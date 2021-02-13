  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
0:2
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
0:1
15' Гол в свои ворота
Соренсен Фредерик
25' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
47' Желтая карточка
Дессена Даниэле
49' Желтая карточка
Араму Маттиа
53' Желтая карточка
Бальцано Антонио
0:2
74' Гол
Модоло Марко
85' Желтая карточка
Феличоли Джанфилиппо
0:2
86' Не забитый пенальти
Сетер Дамир
90'+5
1
Фиорилло
Винченцо
43
Соренсен
Фредерик
16
Боккетти
Сальваторе
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
21
Дессена
Даниэле
10
Вальдифиори
Мирко
90
Табанелли
Андреа
19
Машанджело
Эдоардо
99
Мачин
Хосе
7
Одгор
Йенс
22
Помини
Альберто
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
33
Чрнигой
Домен
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
24
Бокалон
Риккардо
20
Ди
Мариано
Франческо
Пескара
3-5-1-1
Венеция
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.17
2. Майстро Фабио 4 0.17
3. Галано Кристиан 3 (1) 0.13
4. Боккетти Сальваторе 2 0.09
5. Мемушай Ледиан 1 0.04
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.04
7. Бузеллато Массимилиано 1 0.04
8. Вокич Деян 1 0.04
9. Мачин Хосе 1 0.04
10. Ригони Никола 0 0
11. Вальдифиори Мирко 0 0
12. Ярошински Павел 0 0
13. Вентола Кристиан 0 0
14. Асенсио Рауль 0 0
15. Машанджело Эдоардо 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 12 0.52
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.17
3. Фьордилино Антонио 3 0.13
4. Ди Мариано Франческо 1 0.04
5. Мале Юссеф 1 0.04
6. Джонсон Деннис 1 0.04
7. Чрнигой Домен 1 0.04
8. Модоло Марко 1 0.04
9. Бокалон Риккардо 1 0.04
10. Чеккарони Пьетро 1 0.04
11. Карлссон Отар 1 0.04
12. Свобода Михаэль 1 0.04
13. Дези Якопо 0 0
14. Капелло Алессандро 0 0
15. Маццокки Паскуале 0 0
16. Тогордо Антони 0 0
17. Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 7 0
2. Бальцано Антонио 5 0
3. Бузеллато Массимилиано 5 0
4. Сконьямильо Дженнаро 3 1
5. Фернандес Леандро II 2 1
6. Нзита Мардоки 2 1
7. Вальдифиори Мирко 3 0
8. Ярошински Павел 3 0
9. Белланова Рауль 1 1
10. Боккетти Сальваторе 2 0
11. Дессена Даниэле 2 0
12. Мемушай Ледиан 2 0
13. Омеонга Стефан 2 0
14. Вентола Кристиан 2 0
15. Машанджело Эдоардо 2 0
16. Сетер Дамир 2 0
17. Ригони Никола 1 0
18. Соренсен Фредерик 1 0
19. Галано Кристиан 1 0
20. Антей Лука 1 0
21. Крекко Лука 1 0
22. Мачин Хосе 1 0
23. Бошич Милош 1 0
24. Диамбо Амаду 1 0
25. Гут Родриго 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 6 0
2. Вакка Антонио 5 0
3. Мале Юссеф 4 0
4. Джонсон Деннис 2 1
5. Модоло Марко 3 0
6. Капелло Алессандро 3 0
7. Бокалон Риккардо 3 0
8. Араму Маттиа 3 0
9. Чрнигой Домен 2 0
10. Кремонези Микеле 2 0
11. Ди Мариано Франческо 2 0
12. Форте Франческо 2 0
13. Чеккарони Пьетро 2 0
14. Маццокки Паскуале 2 0
15. Феличоли Джанфилиппо 2 0
16. Тогордо Антони 2 0
17. Свобода Михаэль 2 0
18. Молинаро Кристиан 1 0
19. Леццерини Лука 1 0
20. Карлссон Отар 1 0
21. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
22. Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3)
 Венеция 7.69% (2) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 7.69% (2) 34.62% (9)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара
Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара
Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла
Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Венеция 4:0 Пескара Серия B Венеция 1:1 Пескара Серия B Пескара 2:2 Венеция Серия B Венеция 2:2 Пескара Серия B
Пескара 1:0 Венеция Серия B Венеция 0:0 Пескара Серия B Пескара 1:0 Венеция Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Кьево Заявка 22 10 9 3 30 - 18 39
3. Читтаделла Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
4. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
5. Венеция Заявка 23 10 8 5 31 - 20 38
6. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 23 9 9 5 30 - 23 36
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
10. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
11. Фрозиноне Заявка 22 7 8 7 21 - 23 29
12. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
13. Реджина Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
15. Кремонезе Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 21 6 3 12 19 - 32 21
18. Асколи Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
19. Виртус Энтелла Заявка 22 4 5 13 19 - 37 17
20. Пескара Заявка 23 4 5 14 18 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи 1:1 Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
6. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Фрозиноне Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
9. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Соренсен Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Соренсен Фредерик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.12 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.60 1.23
  23.28 5.00 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.06 5.95 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90
8.00 1.06 5.90 1.11 2.20 1.62 1.44 2.65 1.76 2.06 1.60 4.00 1.11 5.80 1.07 7.50 1.01 12.60 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 19.50
7.99 1.10 2.20 1.72 1.79 2.09 1.37 3.20 1.25 4.12 1.43 2.93 1.24 4.28 1.55 2.54 1.43 2.96 1.23 4.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.68 2.19 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
1.70 2.25 1.87 1.87 1.02 11.00 1.01 12.60
2.58 1.53 2.11 1.76 1.64 2.32 1.41 2.98 1.21 4.59 1.10 7.31 1.17 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85
2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Пескара 0:2 Венеция онлайн

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