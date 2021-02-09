  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Эмполи
2:2
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
23' Желтая карточка
Матос Ридер
30' Желтая карточка
Сетер Дамир
39' Желтая карточка
Боккетти Сальваторе
0:1
49' Гол
Бузеллато Массимилиано
57' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
1:1
62' Гол
Риччи Самуэле
2:1
72' Гол
Ла Мантия Андреа
2:1
79' Не забитый пенальти
Мачин Хосе
2:2
79' Гол
Мачин Хосе
90'+5
1
Бриньоли
Альберто
31
Пиррелло
Роберто
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
28
Риччи
Самуэле
8
Матос
Ридер
9
Оливьери
Марко
10
Морео
Стефано
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
26
Гут
Родриго
16
Боккетти
Сальваторе
6
Сконьямильо
Дженнаро
19
Машанджело
Эдоардо
31
Бузеллато
Массимилиано
10
Вальдифиори
Мирко
90
Табанелли
Андреа
77
Сетер
Дамир
99
Мачин
Хосе
Эмполи
4-3-1-2
Пескара
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 12 (1) 0.55
2. Ла Мантия Андреа 8 0.36
3. Оливьери Марко 4 (1) 0.18
4. Морео Стефано 4 0.18
5. Хаас Николас 3 0.14
6. Байрами Недим 2 0.09
7. Штулац Лео 2 0.09
8. Риччи Самуэле 2 0.09
9. Матос Ридер 2 0.09
10. Романьоли Симоне 1 0.05
11. Паризи Фабьяно 1 0.05
12. Журковски Шимон 1 0.05
13. Бандинелли Филиппо 0 0
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Терзич Алекса 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.18
2. Майстро Фабио 4 0.18
3. Галано Кристиан 3 (1) 0.14
4. Боккетти Сальваторе 2 0.09
5. Мемушай Ледиан 1 0.05
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.05
7. Бузеллато Массимилиано 1 0.05
8. Вокич Деян 1 0.05
9. Мачин Хосе 1 0.05
10. Ригони Никола 0 0
11. Вальдифиори Мирко 0 0
12. Ярошински Павел 0 0
13. Вентола Кристиан 0 0
14. Асенсио Рауль 0 0
15. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Хаас Николас 6 0
3. Манкузо Леонардо 4 0
4. Бандинелли Филиппо 4 0
5. Фьямоцци Риккардо 2 1
6. Ла Мантия Андреа 3 0
7. Николау Димитрис 3 0
8. Риччи Самуэле 3 0
9. Матос Ридер 2 0
10. Штулац Лео 2 0
11. Казале Николо 2 0
12. Фурлан Якопо 0 1
13. Морео Стефано 1 0
14. Терзич Алекса 1 0
15. Паризи Фабьяно 1 0
16. Андреа Камбиасо 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 7 0
2. Бузеллато Массимилиано 5 0
3. Сконьямильо Дженнаро 3 1
4. Бальцано Антонио 4 0
5. Фернандес Леандро II 2 1
6. Нзита Мардоки 2 1
7. Вальдифиори Мирко 3 0
8. Ярошински Павел 3 0
9. Белланова Рауль 1 1
10. Боккетти Сальваторе 2 0
11. Мемушай Ледиан 2 0
12. Омеонга Стефан 2 0
13. Вентола Кристиан 2 0
14. Машанджело Эдоардо 2 0
15. Сетер Дамир 2 0
16. Ригони Никола 1 0
17. Дессена Даниэле 1 0
18. Галано Кристиан 1 0
19. Антей Лука 1 0
20. Крекко Лука 1 0
21. Мачин Хосе 1 0
22. Бошич Милош 1 0
23. Диамбо Амаду 1 0
24. Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 9.52% (4) 4.76% (2) 21.43% (9) 21.43% (9) 23.81% (10) 19.05% (8)
 Пескара 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Монца 1:1 Эмполи Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана
Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013
Пескара Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе
Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Пескара: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Пескара 1:2 Эмполи Серия B Пескара 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 1:2 Пескара Серия B Эмполи 2:0 Пескара Кубок
Пескара 0:1 Эмполи Серия B Эмполи 3:1 Пескара Серия B Эмполи 1:1 Пескара Серия A Пескара 0:4 Эмполи Серия A Эмполи 2:0 Пескара Серия B Пескара 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:2 Пескара Серия B Пескара 3:2 Эмполи Серия B Пескара 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 0:0 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 22 11 10 1 42 - 22 43
2. Монца Заявка 22 10 9 3 32 - 17 39
3. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
4. Читтаделла Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
5. Венеция Заявка 22 9 8 5 29 - 20 35
6. СПАЛ 2013 Заявка 22 9 8 5 29 - 22 35
7. Салернитана Заявка 21 9 7 5 24 - 26 34
8. Лечче Заявка 22 7 11 4 38 - 29 32
9. Порденоне Заявка 22 7 11 4 27 - 19 32
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 22 7 8 7 20 - 22 29
11. Пиза Заявка 22 6 10 6 29 - 35 28
12. Виченца Виртус Заявка 22 5 10 7 28 - 30 25
13. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
14. Кремонезе Заявка 22 5 8 9 22 - 29 23
15. Реджина Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 20 6 3 11 19 - 31 21
18. Асколи 0:0 Заявка 22 5 6 11 19 - 29 21
19. Виртус Энтелла Заявка 21 4 5 12 19 - 36 17
20. Пескара Заявка 22 4 5 13 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
2. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
4. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Порденоне Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
16. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
6. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
7. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
8. Венеция Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
9. Читтаделла Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. Виченца Виртус Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
15. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Пиза Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
19. Виртус Энтелла Заявка 10 1 4 5 8 - 16 7
20. Асколи 0:0 Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Боккетти Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Сетер Дамир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Матос Ридер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 7.90 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.56 4.10 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 3.96 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.50 50.00
  4.05 1.44 9.11

Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
3.95 1.22 2.06 1.71 1.63 2.19 1.42 2.75 1.16 4.90
11.25 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.07 1.84 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.30
3.30 1.30 2.31 1.57 2.75 1.42 1.75 2.01 1.33 3.15 1.77 2.06 1.08 7.00 1.65 2.15 1.14 5.20 1.08 7.00 1.03 9.80 1.03 9.40 0.00 15.50
3.06 1.40 2.42 1.60 1.84 2.04 1.58 2.47 1.39 3.10 1.35 3.32 1.51 2.60 2.42 1.60 1.97 1.92 1.48 2.75 1.31 3.59 1.39 3.11 1.49 2.72 1.27 3.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.10 1.68 1.48 2.50 1.12 5.80
3.32 1.33 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60
1.20 4.64 1.51 2.62 1.20 4.64 1.61 2.37 1.43 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.82 1.92 1.23 3.90
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.23 4.20
2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.94
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
3.40 1.29
Где смотреть матч Эмполи 2:2 Пескара онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 