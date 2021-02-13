Кремонезе
1:2
Второй тайм: 64'
Стадион: Джованни Цини
Лечче
1:0
7' ГолГаэтано Джанлука
29' Желтая карточкаРаванелли Лука
1:1
30' Гол в свои воротаКастаньетти Микеле
52' Желтая карточкаЮлманд Мортен
1:2
54' ГолРодригес Пабло
60' Желтая карточкаЛучиони Фабио
21
Цортеа
Надир
33
Кокколо
Лука
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
7'
29'
30'
52'
54'
1:2
60'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чофани Даниэль
|5 (1)
|0.22
|2.
|Стриццоло Лука
|4
|0.17
|3.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.13
|4.
|Целар Жан
|2
|0.09
|5.
|Пинато Марко
|2
|0.09
|6.
|Дели Франческо
|2
|0.09
|7.
|Вальцания Лука
|2
|0.09
|8.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.04
|9.
|Валери Эмануэле
|1
|0.04
|10.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|11.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|12.
|Баэс Хайме
|0
|0
|13.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|11
|0.48
|2.
|Манкозу Марко
|7 (2)
|0.3
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.26
|4.
|Родригес Пабло
|4
|0.17
|5.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.09
|6.
|Фалько Филиппо
|2
|0.09
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.04
|8.
|Кальдерони Марко
|1
|0.04
|9.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.04
|10.
|Майер Жан
|1
|0.04
|11.
|Паганини Лука
|1
|0.04
|12.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|13.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|14.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|4.
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|6.
|Раванелли Лука
|4
|0
|7.
|Валери Эмануэле
|4
|0
|8.
|Бартоломей Паоло
|3
|0
|9.
|Вальцания Лука
|3
|0
|10.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|11.
|Пинато Марко
|2
|0
|12.
|Целар Жан
|2
|0
|13.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|14.
|Цортеа Надир
|2
|0
|15.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|16.
|Дели Франческо
|1
|0
|17.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|18.
|Кокколо Лука
|1
|0
|19.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тахцидис Панайотис
|6
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|6
|0
|3.
|Кода Массимо
|4
|1
|4.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|5.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|6.
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|7.
|Листковски Марчин
|3
|0
|8.
|Юлманд Мортен
|3
|0
|9.
|Родригес Пабло
|2
|0
|10.
|Манкозу Марко
|2
|0
|11.
|Николов Бобан
|2
|0
|12.
|Паганини Лука
|2
|0
|13.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|14.
|Россеттини Лука
|0
|1
|15.
|Жута Леонард
|1
|0
|16.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|17.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|18.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|19.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|20.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|21.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|22.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|33.33% (7)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|Лечче
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|26.32% (10)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013
Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе
Лечче Последние 20 матчей: +5 =10 -5Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче
Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Лечче: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|22
|11
|10
|1
|42 - 22
|43
|2.
|Кьево
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|30 - 18
|39
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|5.
|Венеция
|1:0 Заявка
|23
|10
|8
|5
|30 - 20
|38
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 22
|35
|7.
|Салернитана
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|25 - 27
|35
|8.
|Лечче
|2:1 Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|10.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|21 - 23
|29
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|29 - 31
|26
|13.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|15.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 32
|21
|18.
|Асколи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 37
|17
|20.
|Пескара
|0:1 Заявка
|23
|4
|5
|14
|18 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Венеция
|1:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|2:1 Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|13.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|2:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Венеция
|1:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|6.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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