кейта
Бальде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
14'
31'
41'
48'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.24
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.19
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.14
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.14
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.1
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.1
|7.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.05
|8.
|Туиа Алессандро
|1
|0.05
|9.
|Фальке Яго
|1
|0.05
|10.
|Импрота Риккардо
|1
|0.05
|11.
|Виола Николас
|1 (1)
|0.05
|12.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|13.
|Барба Федерико
|0
|0
|14.
|Фулон Дам
|0
|0
|15.
|Пастина Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|7 (1)
|0.33
|2.
|Кандрева Антонио
|4 (2)
|0.19
|3.
|Янкто Якуб
|4
|0.19
|4.
|Кейта Бальде
|3
|0.14
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.1
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.1
|7.
|Экдаль Олбин
|2
|0.1
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.1
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.05
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.05
|11.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.05
|12.
|Коллей Омар
|1
|0.05
|13.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|14.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|15.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|6
|1
|2.
|Глик Камил
|5
|0
|3.
|Импрота Риккардо
|5
|0
|4.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|5.
|Ионице Артур
|4
|0
|6.
|Дабо Брайан
|4
|0
|7.
|Барба Федерико
|4
|0
|8.
|Фулон Дам
|4
|0
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0
|10.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|11.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|12.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|16.
|Сау Марко
|0
|1
|17.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|18.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Торсби Мортен
|7
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|6
|0
|4.
|Янкто Якуб
|6
|0
|5.
|Кейта Бальде
|3
|1
|6.
|Адриен Силва
|4
|0
|7.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|8.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|9.
|Йосида Майя
|3
|0
|10.
|Коллей Омар
|3
|0
|11.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|12.
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|13.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|14.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|15.
|Верре Валерио
|1
|0
|16.
|Феррари Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|Сампдория
|10% (3)
|23.33% (7)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +5 =4 -11Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта
Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория
Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Сампдория: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|2.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|3.
|Ювентус
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|41 - 18
|42
|4.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 35
|40
|5.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|44 - 21
|37
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|26 - 21
|30
|10.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|21
|8
|2
|11
|30 - 32
|26
|11.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 40
|25
|12.
|Дженоа
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|15.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 38
|21
|16.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|17.
|Торино
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|32 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|14 - 38
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|22 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|6.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|7.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|8.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 20
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|16.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|11.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто 1:0 Сампдория
Исход игры
Беневенто
13.9% (20)
Ничья
41.7% (60)
Сампдория
44.4% (64)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
83.1% (118)
Нет
16.9% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (55)
1:2 Сампдория
31.9% (46)
2:1 Беневенто
9% (13)
0:1 Сампдория
8.3% (12)
1:0 Беневенто
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Сампдория
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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