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СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Порденоне
0' 25'
1
Бериша
Этрит
4
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
17
Серникола
Леонардо
41
Дикманн
Лоренцо
5
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
19
Мора
Лука
27
Стрефецца
Габриэль
9
Палоски
Альберто
90
Моро
Лука
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
54
Фаласко
Никола
16
Маньино
Лука
21
Мисурака
Джанвито
88
Россетти
Маттео
27
Kevin
Biondi
32
Бутич
Карло
13
Чиурриа
Патрик
СПАЛ 2013
3-5-2
Порденоне
4-3-1-2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валоти Матиа 6 0.27
2. Палоски Альберто 5 0.23
3. Кастро Лукас 3 (1) 0.14
4. Ди Франческо Федерико 3 0.14
5. Эспозито Сальваторе 2 0.09
6. Саламон Бартош 2 0.09
7. Стрефецца Габриэль 2 0.09
8. Томович Ненад 1 0.05
9. Мурджа Алессандро 1 0.05
10. Д'Аллесандро Марко 1 0.05
11. Мора Лука 1 0.05
12. Эспозито Себастьяно 1 0.05
13. Сала Марко 0 0
14. Миссироли Симоне 0 0
15. Дикманн Лоренцо 0 0
16. Серникола Леонардо 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 (3) 0.5
2. Чиурриа Патрик 3 0.14
3. Мусёлик Себастьян 3 0.14
4. Барисон Альберто 2 0.09
5. Берра Филиппо 1 0.05
6. Фаласко Никола 1 0.05
7. Цаммарини Роберто 1 0.05
8. Скавоне Мануэль 1 0.05
9. Морра Клаудио 1 0.05
10. Кало Джакомо 0 0
11. Фольякко Алессандро 0 0
12. Маньино Лука 0 0
13. Бутич Карло 0 0
14. Малламо Алессандро 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 9 0
2. Томович Ненад 7 0
3. Стрефецца Габриэль 4 1
4. Эспозито Сальваторе 4 0
5. Дикманн Лоренцо 2 1
6. Викари Франческо 3 0
7. Сала Марко 3 0
8. Флоккари Сержио 2 0
9. Миссироли Симоне 2 0
10. Д'Аллесандро Марко 2 0
11. Саламон Бартош 2 0
12. Палоски Альберто 2 0
13. Ди Франческо Федерико 2 0
14. Серникола Леонардо 2 0
15. Раньери Лука 2 0
16. Околи Меме 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Кастро Лукас 0 1
19. Мора Лука 1 0
20. Тиам Демба 1 0
21. Мурджа Алессандро 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 8 0
2. Фаласко Никола 6 0
3. Кампорезе Микеле 4 0
4. Скавоне Мануэль 4 0
5. Барисон Альберто 4 0
6. Фольякко Алессандро 4 0
7. Кало Джакомо 4 0
8. Берра Филиппо 2 1
9. Мисурака Джанвито 3 0
10. Мусёлик Себастьян 3 0
11. Маньино Лука 3 0
12. Бассоли Алессандро 2 0
13. Цаммарини Роберто 2 0
14. Гавацци Давиде 1 0
15. Чиурриа Патрик 1 0
16. Перизан Самуэле 1 0
17. Бутич Карло 1 0
18. Малламо Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 10.71% (3) 14.29% (4) 21.43% (6) 32.14% (9) 3.57% (1) 17.86% (5)
 Порденоне 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 12.5% (3) 20.83% (5)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Козенца 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция
Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 22 11 10 1 40 - 20 43
2. Читтаделла 1:0 Заявка 22 11 5 6 36 - 21 38
3. Монца 0:0 Заявка 22 9 10 3 30 - 16 37
4. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 22 9 9 4 28 - 19 36
6. Салернитана 0:0 Заявка 21 9 7 5 22 - 24 34
7. Венеция 0:0 Заявка 22 8 9 5 26 - 19 33
8. Лечче 0:0 Заявка 22 7 11 4 36 - 27 32
9. Порденоне 0:0 Заявка 22 6 12 4 24 - 18 30
10. Фрозиноне Заявка 21 7 7 7 20 - 22 28
11. Пиза 0:0 Заявка 22 6 10 6 27 - 33 28
12. Виченца Виртус 0:0 Заявка 22 5 11 6 27 - 28 26
13. Кремонезе 0:0 Заявка 22 5 9 8 21 - 26 24
14. Брешия 0:0 Заявка 22 5 8 9 30 - 35 23
15. Реджина Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Реджана Заявка 20 6 3 11 19 - 31 21
17. Козенца 0:1 Заявка 22 3 12 7 16 - 19 21
18. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
19. Виртус Энтелла Заявка 21 4 5 12 19 - 36 17
20. Пескара 0:0 Заявка 22 4 5 13 16 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:0 Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
2. Эмполи 0:0 Заявка 11 6 5 0 20 - 6 23
3. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
4. Салернитана 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца 0:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
7. Венеция 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 8 18
8. Пиза 0:0 Заявка 11 4 6 1 10 - 9 18
9. Лечче 0:0 Заявка 12 3 7 2 21 - 16 16
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Брешия 0:0 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Порденоне 0:0 Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 1 9 1 11 - 11 12
17. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца 0:1 Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца 0:0 Заявка 12 4 6 2 12 - 10 18
3. Порденоне 0:0 Заявка 11 4 5 2 8 - 5 17
4. Лечче 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
6. Фрозиноне Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Венеция 0:0 Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
8. Читтаделла 1:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
10. Козенца 0:1 Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
11. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана 0:0 Заявка 11 3 4 4 7 - 16 13
13. Кремонезе 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 11 11
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Брешия 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Пиза 0:0 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
17. Пескара 0:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 20 8
18. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
19. Виртус Энтелла Заявка 10 1 4 5 8 - 16 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Порденоне
2.21
3.25
4.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.25 4.30
Бонус: 10 000 ₽ 2.21 3.05 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.14 4.35

Самый высокий коэффициент на матч «СПАЛ 2013» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «СПАЛ 2013» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «СПАЛ 2013» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.40 1.07 3.05 1.35 2.30 1.58 1.68 2.11 1.26 3.65 1.08 7.00
6.55 1.07 5.60 1.11 2.78 1.42 2.14 1.71 1.66 2.35 1.32 3.38 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.72 2.04 1.35 3.05 1.07 7.40
2.45 1.55 1.66 2.22 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.41 1.53 1.59 2.27 1.15 5.00
3.32 1.33 2.24 1.65 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч СПАЛ 2013 0:0 Порденоне онлайн

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