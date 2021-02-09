  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Фрозиноне
0' 16'
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Кваранта
Данило
69
Крагль
Оливер
30
Шарич
Дарио
77
Бюхель
Марсель
32
Калигара
Фабрицио
21
Сабири
Абдельхамид
99
Баич
Риад
9
Дионизи
Федерико
22
Барди
Франческо
4
Курадо
Маркос
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
2
Сальви
Алессандро
7
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
16
Д'Элиа
Сальваторе
18
Новакович
Андрия
10
Йемелло
Пьетро
Асколи
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.27
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.23
3. Дионизи Федерико 2 0.09
4. Пучино Раффаэле 1 0.05
5. Крагль Оливер 1 0.05
6. Кавион Микеле 1 0.05
7. Броско Риккардо 1 0.05
8. Эрамо Мирко 1 0.05
9. Канджано Джанмарко 1 0.05
10. Бюхель Марсель 0 0
11. Кирико Козимо 0 0
12. Кваранта Данило 0 0
13. Пьерини Николас 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.23
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.18
3. Роден Маркус 2 0.09
4. Чано Камилло 2 0.09
5. Сальви Алессандро 2 0.09
6. Кастанос Григорис 2 0.09
7. Дзампано Франческо 1 0.05
8. Шиминьски Пшемыслав 1 0.05
9. Табанелли Андреа 1 (1) 0.05
10. Трибуцци Алессио 0 0
11. Бригенти Николо 0 0
12. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 7 1
2. Бюхель Марсель 6 1
3. Джербо Альберто 4 0
4. Кирико Козимо 4 0
5. Сабири Абдельхамид 4 0
6. Шарич Дарио 4 0
7. Эрамо Мирко 3 0
8. Корбо Габриэле 1 1
9. Петруччи Давиде 2 0
10. Крагль Оливер 2 0
11. Сини Симоне 2 0
12. Пучино Раффаэле 2 0
13. Авлонитис Тасос 2 0
14. Шпендльхофер Лукас 2 0
15. Кваранта Данило 2 0
16. Канджано Джанмарко 2 0
17. Личо Деан 0 1
18. Леали Никола 1 0
19. Баич Риад 1 0
20. Кавион Микеле 1 0
21. Тупта Любомир 1 0
22. Калигара Фабрицио 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Дзампано Франческо 5 0
2. Бригенти Николо 4 0
3. Кастанос Григорис 4 0
4. Дионизи Федерико 3 0
5. Чано Камилло 3 0
6. Роден Маркус 3 0
7. Шиминьски Пшемыслав 3 0
8. Болока Даниэль 3 0
9. Курадо Маркос 2 0
10. Трибуцци Алессио 2 0
11. Сальви Алессандро 1 0
12. Капуано Марко 1 0
13. Гори Мирко 1 0
14. Пажишек Пётр 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Фрозиноне 10% (2) 10% (2) 15% (3) 20% (4) 20% (4) 25% (5)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи
Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина
Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне

Последние игры между собой

Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Фрозиноне: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
Фрозиноне 1:0 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Асколи Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B
Асколи 0:1 Фрозиноне Серия B Асколи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Асколи Серия B Асколи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Фрозиноне 3:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 22 11 10 1 42 - 22 43
2. Монца Заявка 22 10 9 3 32 - 17 39
3. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
4. Читтаделла Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
5. Венеция Заявка 22 9 8 5 29 - 20 35
6. СПАЛ 2013 Заявка 22 9 8 5 29 - 22 35
7. Салернитана Заявка 21 9 7 5 24 - 26 34
8. Лечче Заявка 22 7 11 4 38 - 29 32
9. Порденоне Заявка 22 7 11 4 27 - 19 32
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 22 7 8 7 20 - 22 29
11. Пиза Заявка 22 6 10 6 29 - 35 28
12. Виченца Виртус Заявка 22 5 10 7 28 - 30 25
13. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
14. Кремонезе Заявка 22 5 8 9 22 - 29 23
15. Реджина Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 20 6 3 11 19 - 31 21
18. Асколи 0:0 Заявка 22 5 6 11 19 - 29 21
19. Виртус Энтелла Заявка 21 4 5 12 19 - 36 17
20. Пескара Заявка 22 4 5 13 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
2. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
4. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Порденоне Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
16. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
6. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
7. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
8. Венеция Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
9. Читтаделла Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. Виченца Виртус Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
15. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Пиза Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
19. Виртус Энтелла Заявка 10 1 4 5 8 - 16 7
20. Асколи 0:0 Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Фрозиноне
3.02
3.05
2.71
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.00 2.65
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 2.95 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.04 2.64
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.05 2.60
  2.93 2.98 2.71

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 2.85 1.39 2.14 1.66 1.61 2.23 1.22 3.95 1.06 7.60
6.75 1.06 5.70 1.11 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.31 3.45 1.22 3.98 1.06 7.20 1.04 8.00
8.50 1.05 6.30 1.10 2.80 1.40 2.15 1.70 1.82 1.98 1.63 2.28 1.29 3.35 1.21 4.10 1.07 7.40 1.06 8.10 0.00 13.50 0.00 14.00 0.00 19.50
7.97 1.10 2.85 1.45 2.48 1.58 2.10 1.79 1.78 2.11 1.60 2.43 1.48 2.78 1.24 4.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.49 1.50 1.65 2.16 1.32 3.25 1.06 7.80
2.48 1.54 1.66 2.22 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.65 2.23 1.30 3.30 1.07 7.40
2.52 1.55 2.07 1.79 1.60 2.39 1.39 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.27 1.59 1.54 2.37 1.13 5.40
3.30 1.33 2.21 1.67 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.90
2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
1.89 1.85
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.70 1.25
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