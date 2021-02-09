Венеция
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Кремонезе
12' Желтая карточкаФьордилино Антонио
13' Желтая карточкаМале Юссеф
13
Модоло
Марко
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
21
Цортеа
Надир
33
Кокколо
Лука
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Roman Lazar
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанПолузащитник
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
13'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|11
|0.5
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.18
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.14
|4.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.05
|5.
|Мале Юссеф
|1
|0.05
|6.
|Чрнигой Домен
|1
|0.05
|7.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.05
|8.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.05
|9.
|Карлссон Отар
|1
|0.05
|10.
|Свобода Михаэль
|1
|0.05
|11.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|12.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|13.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|14.
|Тогордо Антони
|0
|0
|15.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|4
|0.18
|2.
|Чофани Даниэль
|4
|0.18
|3.
|Целар Жан
|2
|0.09
|4.
|Пинато Марко
|2
|0.09
|5.
|Дели Франческо
|2
|0.09
|6.
|Вальцания Лука
|2
|0.09
|7.
|Гаэтано Джанлука
|2
|0.09
|8.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.05
|9.
|Валери Эмануэле
|1
|0.05
|10.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|11.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|12.
|Баэс Хайме
|0
|0
|13.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|6
|0
|2.
|Вакка Антонио
|5
|0
|3.
|Мале Юссеф
|4
|0
|4.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|5.
|Модоло Марко
|3
|0
|6.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|7.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|8.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|9.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|10.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|11.
|Форте Франческо
|2
|0
|12.
|Араму Маттиа
|2
|0
|13.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|14.
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|15.
|Тогордо Антони
|2
|0
|16.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|17.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|18.
|Леццерини Лука
|1
|0
|19.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|20.
|Карлссон Отар
|1
|0
|21.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|22.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|4.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|6.
|Валери Эмануэле
|4
|0
|7.
|Вальцания Лука
|3
|0
|8.
|Раванелли Лука
|3
|0
|9.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|10.
|Пинато Марко
|2
|0
|11.
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|12.
|Целар Жан
|2
|0
|13.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|14.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|15.
|Дели Франческо
|1
|0
|16.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|17.
|Кокколо Лука
|1
|0
|18.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|19.
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|Кремонезе
|35% (7)
|10% (2)
|20% (4)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +7 =8 -5Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция
Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе
Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция
Последние игры между собой
Венеция: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 4
Кремонезе: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 6
Кремонезе 0:1 Венеция Серия B Кремонезе 5:1 Венеция Серия B Венеция 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:2 Венеция Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:1 Венеция Лега Про Венеция 1:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:3 Венеция Про Прима Дивизионе Венеция 0:3 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Венеция 1:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 1:1 Венеция Серия C1 A Кремонезе 0:0 Венеция Серия C1 A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|22
|11
|10
|1
|40 - 20
|43
|2.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 21
|38
|3.
|Монца
|0:0 Заявка
|22
|9
|10
|3
|30 - 16
|37
|4.
|Кьево
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|22
|9
|9
|4
|28 - 19
|36
|6.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 24
|34
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|22
|8
|9
|5
|26 - 19
|33
|8.
|Лечче
|0:0 Заявка
|22
|7
|11
|4
|36 - 27
|32
|9.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|22
|6
|12
|4
|24 - 18
|30
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|22
|6
|10
|6
|27 - 33
|28
|12.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|22
|5
|11
|6
|27 - 28
|26
|13.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|14.
|Брешия
|0:0 Заявка
|22
|5
|8
|9
|30 - 35
|23
|15.
|Реджина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|16.
|Реджана
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|19 - 31
|21
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|22
|3
|12
|7
|16 - 19
|21
|18.
|Асколи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 36
|17
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|22
|4
|5
|13
|16 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|8.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|10 - 9
|18
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|21 - 16
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|15.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 13
|13
|16.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|1
|9
|1
|11 - 11
|12
|17.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|0:1 Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|8 - 5
|17
|4.
|Лечче
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|10.
|Козенца
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|11.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|7 - 16
|13
|13.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 11
|11
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 20
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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