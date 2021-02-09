Лечче
2:2
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Брешия
1:0
46' ГолРодригес Пабло
57' Желтая карточкаЧансельор Джон
2:0
58' ГолБьёркенгрен Йон
2:1
75' ГолБизоли Димитри
81' Желтая карточкаЮлманд Мортен
2:2
90' ГолАйе Флориан
24
Жута
Леонард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Полузащитник
-
29 Паяч МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
Ход матча
46'
1:0
57'
58'
75'
2:1
81'
90'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|11
|0.5
|2.
|Манкозу Марко
|7 (2)
|0.32
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.27
|4.
|Родригес Пабло
|3
|0.14
|5.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.09
|6.
|Фалько Филиппо
|2
|0.09
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.05
|8.
|Кальдерони Марко
|1
|0.05
|9.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.05
|10.
|Майер Жан
|1
|0.05
|11.
|Паганини Лука
|1
|0.05
|12.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.05
|13.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|14.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|5
|0.23
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.23
|3.
|Ягелло Филип
|4
|0.18
|4.
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.14
|5.
|Дессена Даниэле
|2
|0.09
|6.
|Шпалек Николас
|2
|0.09
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.09
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.09
|9.
|Бизоли Димитри
|2
|0.09
|10.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.09
|11.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.05
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.05
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.05
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Карачич Фран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тахцидис Панайотис
|6
|0
|2.
|Кода Массимо
|4
|1
|3.
|Лучиони Фабио
|5
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|5.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|6.
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|7.
|Листковски Марчин
|3
|0
|8.
|Родригес Пабло
|2
|0
|9.
|Манкозу Марко
|2
|0
|10.
|Николов Бобан
|2
|0
|11.
|Паганини Лука
|2
|0
|12.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|13.
|Юлманд Мортен
|2
|0
|14.
|Россеттини Лука
|0
|1
|15.
|Жута Леонард
|1
|0
|16.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|17.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|18.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|19.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|20.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|21.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|22.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|6
|1
|2.
|Папетти Андреа
|4
|2
|3.
|Матею Алеш
|5
|1
|4.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|5.
|Шпалек Николас
|5
|0
|6.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|7.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|8.
|Чансельор Джон
|3
|0
|9.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|10.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|11.
|Доннарумма Альфредо
|2
|0
|12.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|13.
|Айе Флориан
|2
|0
|14.
|Ягелло Филип
|2
|0
|15.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|16.
|Гецци Андреа
|0
|1
|17.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|18.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|19.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|20.
|Карачич Фран
|1
|0
|21.
|Лабойко Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|26.32% (10)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|Брешия
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|25% (8)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +5 =10 -5Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно
Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне
Брешия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия
Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче
Последние игры между собой
Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Брешия: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|22
|11
|10
|1
|42 - 22
|43
|2.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|32 - 17
|39
|3.
|Кьево
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|5.
|Венеция
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 20
|35
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 22
|35
|7.
|Салернитана
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 26
|34
|8.
|Лечче
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|38 - 29
|32
|9.
|Порденоне
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|27 - 19
|32
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|11.
|Пиза
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 35
|28
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|28 - 30
|25
|13.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 29
|23
|15.
|Реджина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|19 - 31
|21
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 29
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 36
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|13.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|15.
|Порденоне
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 13
|13
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|8.
|Венеция
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|Пиза
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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