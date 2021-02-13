  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
0:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Венеция
0'
0:1
15' Гол в свои ворота
Соренсен Фредерик
25' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
47' Желтая карточка
Дессена Даниэле
49' Желтая карточка
Араму Маттиа
53' Желтая карточка
Бальцано Антонио
63'
1
Фиорилло
Винченцо
43
Соренсен
Фредерик
16
Боккетти
Сальваторе
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
21
Дессена
Даниэле
10
Вальдифиори
Мирко
90
Табанелли
Андреа
19
Машанджело
Эдоардо
99
Мачин
Хосе
7
Одгор
Йенс
22
Помини
Альберто
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
33
Чрнигой
Домен
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
24
Бокалон
Риккардо
20
Ди
Мариано
Франческо
Пескара
3-5-1-1
Венеция
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Соренсен Фредерик
25'
Соренсен Фредерик
 
46'
Бальцано Антонио
Соренсен Фредерик
 
46'
Сетер Дамир
Одгор Йенс
 
46'
Нзита Мардоки
Машанджело Эдоардо
 
47'
Дессена Даниэле
 
49'
 
Араму Маттиа
53'
Бальцано Антонио
 
58'
 
Эспозито Себастьяно
Бокалон Риккардо
58'
 
Джонсон Деннис
Ди Мариано Франческо
59'
 
Фьордилино Антонио
Тогордо Антони

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.17
2. Майстро Фабио 4 0.17
3. Галано Кристиан 3 (1) 0.13
4. Боккетти Сальваторе 2 0.09
5. Мемушай Ледиан 1 0.04
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.04
7. Бузеллато Массимилиано 1 0.04
8. Вокич Деян 1 0.04
9. Мачин Хосе 1 0.04
10. Ригони Никола 0 0
11. Вальдифиори Мирко 0 0
12. Ярошински Павел 0 0
13. Вентола Кристиан 0 0
14. Асенсио Рауль 0 0
15. Машанджело Эдоардо 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 12 0.52
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.17
3. Фьордилино Антонио 3 0.13
4. Ди Мариано Франческо 1 0.04
5. Мале Юссеф 1 0.04
6. Джонсон Деннис 1 0.04
7. Чрнигой Домен 1 0.04
8. Бокалон Риккардо 1 0.04
9. Чеккарони Пьетро 1 0.04
10. Карлссон Отар 1 0.04
11. Свобода Михаэль 1 0.04
12. Капелло Алессандро 0 0
13. Маццокки Паскуале 0 0
14. Тогордо Антони 0 0
15. Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 7 0
2. Бальцано Антонио 5 0
3. Бузеллато Массимилиано 5 0
4. Сконьямильо Дженнаро 3 1
5. Фернандес Леандро II 2 1
6. Нзита Мардоки 2 1
7. Вальдифиори Мирко 3 0
8. Ярошински Павел 3 0
9. Белланова Рауль 1 1
10. Боккетти Сальваторе 2 0
11. Дессена Даниэле 2 0
12. Мемушай Ледиан 2 0
13. Омеонга Стефан 2 0
14. Вентола Кристиан 2 0
15. Машанджело Эдоардо 2 0
16. Сетер Дамир 2 0
17. Ригони Никола 1 0
18. Соренсен Фредерик 1 0
19. Галано Кристиан 1 0
20. Антей Лука 1 0
21. Крекко Лука 1 0
22. Мачин Хосе 1 0
23. Бошич Милош 1 0
24. Диамбо Амаду 1 0
25. Гут Родриго 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 6 0
2. Вакка Антонио 5 0
3. Мале Юссеф 4 0
4. Джонсон Деннис 2 1
5. Модоло Марко 3 0
6. Капелло Алессандро 3 0
7. Бокалон Риккардо 3 0
8. Араму Маттиа 3 0
9. Чрнигой Домен 2 0
10. Кремонези Микеле 2 0
11. Ди Мариано Франческо 2 0
12. Форте Франческо 2 0
13. Чеккарони Пьетро 2 0
14. Маццокки Паскуале 2 0
15. Тогордо Антони 2 0
16. Свобода Михаэль 2 0
17. Молинаро Кристиан 1 0
18. Леццерини Лука 1 0
19. Феличоли Джанфилиппо 1 0
20. Карлссон Отар 1 0
21. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
22. Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3)
 Венеция 8% (2) 8% (2) 24% (6) 20% (5) 4% (1) 36% (9)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара
Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара
Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла
Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Венеция 4:0 Пескара Серия B Венеция 1:1 Пескара Серия B Пескара 2:2 Венеция Серия B Венеция 2:2 Пескара Серия B
Пескара 1:0 Венеция Серия B Венеция 0:0 Пескара Серия B Пескара 1:0 Венеция Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 22 11 10 1 42 - 22 43
2. Кьево Заявка 22 10 9 3 30 - 18 39
3. Читтаделла 1:0 Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
4. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
5. Венеция 1:0 Заявка 23 10 8 5 30 - 20 38
6. СПАЛ 2013 Заявка 22 9 8 5 29 - 22 35
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче 2:1 Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Порденоне 0:1 Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
10. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
11. Фрозиноне Заявка 22 7 8 7 21 - 23 29
12. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
13. Реджина Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
15. Кремонезе 1:2 Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 21 6 3 12 19 - 32 21
18. Асколи Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
19. Виртус Энтелла Заявка 22 4 5 13 19 - 37 17
20. Пескара 0:1 Заявка 23 4 5 14 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла 1:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6. Венеция 1:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче 2:1 Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе 1:2 Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне 0:1 Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:1 Заявка 12 2 3 7 10 - 18 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче 2:1 Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне 0:1 Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Венеция 1:0 Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
6. Читтаделла 1:0 Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Фрозиноне Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
9. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Кремонезе 1:2 Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара 0:1 Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Соренсен Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Соренсен Фредерик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пескара
Ничья
Венеция
3.54
4.71
2.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 22.00 4.70 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.12 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.60 1.23
  16.53 4.71 1.29

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.06 5.95 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90
8.00 1.06 5.90 1.11 2.20 1.62 1.44 2.65 1.76 2.06 1.22 4.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 12.60 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 19.50
7.99 1.10 3.32 1.35 2.72 1.49 2.11 1.78 1.66 2.30 1.46 2.81 1.46 2.83 1.55 2.54 1.43 2.96 1.23 4.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.68 2.19 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
1.70 2.25 1.87 1.87 1.02 11.00 1.01 12.60
2.58 1.53 2.11 1.76 1.64 2.32 1.41 2.98 1.21 4.59 1.10 7.31 1.17 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85
2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Пескара 0:1 Венеция онлайн

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