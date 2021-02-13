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  3. Италия
Салернитана
1:1
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
13' Желтая карточка
Ригони Лука
0:0
30' Не забитый пенальти
Тутино Дженнаро
33' Желтая карточка
Джурич Милан
1:0
81' Гол
Айя Рамзи
82' Желтая карточка
1:1
83' Гол
Джакомелли Стефано
90'+4
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
5
Мантовани
Валерио
15
Касасола
Тиаго
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
28
Капецци
Леонардо
6
Си
Санаси
9
Тутино
Дженнаро
11
Джурич
Милан
22
Гранди
Маттео
23
Каппеллетти
Даниэль
4
Валентини
Науэль
16
Паделла
Эмануэле
24
Барлокко
Лука
27
Понтиссо
Симоне
30
Ригони
Лука
8
Чинелли
Антонио
11
Вандепутте
Яри
69
Меджорини
Риккардо
9
Гори
Габриэле
Салернитана
3-5-2
Виченца Виртус
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 8 (1) 0.36
2. Джурич Милан 4 (2) 0.18
3. Андерсон Андре 3 0.14
4. Купиш Томаш 3 0.14
5. Касасола Тиаго 2 0.09
6. Чичерелли Эмануэле 1 0.05
7. Айя Рамзи 1 0.05
8. Капецци Леонардо 1 0.05
9. Богдан Лука 1 0.05
10. Гондо Седрик 1 0.05
11. Лопес Вальтер 0 0
12. Белек Вид 0 0
13. Ди Таккио Франческо 0 0
14. Дурмиси Риза 0 0
15. Скьявоне Андреа 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 6 0.26
2. Дальмонте Никола 3 0.13
3. Да Рива Якопо 3 0.13
4. Каппеллетти Даниэль 3 0.13
5. Лонго Самуэле 3 (1) 0.13
6. Гори Габриэле 2 0.09
7. Джакомелли Стефано 2 0.09
8. Паделла Эмануэле 2 0.09
9. Ригони Лука 1 0.04
10. Ландзафаме Давиде 1 0.04
11. Джаллоу Ламин 1 0.04
12. Дзонта Лорис 1 0.04
13. Маротта Алессандро 1 0.04
14. Беруатто Пьетро 0 0
15. Чинелли Антонио 0 0
16. Гуэрра Симоне 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 8 1
2. Касасола Тиаго 6 0
3. Дьомбер Норберт 5 0
4. Дзичек Патрик 5 0
5. Андерсон Андре 5 0
6. Джурич Милан 4 0
7. Тутино Дженнаро 4 0
8. Лопес Вальтер 3 0
9. Айя Рамзи 3 0
10. Джаннетти Никколо 3 0
11. Богдан Лука 3 0
12. Кулибали Мамаду 3 0
13. Весели Фредерик 2 0
14. Скьявоне Андреа 2 0
15. Чичерелли Эмануэле 2 0
16. Гондо Седрик 2 0
17. Кийине Софиан 2 0
18. Капецци Леонардо 0 1
19. Купиш Томаш 1 0
20. Мильорини Марко 1 0
21. Адамонис Марюс 1 0
22. Мантовани Валерио 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Ригони Лука 8 0
2. Лонго Самуэле 5 1
3. Беруатто Пьетро 6 0
4. Каппеллетти Даниэль 5 0
5. Меджорини Риккардо 4 0
6. Маротта Алессандро 4 0
7. Пазини Никола 4 0
8. Джаллоу Ламин 4 0
9. Чинелли Антонио 3 0
10. Паделла Эмануэле 3 0
11. Брускаджин Маттео 3 0
12. Барлокко Лука 3 0
13. Да Рива Якопо 3 0
14. Дальмонте Никола 1 1
15. Гори Габриэле 1 1
16. Вандепутте Яри 2 0
17. Дзонта Лорис 2 0
18. Гранди Маттео 0 1
19. Джакомелли Стефано 1 0
20. Перина Пьетро 1 0
21. Агацци Давиде 1 0
22. Понтиссо Симоне 1 0
23. Скоппа Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 8% (2) 20% (5) 16% (4) 12% (3) 20% (5) 24% (6)
 Виченца Виртус 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 17.24% (5) 13.79% (4) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Пиза 2:2 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара
Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Виченца Виртус 1:2 Монца Порденоне 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Венеция Реджана 2:1 Виченца Виртус
Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус 1:1 Салернитана Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 22 11 10 1 42 - 22 43
2. Кьево Заявка 22 10 9 3 30 - 18 39
3. Читтаделла 1:0 Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
4. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
5. Венеция 1:0 Заявка 23 10 8 5 30 - 20 38
6. СПАЛ 2013 Заявка 22 9 8 5 29 - 22 35
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче 2:1 Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Порденоне 0:1 Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
10. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
11. Фрозиноне Заявка 22 7 8 7 21 - 23 29
12. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
13. Реджина Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
15. Кремонезе 1:2 Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 21 6 3 12 19 - 32 21
18. Асколи Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
19. Виртус Энтелла Заявка 22 4 5 13 19 - 37 17
20. Пескара 0:1 Заявка 23 4 5 14 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла 1:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6. Венеция 1:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче 2:1 Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе 1:2 Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне 0:1 Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:1 Заявка 12 2 3 7 10 - 18 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче 2:1 Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне 0:1 Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Венеция 1:0 Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
6. Читтаделла 1:0 Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Фрозиноне Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
9. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Кремонезе 1:2 Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара 0:1 Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Паделла Эмануэле уходит с поля. Пазини Никола выходит вместо него
  • Желтая карточка
    33'
    Джурич Милан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Тутино Дженнаро пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    13'
    Ригони Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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