Пиза
2:2
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Салернитана
12' Желтая карточкаБенедетти Симоне
26' Желтая карточкаКийине Софиан
41' Желтая карточкаВидо Лука
44' Желтая карточкаКулибали Мамаду
1:0
53' ГолМаццители Лука
2:0
73' ГолМаркони Микеле
2:1
76' ГолТутино Дженнаро
87' Желтая карточкаМарин Мариус
2:2
90' ГолКасасола Тиаго
90' Желтая карточкаКасасола Тиаго
66
Гори
Стефано
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
13
Айя
Рамзи
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бултам РедаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
12'
26'
41'
44'
53'
1:0
73'
2:0
76'
2:1
87'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
4 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|7 (2)
|0.32
|2.
|Гухер Роберт
|5
|0.23
|3.
|Видо Лука
|5
|0.23
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.09
|5.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.09
|6.
|Караччоло Антонио
|2
|0.09
|7.
|Маццители Лука
|2
|0.09
|8.
|Соддимо Данило
|1
|0.05
|9.
|Лизи Франческо
|1
|0.05
|10.
|Паломби Симоне
|1
|0.05
|11.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.05
|12.
|Марин Мариус
|0
|0
|13.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|8 (1)
|0.38
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.19
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.14
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.14
|5.
|Касасола Тиаго
|2
|0.1
|6.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.05
|7.
|Капецци Леонардо
|1
|0.05
|8.
|Богдан Лука
|1
|0.05
|9.
|Гондо Седрик
|1
|0.05
|10.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|11.
|Белек Вид
|0
|0
|12.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|13.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|8
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|6
|1
|3.
|Марин Мариус
|6
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|5
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Сьега Николас
|2
|1
|8.
|Гухер Роберт
|3
|0
|9.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Видо Лука
|2
|0
|12.
|Соддимо Данило
|1
|0
|13.
|Варньер Марко
|1
|0
|14.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|8
|1
|2.
|Касасола Тиаго
|6
|0
|3.
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|4.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|5.
|Андерсон Андре
|5
|0
|6.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|7.
|Джурич Милан
|3
|0
|8.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|9.
|Айя Рамзи
|3
|0
|10.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|11.
|Богдан Лука
|3
|0
|12.
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|13.
|Весели Фредерик
|2
|0
|14.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|15.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|16.
|Гондо Седрик
|2
|0
|17.
|Кийине Софиан
|2
|0
|18.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|19.
|Купиш Томаш
|1
|0
|20.
|Мильорини Марко
|1
|0
|21.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|22.
|Мантовани Валерио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|Салернитана
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =5 -6Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана
Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана
Последние игры между собой
Пиза: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Салернитана: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|22
|11
|10
|1
|42 - 22
|43
|2.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|32 - 17
|39
|3.
|Кьево
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|5.
|Венеция
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 20
|35
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 22
|35
|7.
|Салернитана
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 26
|34
|8.
|Лечче
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|38 - 29
|32
|9.
|Порденоне
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|27 - 19
|32
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|11.
|Пиза
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 35
|28
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|28 - 30
|25
|13.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 29
|23
|15.
|Реджина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|19 - 31
|21
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 29
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 36
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|13.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|15.
|Порденоне
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 13
|13
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|8.
|Венеция
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|Пиза
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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