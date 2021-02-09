Асколи
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Фрозиноне
30
Шарич
Дарио
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
-
17 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.27
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.23
|3.
|Дионизи Федерико
|2
|0.09
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.05
|5.
|Крагль Оливер
|1
|0.05
|6.
|Кавион Микеле
|1
|0.05
|7.
|Броско Риккардо
|1
|0.05
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.05
|9.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.05
|10.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|11.
|Кирико Козимо
|0
|0
|12.
|Кваранта Данило
|0
|0
|13.
|Пьерини Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|5
|0.23
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.18
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.09
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.09
|5.
|Сальви Алессандро
|2
|0.09
|6.
|Кастанос Григорис
|2
|0.09
|7.
|Дзампано Франческо
|1
|0.05
|8.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.05
|9.
|Табанелли Андреа
|1 (1)
|0.05
|10.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|11.
|Бригенти Николо
|0
|0
|12.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|7
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|6
|1
|3.
|Джербо Альберто
|4
|0
|4.
|Кирико Козимо
|4
|0
|5.
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|6.
|Шарич Дарио
|4
|0
|7.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|8.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|9.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|10.
|Крагль Оливер
|2
|0
|11.
|Сини Симоне
|2
|0
|12.
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|13.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|14.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|15.
|Кваранта Данило
|2
|0
|16.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|17.
|Личо Деан
|0
|1
|18.
|Леали Никола
|1
|0
|19.
|Баич Риад
|1
|0
|20.
|Кавион Микеле
|1
|0
|21.
|Тупта Любомир
|1
|0
|22.
|Калигара Фабрицио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дзампано Франческо
|5
|0
|2.
|Бригенти Николо
|4
|0
|3.
|Кастанос Григорис
|4
|0
|4.
|Дионизи Федерико
|3
|0
|5.
|Чано Камилло
|3
|0
|6.
|Роден Маркус
|3
|0
|7.
|Шиминьски Пшемыслав
|3
|0
|8.
|Болока Даниэль
|3
|0
|9.
|Курадо Маркос
|2
|0
|10.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|11.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|12.
|Капуано Марко
|1
|0
|13.
|Гори Мирко
|1
|0
|14.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|15.
|Новакович Андрия
|1
|0
|16.
|Карраро Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Фрозиноне
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|25% (5)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +5 =4 -11Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи
Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =7 -6Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина
Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне
Последние игры между собой
Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Фрозиноне: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
Асколи 0:1 Фрозиноне Серия B Асколи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Асколи Серия B Асколи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Фрозиноне 3:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Фрозиноне Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|22
|11
|10
|1
|42 - 22
|43
|2.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|32 - 17
|39
|3.
|Кьево
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|5.
|Венеция
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 20
|35
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 22
|35
|7.
|Салернитана
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 26
|34
|8.
|Лечче
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|38 - 29
|32
|9.
|Порденоне
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|27 - 19
|32
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|11.
|Пиза
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 35
|28
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|28 - 30
|25
|13.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 29
|23
|15.
|Реджина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|19 - 31
|21
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 29
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 36
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|13.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|15.
|Порденоне
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 13
|13
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|8.
|Венеция
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|Пиза
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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