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Беневенто
1:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
6' Желтая карточка
Адриен Силва
14' Желтая карточка
Туиа Алессандро
31' Желтая карточка
Импрота Риккардо
41' Желтая карточка
Депаоли Фабио
48' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
1:0
55' Гол
Капрари Джанлука
70' Желтая карточка
Ионице Артур
1:1
80' Гол
Кейта Бальде
90'+5
1
Монтипо
Лоренцо
27
Депаоли
Фабио
15
Глик
Камил
13
Туиа
Алессандро
93
Барба
Федерико
16
Импрота
Риккардо
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
19
Инсинье
Роберто
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Тонелли
Лоренцо
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
14
Янкто
Якуб
9
Торрегросса
Эрнесто
10
Кейта
Бальде
Беневенто
4-3-2-1
Сампдория
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.24
2. Лападула Джанлука 4 0.19
3. Сау Марко 3 (1) 0.14
4. Летиция Гаэтано 3 0.14
5. Инсинье Роберто 2 0.1
6. Кальдирола Лука 2 0.1
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.05
8. Туиа Алессандро 1 0.05
9. Фальке Яго 1 0.05
10. Импрота Риккардо 1 0.05
11. Виола Николас 1 (1) 0.05
12. Хетемай Перпарим 0 0
13. Барба Федерико 0 0
14. Фулон Дам 0 0
15. Пастина Кристиан 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 7 (1) 0.33
2. Кандрева Антонио 4 (2) 0.19
3. Янкто Якуб 4 0.19
4. Кейта Бальде 4 0.19
5. Дамсгор Миккель 2 0.1
6. Верре Валерио 2 0.1
7. Экдаль Олбин 2 0.1
8. Торсби Мортен 2 0.1
9. Ауджелло Томмазо 1 0.05
10. Йосида Майя 1 0.05
11. Торрегросса Эрнесто 1 0.05
12. Коллей Омар 1 0.05
13. Рамирес Гастон 0 0
14. Бонаццоли Федерико 0 0
15. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 6 1
2. Глик Камил 5 0
3. Ионице Артур 5 0
4. Импрота Риккардо 5 0
5. Капрари Джанлука 3 1
6. Дабо Брайан 4 0
7. Барба Федерико 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Туиа Алессандро 3 0
10. Кальдирола Лука 3 0
11. Маджио Кристиан 2 0
12. Хетемай Перпарим 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Депаоли Фабио 2 0
16. Сау Марко 0 1
17. Летиция Гаэтано 1 0
18. Тельо Андрес 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Торсби Мортен 7 0
3. Экдаль Олбин 6 0
4. Янкто Якуб 6 0
5. Кейта Бальде 3 1
6. Адриен Силва 4 0
7. Рамирес Гастон 4 0
8. Ауджелло Томмазо 2 1
9. Йосида Майя 3 0
10. Коллей Омар 3 0
11. Берешиньски Бартош 2 0
12. Дамсгор Миккель 2 0
13. Аскилдсен Кристоффер 2 0
14. Квальярелла Фабио 1 0
15. Верре Валерио 1 0
16. Феррари Алекс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 8.33% (2) 4.17% (1) 29.17% (7) 29.17% (7) 8.33% (2) 20.83% (5)
 Сампдория 9.68% (3) 22.58% (7) 22.58% (7) 12.9% (4) 12.9% (4) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта
Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория
Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Сампдория: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Сампдория 2:3 Беневенто Серия A Беневенто 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Беневенто Серия A Сампдория 2:0 Беневенто Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
2. Милан 0:0 Заявка 21 14 5 2 41 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
5. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Верона 0:0 Заявка 21 8 7 6 26 - 21 31
9. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
12. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
13. Удинезе 0:0 Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
14. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
15. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
16. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне 0:0 Заявка 21 3 4 14 22 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
5. Милан 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
7. Верона 0:0 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Кротоне 0:0 Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе 0:0 Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Верона 0:0 Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
13. Удинезе 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Беневенто 13.9% (20)
X 41.7% (60)
Сампдория 44.4% (64)
0
выиграет Сампдория
Оба клуба - фактически соседи в турнирной таблице. Ни одна из команд не готова исповедовать открытый... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.90 1.50 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.32 2.64
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 1.28 6.50
  1.42 3.81 13.66

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.03 8.30 1.05 3.54 1.28 3.00 1.39 2.01 1.89 1.57 2.38 1.40 2.86 1.17 4.70 1.12 5.30 1.03 8.80
4.20 1.22 3.05 1.37 2.65 1.47 1.75 2.05 1.30 3.50 2.03 1.84 1.02 13.00 1.07 8.40 1.06 7.47 1.04 8.13 1.07 7.14 1.06 7.71 1.01 14.00
3.50 1.32 2.86 1.45 2.09 1.79 2.38 1.62 1.93 1.95 1.46 2.83 1.30 3.69 1.52 2.63 1.91 1.97 1.66 2.30 1.52 2.63 1.50 2.71 1.19 5.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.98 1.83 1.47 2.68 1.16 5.40 1.11 6.65
1.07 8.40 1.28 3.60 1.15 5.30 1.18 4.18 1.13 5.20
1.60 2.43 1.35 3.30 1.12 6.77 1.61 2.41 1.43 2.93 1.37 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 3.00 1.39 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05
4.05 1.20 3.32 1.28 1.98 1.77 1.48 3.08 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Где смотреть матч Беневенто 1:1 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Беневенто 1:1 Сампдория

Исход игры
Беневенто
13.9% (20)
Ничья
41.7% (60)
Сампдория
44.4% (64)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
83.1% (118)
Нет
16.9% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (55)
1:2 Сампдория
31.9% (46)
2:1 Беневенто
9% (13)
0:1 Сампдория
8.3% (12)
1:0 Беневенто
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Сампдория
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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