Эмполи
2:2
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Пескара
23' Желтая карточкаМатос Ридер
30' Желтая карточкаСетер Дамир
39' Желтая карточкаБоккетти Сальваторе
0:1
49' ГолБузеллато Массимилиано
57' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
1:1
62' ГолРиччи Самуэле
2:1
72' ГолЛа Мантия Андреа
2:1
79' Не забитый пенальтиМачин Хосе
2:2
79' ГолМачин Хосе
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сетер ДамирНападающий
-
99 Мачин ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
23'
30'
49'
62'
1:1
72'
79'
2:1
79'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
28 Владение мячом, % 72
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|12 (1)
|0.55
|2.
|Ла Мантия Андреа
|8
|0.36
|3.
|Оливьери Марко
|4 (1)
|0.18
|4.
|Морео Стефано
|4
|0.18
|5.
|Хаас Николас
|3
|0.14
|6.
|Байрами Недим
|2
|0.09
|7.
|Штулац Лео
|2
|0.09
|8.
|Риччи Самуэле
|2
|0.09
|9.
|Матос Ридер
|2
|0.09
|10.
|Романьоли Симоне
|1
|0.05
|11.
|Паризи Фабьяно
|1
|0.05
|12.
|Журковски Шимон
|1
|0.05
|13.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.18
|2.
|Майстро Фабио
|4
|0.18
|3.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.14
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.09
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.05
|6.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.05
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|1
|0.05
|8.
|Вокич Деян
|1
|0.05
|9.
|Мачин Хосе
|1
|0.05
|10.
|Ригони Никола
|0
|0
|11.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|12.
|Ярошински Павел
|0
|0
|13.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|14.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|15.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|3
|2
|2.
|Хаас Николас
|6
|0
|3.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|4.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|5.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|6.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|7.
|Николау Димитрис
|3
|0
|8.
|Риччи Самуэле
|3
|0
|9.
|Матос Ридер
|2
|0
|10.
|Штулац Лео
|2
|0
|11.
|Казале Николо
|2
|0
|12.
|Фурлан Якопо
|0
|1
|13.
|Морео Стефано
|1
|0
|14.
|Терзич Алекса
|1
|0
|15.
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|16.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|7
|0
|2.
|Бузеллато Массимилиано
|5
|0
|3.
|Сконьямильо Дженнаро
|3
|1
|4.
|Бальцано Антонио
|4
|0
|5.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|6.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|7.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|8.
|Ярошински Павел
|3
|0
|9.
|Белланова Рауль
|1
|1
|10.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|11.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|12.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|13.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|14.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|15.
|Сетер Дамир
|2
|0
|16.
|Ригони Никола
|1
|0
|17.
|Дессена Даниэле
|1
|0
|18.
|Галано Кристиан
|1
|0
|19.
|Антей Лука
|1
|0
|20.
|Крекко Лука
|1
|0
|21.
|Мачин Хосе
|1
|0
|22.
|Бошич Милош
|1
|0
|23.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|24.
|Гут Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|9.52% (4)
|4.76% (2)
|21.43% (9)
|21.43% (9)
|23.81% (10)
|19.05% (8)
|Пескара
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +10 =8 -2Монца 1:1 Эмполи Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана
Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013
Пескара Последние 20 матчей: +4 =3 -13Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе
Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Пескара: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|22
|11
|10
|1
|42 - 22
|43
|2.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|32 - 17
|39
|3.
|Кьево
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|5.
|Венеция
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 20
|35
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 22
|35
|7.
|Салернитана
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 26
|34
|8.
|Лечче
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|38 - 29
|32
|9.
|Порденоне
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|27 - 19
|32
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|11.
|Пиза
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 35
|28
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|28 - 30
|25
|13.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 29
|23
|15.
|Реджина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|19 - 31
|21
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 29
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 36
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|13.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|15.
|Порденоне
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 13
|13
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|8.
|Венеция
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|Пиза
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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