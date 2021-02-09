  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Кремонезе
0'
12' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
13' Желтая карточка
Мале Юссеф
23'
22
Помини
Альберто
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
70
Эспозито
Себастьяно
20
Ди
Мариано
Франческо
11
Форте
Франческо
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
33
Кокколо
Лука
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
32
Баэс
Хайме
17
Стриццоло
Лука
Венеция
4-2-3-1
Кремонезе
4-2-3-1

Ход матча

12'
Фьордилино Антонио
 
13'
Мале Юссеф
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 11 0.5
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.18
3. Фьордилино Антонио 3 0.14
4. Ди Мариано Франческо 1 0.05
5. Мале Юссеф 1 0.05
6. Чрнигой Домен 1 0.05
7. Бокалон Риккардо 1 0.05
8. Чеккарони Пьетро 1 0.05
9. Карлссон Отар 1 0.05
10. Свобода Михаэль 1 0.05
11. Джонсон Деннис 0 0
12. Капелло Алессандро 0 0
13. Маццокки Паскуале 0 0
14. Тогордо Антони 0 0
15. Феррарини Габриэле 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.18
2. Чофани Даниэль 4 0.18
3. Целар Жан 2 0.09
4. Пинато Марко 2 0.09
5. Дели Франческо 2 0.09
6. Вальцания Лука 2 0.09
7. Гаэтано Джанлука 2 0.09
8. Буонаюто Кристиан 1 0.05
9. Валери Эмануэле 1 0.05
10. Кастаньетти Микеле 0 0
11. Бьянкетти Маттео 0 0
12. Баэс Хайме 0 0
13. Нарди Филиппо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 6 0
2. Вакка Антонио 5 0
3. Мале Юссеф 4 0
4. Джонсон Деннис 2 1
5. Модоло Марко 3 0
6. Капелло Алессандро 3 0
7. Бокалон Риккардо 3 0
8. Чрнигой Домен 2 0
9. Кремонези Микеле 2 0
10. Ди Мариано Франческо 2 0
11. Форте Франческо 2 0
12. Араму Маттиа 2 0
13. Чеккарони Пьетро 2 0
14. Маццокки Паскуале 2 0
15. Тогордо Антони 2 0
16. Свобода Михаэль 2 0
17. Молинаро Кристиан 1 0
18. Леццерини Лука 1 0
19. Феличоли Джанфилиппо 1 0
20. Карлссон Отар 1 0
21. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
22. Феррарини Габриэле 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 7 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Терранова Эмануэле 5 0
4. Бьянкетти Маттео 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Валери Эмануэле 4 0
7. Вальцания Лука 3 0
8. Раванелли Лука 3 0
9. Гаэтано Джанлука 3 0
10. Пинато Марко 2 0
11. Бартоломей Паоло 2 0
12. Целар Жан 2 0
13. Фьордализо Алессандро 2 0
14. Крешенци Алессандро 1 0
15. Дели Франческо 1 0
16. Дзакканьо Андреа 1 0
17. Кокколо Лука 1 0
18. Карнесекки Марко 1 0
19. Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 8.7% (2) 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5) 4.35% (1) 30.43% (7)
 Кремонезе 35% (7) 10% (2) 20% (4) 10% (2) 10% (2) 15% (3)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция
Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе
Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция

Последние игры между собой

Венеция: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 4
Кремонезе: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 6
Кремонезе 0:0 Венеция Серия B Кремонезе 0:0 Венеция Серия B Венеция 1:2 Кремонезе Серия B Венеция 1:1 Кремонезе Серия B
Кремонезе 0:1 Венеция Серия B Кремонезе 5:1 Венеция Серия B Венеция 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:2 Венеция Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:1 Венеция Лега Про Венеция 1:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:3 Венеция Про Прима Дивизионе Венеция 0:3 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Венеция 1:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 1:1 Венеция Серия C1 A Кремонезе 0:0 Венеция Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 22 11 10 1 40 - 20 43
2. Читтаделла 1:0 Заявка 22 11 5 6 36 - 21 38
3. Монца 0:0 Заявка 22 9 10 3 30 - 16 37
4. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 22 9 9 4 28 - 19 36
6. Салернитана 0:0 Заявка 21 9 7 5 22 - 24 34
7. Венеция 0:0 Заявка 22 8 9 5 26 - 19 33
8. Лечче 0:0 Заявка 22 7 11 4 36 - 27 32
9. Порденоне 0:0 Заявка 22 6 12 4 24 - 18 30
10. Фрозиноне Заявка 21 7 7 7 20 - 22 28
11. Пиза 0:0 Заявка 22 6 10 6 27 - 33 28
12. Виченца Виртус 0:0 Заявка 22 5 11 6 27 - 28 26
13. Кремонезе 0:0 Заявка 22 5 9 8 21 - 26 24
14. Брешия 0:0 Заявка 22 5 8 9 30 - 35 23
15. Реджина Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Реджана Заявка 20 6 3 11 19 - 31 21
17. Козенца 0:1 Заявка 22 3 12 7 16 - 19 21
18. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
19. Виртус Энтелла Заявка 21 4 5 12 19 - 36 17
20. Пескара 0:0 Заявка 22 4 5 13 16 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:0 Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
2. Эмполи 0:0 Заявка 11 6 5 0 20 - 6 23
3. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
4. Салернитана 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца 0:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
7. Венеция 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 8 18
8. Пиза 0:0 Заявка 11 4 6 1 10 - 9 18
9. Лечче 0:0 Заявка 12 3 7 2 21 - 16 16
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Брешия 0:0 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Порденоне 0:0 Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 1 9 1 11 - 11 12
17. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца 0:1 Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца 0:0 Заявка 12 4 6 2 12 - 10 18
3. Порденоне 0:0 Заявка 11 4 5 2 8 - 5 17
4. Лечче 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
6. Фрозиноне Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Венеция 0:0 Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
8. Читтаделла 1:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
10. Козенца 0:1 Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
11. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана 0:0 Заявка 11 3 4 4 7 - 16 13
13. Кремонезе 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 11 11
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Брешия 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Пиза 0:0 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
17. Пескара 0:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 20 8
18. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
19. Виртус Энтелла Заявка 10 1 4 5 8 - 16 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Кремонезе
2.50
2.95
3.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 2.80 3.30
Бонус: 10 000 ₽ 2.17 2.95 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 2.80 3.58
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 2.70 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 2.95 1.37 2.22 1.62 1.64 2.18 1.24 3.80 1.07 7.40
6.00 1.09 5.15 1.14 2.90 1.39 2.12 1.72 1.64 2.39 1.33 3.30 1.22 3.78 1.08 7.20 1.04 7.40
5.70 1.11 4.50 1.18 2.42 1.52 1.80 1.95 1.78 1.98 1.45 2.62 1.20 4.20 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.70 2.08 1.34 3.10 1.07 7.60
2.31 1.61 1.61 2.31 1.33 3.30 1.08 7.80 1.06 9.20
1.92 1.82 1.30 3.30 1.17 4.70 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.31 1.57 1.56 2.33 1.14 5.20
3.30 1.33 2.34 1.60 1.60 2.34 1.23 4.20 1.14 5.70
2.26 1.59 1.51 2.39 1.20 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.70 1.23
Где смотреть матч Венеция 0:0 Кремонезе онлайн

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