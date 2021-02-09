Пиза
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Салернитана
12' Желтая карточкаБенедетти Симоне
66
Гори
Стефано
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
13
Айя
Рамзи
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бултам РедаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
12'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|6 (2)
|0.27
|2.
|Гухер Роберт
|5
|0.23
|3.
|Видо Лука
|5
|0.23
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.09
|5.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.09
|6.
|Караччоло Антонио
|2
|0.09
|7.
|Соддимо Данило
|1
|0.05
|8.
|Лизи Франческо
|1
|0.05
|9.
|Маццители Лука
|1
|0.05
|10.
|Паломби Симоне
|1
|0.05
|11.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.05
|12.
|Марин Мариус
|0
|0
|13.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|7 (1)
|0.33
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.19
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.14
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.14
|5.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.05
|6.
|Касасола Тиаго
|1
|0.05
|7.
|Капецци Леонардо
|1
|0.05
|8.
|Богдан Лука
|1
|0.05
|9.
|Гондо Седрик
|1
|0.05
|10.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|11.
|Белек Вид
|0
|0
|12.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|13.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|8
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|6
|1
|3.
|Марин Мариус
|5
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|5
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Сьега Николас
|2
|1
|8.
|Гухер Роберт
|3
|0
|9.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Соддимо Данило
|1
|0
|12.
|Видо Лука
|1
|0
|13.
|Варньер Марко
|1
|0
|14.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|8
|1
|2.
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|3.
|Касасола Тиаго
|5
|0
|4.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|5.
|Андерсон Андре
|5
|0
|6.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|7.
|Джурич Милан
|3
|0
|8.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|9.
|Айя Рамзи
|3
|0
|10.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|11.
|Богдан Лука
|3
|0
|12.
|Весели Фредерик
|2
|0
|13.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|14.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|15.
|Гондо Седрик
|2
|0
|16.
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|17.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|18.
|Купиш Томаш
|1
|0
|19.
|Мильорини Марко
|1
|0
|20.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|21.
|Мантовани Валерио
|1
|0
|22.
|Кийине Софиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|Салернитана
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =5 -6Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана
Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана
Последние игры между собой
Пиза: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Салернитана: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|22
|11
|10
|1
|40 - 20
|43
|2.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 21
|38
|3.
|Монца
|0:0 Заявка
|22
|9
|10
|3
|30 - 16
|37
|4.
|Кьево
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|22
|9
|9
|4
|28 - 19
|36
|6.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 24
|34
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|22
|8
|9
|5
|26 - 19
|33
|8.
|Лечче
|0:0 Заявка
|22
|7
|11
|4
|36 - 27
|32
|9.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|22
|6
|12
|4
|24 - 18
|30
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|22
|6
|10
|6
|27 - 33
|28
|12.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|22
|5
|11
|6
|27 - 28
|26
|13.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|14.
|Брешия
|0:0 Заявка
|22
|5
|8
|9
|30 - 35
|23
|15.
|Реджина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|16.
|Реджана
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|19 - 31
|21
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|22
|3
|12
|7
|16 - 19
|21
|18.
|Асколи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 36
|17
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|22
|4
|5
|13
|16 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|8.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|10 - 9
|18
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|21 - 16
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|15.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 13
|13
|16.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|1
|9
|1
|11 - 11
|12
|17.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|0:1 Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|8 - 5
|17
|4.
|Лечче
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|10.
|Козенца
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|11.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|7 - 16
|13
|13.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 11
|11
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 20
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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