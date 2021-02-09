  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Салернитана
0'
12' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
26'
66
Гори
Стефано
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
32
Бегетто
Андреа
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
36
Маццители
Лука
19
Видо
Лука
9
Паломби
Симоне
31
Маркони
Микеле
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
13
Айя
Рамзи
33
Весели
Фредерик
15
Касасола
Тиаго
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
31
Кийине
Софиан
4
Ярошински
Павел
9
Тутино
Дженнаро
7
Гондо
Седрик
Пиза
4-3-1-2
Салернитана
3-5-2

Ход матча

12'
Бенедетти Симоне
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 6 (2) 0.27
2. Гухер Роберт 5 0.23
3. Видо Лука 5 0.23
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.09
5. Сибилли Джузеппе 2 0.09
6. Караччоло Антонио 2 0.09
7. Соддимо Данило 1 0.05
8. Лизи Франческо 1 0.05
9. Маццители Лука 1 0.05
10. Паломби Симоне 1 0.05
11. Биринделли Самуэле 1 0.05
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 7 (1) 0.33
2. Джурич Милан 4 (2) 0.19
3. Андерсон Андре 3 0.14
4. Купиш Томаш 3 0.14
5. Чичерелли Эмануэле 1 0.05
6. Касасола Тиаго 1 0.05
7. Капецци Леонардо 1 0.05
8. Богдан Лука 1 0.05
9. Гондо Седрик 1 0.05
10. Лопес Вальтер 0 0
11. Белек Вид 0 0
12. Ди Таккио Франческо 0 0
13. Скьявоне Андреа 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 8 0
2. Бенедетти Симоне 6 1
3. Марин Мариус 5 1
4. Караччоло Антонио 5 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Сьега Николас 2 1
8. Гухер Роберт 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Соддимо Данило 1 0
12. Видо Лука 1 0
13. Варньер Марко 1 0
14. Сибилли Джузеппе 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 8 1
2. Дьомбер Норберт 5 0
3. Касасола Тиаго 5 0
4. Дзичек Патрик 5 0
5. Андерсон Андре 5 0
6. Тутино Дженнаро 4 0
7. Джурич Милан 3 0
8. Лопес Вальтер 3 0
9. Айя Рамзи 3 0
10. Джаннетти Никколо 3 0
11. Богдан Лука 3 0
12. Весели Фредерик 2 0
13. Скьявоне Андреа 2 0
14. Чичерелли Эмануэле 2 0
15. Гондо Седрик 2 0
16. Кулибали Мамаду 2 0
17. Капецци Леонардо 0 1
18. Купиш Томаш 1 0
19. Мильорини Марко 1 0
20. Адамонис Марюс 1 0
21. Мантовани Валерио 1 0
22. Кийине Софиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 11.11% (3) 29.63% (8) 11.11% (3) 7.41% (2) 11.11% (3) 29.63% (8)
 Салернитана 9.09% (2) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза
Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана
Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана

Последние игры между собой

Пиза: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Салернитана: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Салернитана 4:1 Пиза Серия B Салернитана 1:1 Пиза Серия B Пиза 2:1 Салернитана Серия B Пиза 0:1 Салернитана Серия B
Салернитана 0:0 Пиза Серия B Салернитана 1:1 Пиза Кубок Салернитана 1:0 Пиза Кубок Салернитана 1:0 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 0:0 Салернитана Про Прима Дивизионе Пиза 0:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 22 11 10 1 40 - 20 43
2. Читтаделла 1:0 Заявка 22 11 5 6 36 - 21 38
3. Монца 0:0 Заявка 22 9 10 3 30 - 16 37
4. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
5. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 22 9 9 4 28 - 19 36
6. Салернитана 0:0 Заявка 21 9 7 5 22 - 24 34
7. Венеция 0:0 Заявка 22 8 9 5 26 - 19 33
8. Лечче 0:0 Заявка 22 7 11 4 36 - 27 32
9. Порденоне 0:0 Заявка 22 6 12 4 24 - 18 30
10. Фрозиноне Заявка 21 7 7 7 20 - 22 28
11. Пиза 0:0 Заявка 22 6 10 6 27 - 33 28
12. Виченца Виртус 0:0 Заявка 22 5 11 6 27 - 28 26
13. Кремонезе 0:0 Заявка 22 5 9 8 21 - 26 24
14. Брешия 0:0 Заявка 22 5 8 9 30 - 35 23
15. Реджина Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Реджана Заявка 20 6 3 11 19 - 31 21
17. Козенца 0:1 Заявка 22 3 12 7 16 - 19 21
18. Асколи Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
19. Виртус Энтелла Заявка 21 4 5 12 19 - 36 17
20. Пескара 0:0 Заявка 22 4 5 13 16 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:0 Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
2. Эмполи 0:0 Заявка 11 6 5 0 20 - 6 23
3. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
4. Салернитана 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца 0:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
7. Венеция 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 8 18
8. Пиза 0:0 Заявка 11 4 6 1 10 - 9 18
9. Лечче 0:0 Заявка 12 3 7 2 21 - 16 16
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Брешия 0:0 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Порденоне 0:0 Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 1 9 1 11 - 11 12
17. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца 0:1 Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца 0:0 Заявка 12 4 6 2 12 - 10 18
3. Порденоне 0:0 Заявка 11 4 5 2 8 - 5 17
4. Лечче 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
6. Фрозиноне Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Венеция 0:0 Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
8. Читтаделла 1:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
10. Козенца 0:1 Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
11. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана 0:0 Заявка 11 3 4 4 7 - 16 13
13. Кремонезе 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 11 11
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Брешия 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Пиза 0:0 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
17. Пескара 0:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 20 8
18. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
19. Виртус Энтелла Заявка 10 1 4 5 8 - 16 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Бенедетти Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Салернитана
2.43
3.08
3.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.08 3.05 3.85
Бонус: 10 000 ₽ 2.43 2.95 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.08 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 2.80 3.90

Самый высокий коэффициент на матч «Пиза» – «Салернитана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пиза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Салернитана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пиза» – «Салернитана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.08 3.00 1.36 2.25 1.60 1.65 2.15 1.25 3.75 1.07 7.20
6.95 1.06 6.25 1.10 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.16 1.42 2.88 1.28 3.50 1.09 6.15 1.07 6.70
5.70 1.11 4.50 1.18 2.35 1.55 1.77 1.97 1.94 1.86 1.45 2.62 1.20 4.20 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.70 2.07 1.34 3.10 1.07 7.40
2.56 1.51 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 6.75 1.07 8.10
1.90 1.85 1.28 3.45 1.15 5.00 1.01 12.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.36 1.55 1.57 2.30 1.14 5.20
3.52 1.30 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.10
2.50 1.48 1.63 2.26 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.55 1.29
Где смотреть матч Пиза 0:0 Салернитана онлайн

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