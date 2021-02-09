  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
2:2
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
12' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
26' Желтая карточка
Кийине Софиан
41' Желтая карточка
Видо Лука
44' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
1:0
53' Гол
Маццители Лука
2:0
73' Гол
Маркони Микеле
2:1
76' Гол
Тутино Дженнаро
87' Желтая карточка
Марин Мариус
2:2
90' Гол
Касасола Тиаго
90' Желтая карточка
Касасола Тиаго
90'+6
66
Гори
Стефано
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
32
Бегетто
Андреа
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
36
Маццители
Лука
19
Видо
Лука
9
Паломби
Симоне
31
Маркони
Микеле
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
13
Айя
Рамзи
33
Весели
Фредерик
15
Касасола
Тиаго
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
31
Кийине
Софиан
4
Ярошински
Павел
9
Тутино
Дженнаро
7
Гондо
Седрик
Пиза
4-3-1-2
Салернитана
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 7 (2) 0.32
2. Гухер Роберт 5 0.23
3. Видо Лука 5 0.23
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.09
5. Сибилли Джузеппе 2 0.09
6. Караччоло Антонио 2 0.09
7. Маццители Лука 2 0.09
8. Соддимо Данило 1 0.05
9. Лизи Франческо 1 0.05
10. Паломби Симоне 1 0.05
11. Биринделли Самуэле 1 0.05
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 8 (1) 0.38
2. Джурич Милан 4 (2) 0.19
3. Андерсон Андре 3 0.14
4. Купиш Томаш 3 0.14
5. Касасола Тиаго 2 0.1
6. Чичерелли Эмануэле 1 0.05
7. Капецци Леонардо 1 0.05
8. Богдан Лука 1 0.05
9. Гондо Седрик 1 0.05
10. Лопес Вальтер 0 0
11. Белек Вид 0 0
12. Ди Таккио Франческо 0 0
13. Скьявоне Андреа 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 8 0
2. Бенедетти Симоне 6 1
3. Марин Мариус 6 1
4. Караччоло Антонио 5 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Сьега Николас 2 1
8. Гухер Роберт 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Видо Лука 2 0
12. Соддимо Данило 1 0
13. Варньер Марко 1 0
14. Сибилли Джузеппе 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 8 1
2. Касасола Тиаго 6 0
3. Дьомбер Норберт 5 0
4. Дзичек Патрик 5 0
5. Андерсон Андре 5 0
6. Тутино Дженнаро 4 0
7. Джурич Милан 3 0
8. Лопес Вальтер 3 0
9. Айя Рамзи 3 0
10. Джаннетти Никколо 3 0
11. Богдан Лука 3 0
12. Кулибали Мамаду 3 0
13. Весели Фредерик 2 0
14. Скьявоне Андреа 2 0
15. Чичерелли Эмануэле 2 0
16. Гондо Седрик 2 0
17. Кийине Софиан 2 0
18. Капецци Леонардо 0 1
19. Купиш Томаш 1 0
20. Мильорини Марко 1 0
21. Адамонис Марюс 1 0
22. Мантовани Валерио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 10.34% (3) 27.59% (8) 10.34% (3) 10.34% (3) 13.79% (4) 27.59% (8)
 Салернитана 8.33% (2) 20.83% (5) 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза
Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана
Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана

Последние игры между собой

Пиза: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Салернитана: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Салернитана 4:1 Пиза Серия B Салернитана 1:1 Пиза Серия B Пиза 2:1 Салернитана Серия B Пиза 0:1 Салернитана Серия B
Салернитана 0:0 Пиза Серия B Салернитана 1:1 Пиза Кубок Салернитана 1:0 Пиза Кубок Салернитана 1:0 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 0:0 Салернитана Про Прима Дивизионе Пиза 0:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 22 11 10 1 42 - 22 43
2. Монца Заявка 22 10 9 3 32 - 17 39
3. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
4. Читтаделла Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
5. Венеция Заявка 22 9 8 5 29 - 20 35
6. СПАЛ 2013 Заявка 22 9 8 5 29 - 22 35
7. Салернитана Заявка 21 9 7 5 24 - 26 34
8. Лечче Заявка 22 7 11 4 38 - 29 32
9. Порденоне Заявка 22 7 11 4 27 - 19 32
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 22 7 8 7 20 - 22 29
11. Пиза Заявка 22 6 10 6 29 - 35 28
12. Виченца Виртус Заявка 22 5 10 7 28 - 30 25
13. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
14. Кремонезе Заявка 22 5 8 9 22 - 29 23
15. Реджина Заявка 21 5 7 9 19 - 26 22
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 20 6 3 11 19 - 31 21
18. Асколи 0:0 Заявка 22 5 6 11 19 - 29 21
19. Виртус Энтелла Заявка 21 4 5 12 19 - 36 17
20. Пескара Заявка 22 4 5 13 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
2. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
4. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
13. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14. Кремонезе Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
15. Порденоне Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
16. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
6. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
7. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
8. Венеция Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
9. Читтаделла Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. Виченца Виртус Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
15. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Пиза Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
19. Виртус Энтелла Заявка 10 1 4 5 8 - 16 7
20. Асколи 0:0 Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Видо Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Кийине Софиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Бенедетти Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.43 2.95 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.08 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 4.40 15.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.08 3.00 1.36 2.25 1.60 1.65 2.15 1.25 3.75 1.07 7.20
6.95 1.06 6.25 1.10 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.16 1.42 2.88 1.28 3.50 1.09 6.15 1.07 6.70
3.05 1.35 2.05 1.72 2.55 1.47 1.65 2.15 1.94 1.86 1.62 2.20 1.12 5.55 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.70 2.07 1.34 3.10 1.07 7.40
2.56 1.51 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 6.75 1.07 8.10
1.33 3.15 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.36 1.55 1.57 2.30 1.14 5.20
3.52 1.30 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.10
2.50 1.48 1.63 2.26 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.55 1.29
Где смотреть матч Пиза 2:2 Салернитана онлайн

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