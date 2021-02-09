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СПАЛ 2013
1:3
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
31' Желтая карточка
Сегре Джакопо
0:1
32' Гол
Бутич Карло
1:1
41' Гол
Палоски Альберто
44' Желтая карточка
Томович Ненад
1:2
56' Гол
Чиурриа Патрик
65' Желтая карточка
Бутич Карло
78' Желтая карточка
Kevin Biondi
83' Желтая карточка
Валоти Матиа
1:3
90' Гол
Цаммарини Роберто
90'+5
1
Бериша
Этрит
4
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
17
Серникола
Леонардо
41
Дикманн
Лоренцо
5
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
19
Мора
Лука
27
Стрефецца
Габриэль
9
Палоски
Альберто
90
Моро
Лука
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
54
Фаласко
Никола
16
Маньино
Лука
21
Мисурака
Джанвито
88
Россетти
Маттео
27
Kevin
Biondi
32
Бутич
Карло
13
Чиурриа
Патрик
СПАЛ 2013
3-5-2
Порденоне
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Палоски Альберто 6 0.27
2. Валоти Матиа 6 0.27
3. Кастро Лукас 3 (1) 0.14
4. Ди Франческо Федерико 3 0.14
5. Эспозито Сальваторе 2 0.09
6. Саламон Бартош 2 0.09
7. Стрефецца Габриэль 2 0.09
8. Томович Ненад 1 0.05
9. Мурджа Алессандро 1 0.05
10. Д'Аллесандро Марко 1 0.05
11. Мора Лука 1 0.05
12. Эспозито Себастьяно 1 0.05
13. Сала Марко 0 0
14. Дикманн Лоренцо 0 0
15. Миссироли Симоне 0 0
16. Серникола Леонардо 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 (3) 0.5
2. Чиурриа Патрик 4 0.18
3. Мусёлик Себастьян 3 0.14
4. Цаммарини Роберто 2 0.09
5. Барисон Альберто 2 0.09
6. Берра Филиппо 1 0.05
7. Фаласко Никола 1 0.05
8. Скавоне Мануэль 1 0.05
9. Бутич Карло 1 0.05
10. Морра Клаудио 1 0.05
11. Кало Джакомо 0 0
12. Кампорезе Микеле 0 0
13. Фольякко Алессандро 0 0
14. Маньино Лука 0 0
15. Малламо Алессандро 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 10 0
2. Томович Ненад 8 0
3. Стрефецца Габриэль 4 1
4. Эспозито Сальваторе 4 0
5. Дикманн Лоренцо 2 1
6. Викари Франческо 3 0
7. Сала Марко 3 0
8. Флоккари Сержио 2 0
9. Миссироли Симоне 2 0
10. Д'Аллесандро Марко 2 0
11. Саламон Бартош 2 0
12. Палоски Альберто 2 0
13. Ди Франческо Федерико 2 0
14. Серникола Леонардо 2 0
15. Раньери Лука 2 0
16. Околи Меме 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Кастро Лукас 0 1
19. Мора Лука 1 0
20. Тиам Демба 1 0
21. Мурджа Алессандро 1 0
22. Сегре Джакопо 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 8 0
2. Фаласко Никола 6 0
3. Кампорезе Микеле 4 0
4. Скавоне Мануэль 4 0
5. Барисон Альберто 4 0
6. Фольякко Алессандро 4 0
7. Кало Джакомо 4 0
8. Берра Филиппо 2 1
9. Мисурака Джанвито 3 0
10. Мусёлик Себастьян 3 0
11. Маньино Лука 3 0
12. Бассоли Алессандро 2 0
13. Цаммарини Роберто 2 0
14. Бутич Карло 2 0
15. Гавацци Давиде 1 0
16. Чиурриа Патрик 1 0
17. Перизан Самуэле 1 0
18. Малламо Алессандро 1 0
19. Kevin Biondi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 10.34% (3) 13.79% (4) 24.14% (7) 31.03% (9) 3.45% (1) 17.24% (5)
 Порденоне 14.81% (4) 14.81% (4) 14.81% (4) 22.22% (6) 11.11% (3) 22.22% (6)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Козенца 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция
Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 22 11 10 1 42 - 22 43
2. Монца Заявка 22 10 9 3 32 - 17 39
3. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
4. Читтаделла Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
5. Венеция Заявка 22 9 8 5 29 - 20 35
6. СПАЛ 2013 Заявка 22 9 8 5 29 - 22 35
7. Салернитана Заявка 21 9 7 5 24 - 26 34
8. Лечче Заявка 22 7 11 4 38 - 29 32
9. Порденоне Заявка 22 7 11 4 27 - 19 32
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 22 7 8 7 20 - 22 29
11. Пиза Заявка 22 6 10 6 29 - 35 28
12. Виченца Виртус Заявка 22 5 10 7 28 - 30 25
13. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
14. Кремонезе Заявка 22 5 8 9 22 - 29 23
15. Реджина Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 20 6 3 11 19 - 31 21
18. Асколи 0:0 Заявка 22 5 6 11 19 - 29 21
19. Виртус Энтелла Заявка 21 4 5 12 19 - 36 17
20. Пескара Заявка 22 4 5 13 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
2. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
4. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Порденоне Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
16. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
6. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
7. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
8. Венеция Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
9. Читтаделла Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. Виченца Виртус Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
15. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Пиза Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
19. Виртус Энтелла Заявка 10 1 4 5 8 - 16 7
20. Асколи 0:0 Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Томович Ненад получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Палоски Альберто бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Бутич Карло бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Сегре Джакопо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.40 1.07 3.05 1.35 2.30 1.58 1.68 2.11 1.26 3.65 1.08 7.00
6.55 1.07 5.60 1.11 2.78 1.42 2.14 1.71 1.66 2.35 1.32 3.38 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.72 2.04 1.35 3.05 1.07 7.40
2.45 1.55 1.66 2.22 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.41 1.53 1.59 2.27 1.15 5.00
3.32 1.33 2.24 1.65 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч СПАЛ 2013 1:3 Порденоне онлайн

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