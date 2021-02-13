Салернитана
1:1
Конец матча
Стадион: Аречи
Виченца Виртус
13' Желтая карточкаРигони Лука
0:0
30' Не забитый пенальтиТутино Дженнаро
33' Желтая карточкаДжурич Милан
1:0
81' ГолАйя Рамзи
1:1
83' ГолДжакомелли Стефано
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
11
Джурич
Милан
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Дурмиси РизаЗащитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
13'
30'
0:0
33'
81'
1:0
82'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
33 Владение мячом, % 67
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|8 (1)
|0.36
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.18
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.14
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.14
|5.
|Касасола Тиаго
|2
|0.09
|6.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.05
|7.
|Айя Рамзи
|1
|0.05
|8.
|Капецци Леонардо
|1
|0.05
|9.
|Богдан Лука
|1
|0.05
|10.
|Гондо Седрик
|1
|0.05
|11.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|12.
|Белек Вид
|0
|0
|13.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|14.
|Дурмиси Риза
|0
|0
|15.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|6
|0.26
|2.
|Дальмонте Никола
|3
|0.13
|3.
|Да Рива Якопо
|3
|0.13
|4.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0.13
|5.
|Лонго Самуэле
|3 (1)
|0.13
|6.
|Гори Габриэле
|2
|0.09
|7.
|Джакомелли Стефано
|2
|0.09
|8.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.09
|9.
|Ригони Лука
|1
|0.04
|10.
|Ландзафаме Давиде
|1
|0.04
|11.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.04
|12.
|Дзонта Лорис
|1
|0.04
|13.
|Маротта Алессандро
|1
|0.04
|14.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|15.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|16.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|8
|1
|2.
|Касасола Тиаго
|6
|0
|3.
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|4.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|5.
|Андерсон Андре
|5
|0
|6.
|Джурич Милан
|4
|0
|7.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|8.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|9.
|Айя Рамзи
|3
|0
|10.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|11.
|Богдан Лука
|3
|0
|12.
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|13.
|Весели Фредерик
|2
|0
|14.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|15.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|16.
|Гондо Седрик
|2
|0
|17.
|Кийине Софиан
|2
|0
|18.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|19.
|Купиш Томаш
|1
|0
|20.
|Мильорини Марко
|1
|0
|21.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|22.
|Мантовани Валерио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ригони Лука
|8
|0
|2.
|Лонго Самуэле
|5
|1
|3.
|Беруатто Пьетро
|6
|0
|4.
|Каппеллетти Даниэль
|5
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|6.
|Маротта Алессандро
|4
|0
|7.
|Пазини Никола
|4
|0
|8.
|Джаллоу Ламин
|4
|0
|9.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|10.
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|11.
|Брускаджин Маттео
|3
|0
|12.
|Барлокко Лука
|3
|0
|13.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|14.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|15.
|Гори Габриэле
|1
|1
|16.
|Вандепутте Яри
|2
|0
|17.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|18.
|Гранди Маттео
|0
|1
|19.
|Джакомелли Стефано
|1
|0
|20.
|Перина Пьетро
|1
|0
|21.
|Агацци Давиде
|1
|0
|22.
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|23.
|Скоппа Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|8% (2)
|20% (5)
|16% (4)
|12% (3)
|20% (5)
|24% (6)
|Виченца Виртус
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6Пиза 2:2 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара
Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =8 -7Виченца Виртус 1:2 Монца Порденоне 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Венеция Реджана 2:1 Виченца Виртус
Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|22
|11
|10
|1
|42 - 22
|43
|2.
|Кьево
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|30 - 18
|39
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|5.
|Венеция
|1:0 Заявка
|23
|10
|8
|5
|30 - 20
|38
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 22
|35
|7.
|Салернитана
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|25 - 27
|35
|8.
|Лечче
|2:1 Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|10.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|21 - 23
|29
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|29 - 31
|26
|13.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|15.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 32
|21
|18.
|Асколи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 37
|17
|20.
|Пескара
|0:1 Заявка
|23
|4
|5
|14
|18 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Венеция
|1:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|2:1 Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|13.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|2:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Венеция
|1:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|6.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6