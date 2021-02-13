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  3. Италия
СПАЛ 2013
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Эмполи
0'
19' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
24' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
0:1
27' Гол
Манкузо Леонардо
43' Желтая карточка
Палоски Альберто
1:1
75' Пенальти
Эспозито Сальваторе
90'+3
1
Бериша
Этрит
4
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Раньери
Лука
27
Стрефецца
Габриэль
7
Миссироли
Симоне
6
Эспозито
Сальваторе
19
Мора
Лука
17
Серникола
Леонардо
9
Палоски
Альберто
14
Ди
Франческо
Федерико
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
16
Казале
Николо
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
28
Риччи
Самуэле
11
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
СПАЛ 2013
3-5-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

19'
Стрефецца Габриэль
 
24'
 
Паризи Фабьяно
27'
0:1
Манкузо Леонардо
(Риччи Самуэле)
43'
Палоски Альберто
 
61'
Флоккари Сержио
Ди Франческо Федерико
 
61'
Сегре Джакопо
Миссироли Симоне
 
72'
 
Морео Стефано
Байрами Недим
75'
Эспозито Сальваторе
1:1
81'
Асенсио Рауль
Палоски Альберто
 
81'
Дикманн Лоренцо
Серникола Леонардо
 
86'
 
Крочата Джованни
Риччи Самуэле
86'
 
Матос Ридер
Ла Мантия Андреа

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Палоски Альберто 6 0.26
2. Валоти Матиа 6 0.26
3. Эспозито Сальваторе 3 (1) 0.13
4. Кастро Лукас 3 (1) 0.13
5. Ди Франческо Федерико 3 0.13
6. Саламон Бартош 2 0.09
7. Стрефецца Габриэль 2 0.09
8. Томович Ненад 1 0.04
9. Мурджа Алессандро 1 0.04
10. Д'Аллесандро Марко 1 0.04
11. Мора Лука 1 0.04
12. Эспозито Себастьяно 1 0.04
13. Сала Марко 0 0
14. Дикманн Лоренцо 0 0
15. Миссироли Симоне 0 0
16. Серникола Леонардо 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 13 (1) 0.57
2. Ла Мантия Андреа 8 0.35
3. Оливьери Марко 4 (1) 0.17
4. Морео Стефано 4 0.17
5. Хаас Николас 3 0.13
6. Байрами Недим 2 0.09
7. Штулац Лео 2 0.09
8. Риччи Самуэле 2 0.09
9. Матос Ридер 2 0.09
10. Романьоли Симоне 1 0.04
11. Паризи Фабьяно 1 0.04
12. Журковски Шимон 1 0.04
13. Бандинелли Филиппо 0 0
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Терзич Алекса 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 10 0
2. Томович Ненад 8 0
3. Стрефецца Габриэль 5 1
4. Эспозито Сальваторе 4 0
5. Дикманн Лоренцо 2 1
6. Палоски Альберто 3 0
7. Викари Франческо 3 0
8. Сала Марко 3 0
9. Флоккари Сержио 2 0
10. Миссироли Симоне 2 0
11. Д'Аллесандро Марко 2 0
12. Саламон Бартош 2 0
13. Ди Франческо Федерико 2 0
14. Серникола Леонардо 2 0
15. Раньери Лука 2 0
16. Околи Меме 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Кастро Лукас 0 1
19. Мора Лука 1 0
20. Тиам Демба 1 0
21. Мурджа Алессандро 1 0
22. Сегре Джакопо 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Хаас Николас 6 0
3. Манкузо Леонардо 4 0
4. Бандинелли Филиппо 4 0
5. Фьямоцци Риккардо 2 1
6. Ла Мантия Андреа 3 0
7. Николау Димитрис 3 0
8. Риччи Самуэле 3 0
9. Матос Ридер 2 0
10. Штулац Лео 2 0
11. Казале Николо 2 0
12. Паризи Фабьяно 2 0
13. Фурлан Якопо 0 1
14. Морео Стефано 1 0
15. Терзич Алекса 1 0
16. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 10.34% (3) 13.79% (4) 24.14% (7) 31.03% (9) 3.45% (1) 17.24% (5)
 Эмполи 9.52% (4) 4.76% (2) 21.43% (9) 21.43% (9) 23.81% (10) 19.05% (8)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Козенца 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца Ювентус 4:0 СПАЛ 2013
Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Эмполи 2:2 Пескара Монца 1:1 Эмполи Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи
Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Серия B Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:2 Эмполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Кьево Заявка 22 10 9 3 30 - 18 39
3. Читтаделла Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
4. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
5. Венеция Заявка 23 10 8 5 31 - 20 38
6. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 23 9 9 5 30 - 23 36
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
10. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
11. Фрозиноне Заявка 22 7 8 7 21 - 23 29
12. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
13. Реджина Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
15. Кремонезе Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 21 6 3 12 19 - 32 21
18. Асколи Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
19. Виртус Энтелла Заявка 22 4 5 13 19 - 37 17
20. Пескара Заявка 23 4 5 14 18 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи 1:1 Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
6. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Фрозиноне Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
9. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Эмполи
29.00
3.85
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 29.00 3.85 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 2.92 3.10 2.60

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7.90 1.04 7.10 1.07 3.40 1.30 2.65 1.48 1.90 2.00 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.25
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3.85 1.26 2.68 1.47 1.71 2.14 1.30 3.52 1.20 4.60
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