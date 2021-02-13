СПАЛ 2013
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Паоло Мацца
Эмполи
19' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
24' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
0:1
27' ГолМанкузо Леонардо
43' Желтая карточкаПалоски Альберто
1:1
75' ПенальтиЭспозито Сальваторе
19
Мора
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Гомис МорисВратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
24'
27'
43'
75'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Палоски Альберто
|6
|0.26
|2.
|Валоти Матиа
|6
|0.26
|3.
|Эспозито Сальваторе
|3 (1)
|0.13
|4.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.13
|5.
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.13
|6.
|Саламон Бартош
|2
|0.09
|7.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.09
|8.
|Томович Ненад
|1
|0.04
|9.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|10.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.04
|11.
|Мора Лука
|1
|0.04
|12.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.04
|13.
|Сала Марко
|0
|0
|14.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|15.
|Миссироли Симоне
|0
|0
|16.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|13 (1)
|0.57
|2.
|Ла Мантия Андреа
|8
|0.35
|3.
|Оливьери Марко
|4 (1)
|0.17
|4.
|Морео Стефано
|4
|0.17
|5.
|Хаас Николас
|3
|0.13
|6.
|Байрами Недим
|2
|0.09
|7.
|Штулац Лео
|2
|0.09
|8.
|Риччи Самуэле
|2
|0.09
|9.
|Матос Ридер
|2
|0.09
|10.
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|11.
|Паризи Фабьяно
|1
|0.04
|12.
|Журковски Шимон
|1
|0.04
|13.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Валоти Матиа
|10
|0
|2.
|Томович Ненад
|8
|0
|3.
|Стрефецца Габриэль
|5
|1
|4.
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|5.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|6.
|Палоски Альберто
|3
|0
|7.
|Викари Франческо
|3
|0
|8.
|Сала Марко
|3
|0
|9.
|Флоккари Сержио
|2
|0
|10.
|Миссироли Симоне
|2
|0
|11.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|12.
|Саламон Бартош
|2
|0
|13.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|14.
|Серникола Леонардо
|2
|0
|15.
|Раньери Лука
|2
|0
|16.
|Околи Меме
|2
|0
|17.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|18.
|Кастро Лукас
|0
|1
|19.
|Мора Лука
|1
|0
|20.
|Тиам Демба
|1
|0
|21.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|22.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|3
|2
|2.
|Хаас Николас
|6
|0
|3.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|4.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|5.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|6.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|7.
|Николау Димитрис
|3
|0
|8.
|Риччи Самуэле
|3
|0
|9.
|Матос Ридер
|2
|0
|10.
|Штулац Лео
|2
|0
|11.
|Казале Николо
|2
|0
|12.
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|13.
|Фурлан Якопо
|0
|1
|14.
|Морео Стефано
|1
|0
|15.
|Терзич Алекса
|1
|0
|16.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|31.03% (9)
|3.45% (1)
|17.24% (5)
|Эмполи
|9.52% (4)
|4.76% (2)
|21.43% (9)
|21.43% (9)
|23.81% (10)
|19.05% (8)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =5 -5СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Козенца 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца Ювентус 4:0 СПАЛ 2013
Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =9 -2Эмполи 2:2 Пескара Монца 1:1 Эмполи Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи
Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Кьево
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|30 - 18
|39
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|5.
|Венеция
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 20
|38
|6.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|23
|9
|9
|5
|30 - 23
|36
|7.
|Салернитана
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|25 - 27
|35
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|10.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|21 - 23
|29
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|29 - 31
|26
|13.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 32
|21
|18.
|Асколи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 37
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|18 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|13.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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