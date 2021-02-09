  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
2:2
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
1:0
46' Гол
Родригес Пабло
57' Желтая карточка
Чансельор Джон
2:0
58' Гол
Бьёркенгрен Йон
2:1
75' Гол
Бизоли Димитри
81' Желтая карточка
Юлманд Мортен
2:2
90' Гол
Айе Флориан
90'+5
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
4
Пизакане
Фабио
24
Жута
Леонард
23
Бьёркенгрен
Йон
77
Тахцидис
Панайотис
42
Юлманд
Мортен
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
14
Мангравити
Массимилиано
4
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
24
Ягелло
Филип
7
Шпалек
Николас
9
Доннарумма
Альфредо
20
Айе
Флориан
Лечче
4-3-1-2
Брешия
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 11 0.5
2. Манкозу Марко 7 (2) 0.32
3. Стемпиньски Мариуш 6 0.27
4. Родригес Пабло 3 0.14
5. Хендерсон Лиам 2 0.09
6. Фалько Филиппо 2 0.09
7. Тахцидис Панайотис 1 0.05
8. Кальдерони Марко 1 0.05
9. Адьяпонг Клод 1 0.05
10. Майер Жан 1 0.05
11. Паганини Лука 1 0.05
12. Дермаку Кастриот 1 0.05
13. Бьёркенгрен Йон 1 0.05
14. Листковски Марчин 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 5 0.23
2. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.23
3. Ягелло Филип 4 0.18
4. Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.14
5. Дессена Даниэле 2 0.09
6. Шпалек Николас 2 0.09
7. Бьярнасон Биркир 2 0.09
8. Рагуза Антонио 2 0.09
9. Бизоли Димитри 2 0.09
10. Ндой Эмануэле 2 0.09
11. Ван Де Лои Томми 1 0.05
12. Мангравити Массимилиано 1 0.05
13. Папетти Андреа 1 0.05
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Карачич Фран 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Тахцидис Панайотис 6 0
2. Кода Массимо 4 1
3. Лучиони Фабио 5 0
4. Хендерсон Лиам 4 0
5. Кальдерони Марко 4 0
6. Меккарьелло Бьяджо 3 0
7. Листковски Марчин 3 0
8. Родригес Пабло 2 0
9. Манкозу Марко 2 0
10. Николов Бобан 2 0
11. Паганини Лука 2 0
12. Бьёркенгрен Йон 2 0
13. Юлманд Мортен 2 0
14. Россеттини Лука 0 1
15. Жута Леонард 1 0
16. Стемпиньски Мариуш 1 0
17. Габриэл Васконселлос 1 0
18. Фалько Филиппо 1 0
19. Пизакане Фабио 1 0
20. Дермаку Кастриот 1 0
21. Петриччоне Якопо 1 0
22. Адьяпонг Клод 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Ван Де Лои Томми 6 1
2. Папетти Андреа 4 2
3. Матею Алеш 5 1
4. Сабелли Стефано 5 0
5. Шпалек Николас 5 0
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Чансельор Джон 3 0
9. Бьярнасон Биркир 1 1
10. Фридьонссон Хольмберт 2 0
11. Доннарумма Альфредо 2 0
12. Йоронен Йессе 2 0
13. Айе Флориан 2 0
14. Ягелло Филип 2 0
15. Мангравити Массимилиано 2 0
16. Гецци Андреа 0 1
17. Рагуза Антонио 1 0
18. Мартелла Бруно 1 0
19. Бизоли Димитри 1 0
20. Карачич Фран 1 0
21. Лабойко Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 10.53% (4) 15.79% (6) 10.53% (4) 26.32% (10) 21.05% (8) 15.79% (6)
 Брешия 15.63% (5) 9.38% (3) 25% (8) 9.38% (3) 18.75% (6) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно
Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне
Брешия Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия
Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче

Последние игры между собой

Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Брешия: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Брешия 3:0 Лечче Серия B Лечче 3:1 Брешия Серия A Брешия 3:0 Лечче Серия A Лечче 1:0 Брешия Серия B
Брешия 2:1 Лечче Серия B Брешия 2:2 Лечче Серия A Лечче 2:1 Брешия Серия A Лечче 2:2 Брешия Серия B Брешия 1:0 Лечче Серия B Брешия 0:0 Лечче Серия B Лечче 1:2 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 22 11 10 1 42 - 22 43
2. Монца Заявка 22 10 9 3 32 - 17 39
3. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
4. Читтаделла Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
5. Венеция Заявка 22 9 8 5 29 - 20 35
6. СПАЛ 2013 Заявка 22 9 8 5 29 - 22 35
7. Салернитана Заявка 21 9 7 5 24 - 26 34
8. Лечче Заявка 22 7 11 4 38 - 29 32
9. Порденоне Заявка 22 7 11 4 27 - 19 32
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 22 7 8 7 20 - 22 29
11. Пиза Заявка 22 6 10 6 29 - 35 28
12. Виченца Виртус Заявка 22 5 10 7 28 - 30 25
13. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
14. Кремонезе Заявка 22 5 8 9 22 - 29 23
15. Реджина Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 20 6 3 11 19 - 31 21
18. Асколи 0:0 Заявка 22 5 6 11 19 - 29 21
19. Виртус Энтелла Заявка 21 4 5 12 19 - 36 17
20. Пескара Заявка 22 4 5 13 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
2. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
4. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Порденоне Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
16. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
6. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
7. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
8. Венеция Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
9. Читтаделла Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. Виченца Виртус Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
15. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Пиза Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
19. Виртус Энтелла Заявка 10 1 4 5 8 - 16 7
20. Асколи 0:0 Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.72 3.55 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.82 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 4.10 14.00
  2.15 2.74 4.62

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 2.11 1.68 1.69 2.09 1.46 2.60 1.17 4.70 1.06 8.20
11.00 1.01 10.25 1.02 4.65 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.87 1.93 1.55 2.39 1.28 3.40 1.20 3.98 1.07 6.50
3.75 1.25 2.65 1.44 3.30 1.30 2.20 1.62 1.50 2.48 2.15 1.70 1.07 7.50 1.12 5.55 1.02 11.00 1.02 11.00 1.08 6.80 1.07 7.40 1.01 12.00
3.24 1.37 2.26 1.68 1.88 2.00 1.62 2.38 1.37 3.22 1.43 2.92 2.89 1.44 2.37 1.62 1.85 2.03 1.53 2.59 1.65 2.32 1.38 3.15 1.20 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.18 1.63 1.51 2.44 1.13 5.40
3.30 1.33 2.30 1.62 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.00
1.26 3.91 1.13 6.06 1.34 3.34 1.82 2.04 1.57 2.46 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.85 1.88 1.24 3.75
5.00 1.17 3.60 1.29 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45
3.35 1.30 1.98 1.77 1.48 2.55 1.29 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.14
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
2.70 1.42
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