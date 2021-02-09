  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Брешия
0' 26'
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
4
Пизакане
Фабио
24
Жута
Леонард
23
Бьёркенгрен
Йон
77
Тахцидис
Панайотис
42
Юлманд
Мортен
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
14
Мангравити
Массимилиано
4
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
24
Ягелло
Филип
7
Шпалек
Николас
9
Доннарумма
Альфредо
20
Айе
Флориан
Лечче
4-3-1-2
Брешия
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 11 0.5
2. Манкозу Марко 7 (2) 0.32
3. Стемпиньски Мариуш 6 0.27
4. Хендерсон Лиам 2 0.09
5. Фалько Филиппо 2 0.09
6. Родригес Пабло 2 0.09
7. Тахцидис Панайотис 1 0.05
8. Кальдерони Марко 1 0.05
9. Адьяпонг Клод 1 0.05
10. Майер Жан 1 0.05
11. Паганини Лука 1 0.05
12. Дермаку Кастриот 1 0.05
13. Листковски Марчин 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.23
2. Айе Флориан 4 0.18
3. Ягелло Филип 4 0.18
4. Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.14
5. Дессена Даниэле 2 0.09
6. Шпалек Николас 2 0.09
7. Бьярнасон Биркир 2 0.09
8. Рагуза Антонио 2 0.09
9. Ндой Эмануэле 2 0.09
10. Ван Де Лои Томми 1 0.05
11. Бизоли Димитри 1 0.05
12. Мангравити Массимилиано 1 0.05
13. Папетти Андреа 1 0.05
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Тахцидис Панайотис 6 0
2. Кода Массимо 4 1
3. Лучиони Фабио 5 0
4. Хендерсон Лиам 4 0
5. Кальдерони Марко 4 0
6. Меккарьелло Бьяджо 3 0
7. Листковски Марчин 3 0
8. Родригес Пабло 2 0
9. Манкозу Марко 2 0
10. Николов Бобан 2 0
11. Паганини Лука 2 0
12. Бьёркенгрен Йон 2 0
13. Россеттини Лука 0 1
14. Жута Леонард 1 0
15. Стемпиньски Мариуш 1 0
16. Габриэл Васконселлос 1 0
17. Фалько Филиппо 1 0
18. Пизакане Фабио 1 0
19. Дермаку Кастриот 1 0
20. Петриччоне Якопо 1 0
21. Адьяпонг Клод 1 0
22. Юлманд Мортен 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Ван Де Лои Томми 6 1
2. Папетти Андреа 4 2
3. Матею Алеш 5 1
4. Сабелли Стефано 5 0
5. Шпалек Николас 5 0
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Бьярнасон Биркир 1 1
9. Фридьонссон Хольмберт 2 0
10. Доннарумма Альфредо 2 0
11. Чансельор Джон 2 0
12. Йоронен Йессе 2 0
13. Айе Флориан 2 0
14. Ягелло Филип 2 0
15. Мангравити Массимилиано 2 0
16. Гецци Андреа 0 1
17. Рагуза Антонио 1 0
18. Мартелла Бруно 1 0
19. Бизоли Димитри 1 0
20. Карачич Фран 1 0
21. Лабойко Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 11.11% (4) 16.67% (6) 11.11% (4) 22.22% (8) 22.22% (8) 16.67% (6)
 Брешия 16.67% (5) 10% (3) 26.67% (8) 10% (3) 16.67% (5) 20% (6)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно
Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне
Брешия Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия
Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче

Последние игры между собой

Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Брешия: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Брешия 3:0 Лечче Серия B Лечче 3:1 Брешия Серия A Брешия 3:0 Лечче Серия A Лечче 1:0 Брешия Серия B
Брешия 2:1 Лечче Серия B Брешия 2:2 Лечче Серия A Лечче 2:1 Брешия Серия A Лечче 2:2 Брешия Серия B Брешия 1:0 Лечче Серия B Брешия 0:0 Лечче Серия B Лечче 1:2 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 22 11 10 1 40 - 20 43
2. Читтаделла 1:0 Заявка 22 11 5 6 36 - 21 38
3. Монца 0:0 Заявка 22 9 10 3 30 - 16 37
4. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 22 9 9 4 28 - 19 36
6. Салернитана 0:0 Заявка 21 9 7 5 22 - 24 34
7. Венеция 0:0 Заявка 22 8 9 5 26 - 19 33
8. Лечче 0:0 Заявка 22 7 11 4 36 - 27 32
9. Порденоне 0:0 Заявка 22 6 12 4 24 - 18 30
10. Фрозиноне Заявка 21 7 7 7 20 - 22 28
11. Пиза 0:0 Заявка 22 6 10 6 27 - 33 28
12. Виченца Виртус 0:0 Заявка 22 5 11 6 27 - 28 26
13. Кремонезе 0:0 Заявка 22 5 9 8 21 - 26 24
14. Брешия 0:0 Заявка 22 5 8 9 30 - 35 23
15. Реджина Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Реджана Заявка 20 6 3 11 19 - 31 21
17. Козенца 0:1 Заявка 22 3 12 7 16 - 19 21
18. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
19. Виртус Энтелла Заявка 21 4 5 12 19 - 36 17
20. Пескара 0:0 Заявка 22 4 5 13 16 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:0 Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
2. Эмполи 0:0 Заявка 11 6 5 0 20 - 6 23
3. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
4. Салернитана 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца 0:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
7. Венеция 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 8 18
8. Пиза 0:0 Заявка 11 4 6 1 10 - 9 18
9. Лечче 0:0 Заявка 12 3 7 2 21 - 16 16
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Брешия 0:0 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Порденоне 0:0 Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 1 9 1 11 - 11 12
17. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца 0:1 Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца 0:0 Заявка 12 4 6 2 12 - 10 18
3. Порденоне 0:0 Заявка 11 4 5 2 8 - 5 17
4. Лечче 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
6. Фрозиноне Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Венеция 0:0 Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
8. Читтаделла 1:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
10. Козенца 0:1 Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
11. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана 0:0 Заявка 11 3 4 4 7 - 16 13
13. Кремонезе 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 11 11
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Брешия 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Пиза 0:0 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
17. Пескара 0:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 20 8
18. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
19. Виртус Энтелла Заявка 10 1 4 5 8 - 16 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Брешия
1.88
3.82
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.65 5.20
Бонус: 10 000 ₽ 1.72 3.55 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.82 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.35 4.30
  1.88 3.47 4.41

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 2.11 1.68 1.69 2.09 1.46 2.60 1.17 4.70 1.06 8.20
11.00 1.01 10.25 1.02 4.65 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.87 1.93 1.55 2.39 1.28 3.40 1.20 3.98 1.07 6.50
9.00 1.04 7.00 1.08 3.45 1.28 2.65 1.44 1.87 1.87 2.15 1.70 1.50 2.48 1.33 3.15 1.15 5.00 1.11 5.80 1.08 6.80 1.07 7.40 1.01 12.00
5.17 1.19 2.72 1.49 2.32 1.65 1.93 1.96 1.70 2.24 1.51 2.64 1.88 2.00 1.68 2.27 1.55 2.55 1.20 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.18 1.63 1.51 2.44 1.13 5.40
3.30 1.33 2.30 1.62 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.30 1.58 1.52 2.42 1.27 3.55 1.05 8.50 1.04 9.00
2.10 1.77 1.72 2.17 1.34 3.34 1.82 2.04 1.57 2.46 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.85 1.88 1.24 3.75
5.00 1.17 3.60 1.29 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45
3.35 1.30 1.98 1.77 1.48 2.55 1.29 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.14
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
2.70 1.42
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