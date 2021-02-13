Пескара
0:2
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Венеция
0:1
15' Гол в свои воротаСоренсен Фредерик
25' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
47' Желтая карточкаДессена Даниэле
49' Желтая карточкаАраму Маттиа
53' Желтая карточкаБальцано Антонио
0:2
74' ГолМодоло Марко
85' Желтая карточкаФеличоли Джанфилиппо
0:2
86' Не забитый пенальтиСетер Дамир
99
Мачин
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Ход матча
15'
47'
49'
53'
74'
0:2
86'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 12
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.17
|2.
|Майстро Фабио
|4
|0.17
|3.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.13
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.09
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.04
|6.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.04
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|1
|0.04
|8.
|Вокич Деян
|1
|0.04
|9.
|Мачин Хосе
|1
|0.04
|10.
|Ригони Никола
|0
|0
|11.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|12.
|Ярошински Павел
|0
|0
|13.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|14.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|15.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|12
|0.52
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.17
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.13
|4.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.04
|5.
|Мале Юссеф
|1
|0.04
|6.
|Джонсон Деннис
|1
|0.04
|7.
|Чрнигой Домен
|1
|0.04
|8.
|Модоло Марко
|1
|0.04
|9.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.04
|10.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.04
|11.
|Карлссон Отар
|1
|0.04
|12.
|Свобода Михаэль
|1
|0.04
|13.
|Дези Якопо
|0
|0
|14.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|15.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|16.
|Тогордо Антони
|0
|0
|17.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|7
|0
|2.
|Бальцано Антонио
|5
|0
|3.
|Бузеллато Массимилиано
|5
|0
|4.
|Сконьямильо Дженнаро
|3
|1
|5.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|6.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|7.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|8.
|Ярошински Павел
|3
|0
|9.
|Белланова Рауль
|1
|1
|10.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|11.
|Дессена Даниэле
|2
|0
|12.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|13.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|14.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|15.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|16.
|Сетер Дамир
|2
|0
|17.
|Ригони Никола
|1
|0
|18.
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|19.
|Галано Кристиан
|1
|0
|20.
|Антей Лука
|1
|0
|21.
|Крекко Лука
|1
|0
|22.
|Мачин Хосе
|1
|0
|23.
|Бошич Милош
|1
|0
|24.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|25.
|Гут Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|6
|0
|2.
|Вакка Антонио
|5
|0
|3.
|Мале Юссеф
|4
|0
|4.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|5.
|Модоло Марко
|3
|0
|6.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|7.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|8.
|Араму Маттиа
|3
|0
|9.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|10.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|11.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|12.
|Форте Франческо
|2
|0
|13.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|14.
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|15.
|Феличоли Джанфилиппо
|2
|0
|16.
|Тогордо Антони
|2
|0
|17.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|18.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|19.
|Леццерини Лука
|1
|0
|20.
|Карлссон Отар
|1
|0
|21.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|22.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|Венеция
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|34.62% (9)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +4 =4 -12Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара
Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара
Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла
Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Кьево
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|30 - 18
|39
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|5.
|Венеция
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 20
|38
|6.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|23
|9
|9
|5
|30 - 23
|36
|7.
|Салернитана
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|25 - 27
|35
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|10.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|21 - 23
|29
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|29 - 31
|26
|13.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 32
|21
|18.
|Асколи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 37
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|18 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|13.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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