СПАЛ 2013
1:3
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Порденоне
31' Желтая карточкаСегре Джакопо
0:1
32' ГолБутич Карло
1:1
41' ГолПалоски Альберто
44' Желтая карточкаТомович Ненад
1:2
56' ГолЧиурриа Патрик
65' Желтая карточкаБутич Карло
78' Желтая карточкаKevin Biondi
83' Желтая карточкаВалоти Матиа
1:3
90' ГолЦаммарини Роберто
19
Мора
Лука
90
Моро
Лука
16
Маньино
Лука
27
Kevin
Biondi
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
97 Гомис МорисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Околи МемеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Сек ДембаНападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kevin BiondiПолузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бансе АльдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
31'
32'
0:1
41'
44'
56'
1:2
65'
78'
83'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Палоски Альберто
|6
|0.27
|2.
|Валоти Матиа
|6
|0.27
|3.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.14
|4.
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.14
|5.
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.09
|6.
|Саламон Бартош
|2
|0.09
|7.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.09
|8.
|Томович Ненад
|1
|0.05
|9.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.05
|10.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.05
|11.
|Мора Лука
|1
|0.05
|12.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.05
|13.
|Сала Марко
|0
|0
|14.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|15.
|Миссироли Симоне
|0
|0
|16.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11 (3)
|0.5
|2.
|Чиурриа Патрик
|4
|0.18
|3.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.14
|4.
|Цаммарини Роберто
|2
|0.09
|5.
|Барисон Альберто
|2
|0.09
|6.
|Берра Филиппо
|1
|0.05
|7.
|Фаласко Никола
|1
|0.05
|8.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.05
|9.
|Бутич Карло
|1
|0.05
|10.
|Морра Клаудио
|1
|0.05
|11.
|Кало Джакомо
|0
|0
|12.
|Кампорезе Микеле
|0
|0
|13.
|Фольякко Алессандро
|0
|0
|14.
|Маньино Лука
|0
|0
|15.
|Малламо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Валоти Матиа
|10
|0
|2.
|Томович Ненад
|8
|0
|3.
|Стрефецца Габриэль
|4
|1
|4.
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|5.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|6.
|Викари Франческо
|3
|0
|7.
|Сала Марко
|3
|0
|8.
|Флоккари Сержио
|2
|0
|9.
|Миссироли Симоне
|2
|0
|10.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|11.
|Саламон Бартош
|2
|0
|12.
|Палоски Альберто
|2
|0
|13.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|14.
|Серникола Леонардо
|2
|0
|15.
|Раньери Лука
|2
|0
|16.
|Околи Меме
|2
|0
|17.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|18.
|Кастро Лукас
|0
|1
|19.
|Мора Лука
|1
|0
|20.
|Тиам Демба
|1
|0
|21.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|22.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|8
|0
|2.
|Фаласко Никола
|6
|0
|3.
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|4.
|Скавоне Мануэль
|4
|0
|5.
|Барисон Альберто
|4
|0
|6.
|Фольякко Алессандро
|4
|0
|7.
|Кало Джакомо
|4
|0
|8.
|Берра Филиппо
|2
|1
|9.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|10.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|11.
|Маньино Лука
|3
|0
|12.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|13.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|14.
|Бутич Карло
|2
|0
|15.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|16.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|17.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|18.
|Малламо Алессандро
|1
|0
|19.
|Kevin Biondi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|31.03% (9)
|3.45% (1)
|17.24% (5)
|Порденоне
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4Козенца 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =9 -5Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция
Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|22
|11
|10
|1
|42 - 22
|43
|2.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|32 - 17
|39
|3.
|Кьево
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|5.
|Венеция
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 20
|35
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 22
|35
|7.
|Салернитана
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 26
|34
|8.
|Лечче
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|38 - 29
|32
|9.
|Порденоне
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|27 - 19
|32
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|11.
|Пиза
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 35
|28
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|28 - 30
|25
|13.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 29
|23
|15.
|Реджина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|19 - 31
|21
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 29
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 36
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|13.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|15.
|Порденоне
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 13
|13
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|8.
|Венеция
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|Пиза
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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