  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Порденоне
0:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Читтаделла
0'
0:1
16' Гол
Беретта Джакомо
61'
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
21
Мисурака
Джанвито
88
Россетти
Маттео
27
Kevin
Biondi
10
Морра
Клаудио
13
Чиурриа
Патрик
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
5
Адорни
Давиде
15
Фраре
Доменико
3
Бенедетти
Амедео
8
Проя
Федерико
26
Паван
Никола
20
Гарджуло
Марио
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Цаджу
Франк
11
Беретта
Джакомо
Порденоне
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

16'
0:1
Беретта Джакомо
(Цаджу Франк)
44'
 
Огунсай Роберто
Цаджу Франк
46'
Бутич Карло
Kevin Biondi
 
57'
Мусёлик Себастьян
Морра Клаудио
 
57'
Маньино Лука
Цаммарини Роберто
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 (3) 0.48
2. Чиурриа Патрик 4 0.17
3. Мусёлик Себастьян 3 0.13
4. Цаммарини Роберто 2 0.09
5. Барисон Альберто 2 0.09
6. Берра Филиппо 1 0.04
7. Фаласко Никола 1 0.04
8. Скавоне Мануэль 1 0.04
9. Бутич Карло 1 0.04
10. Морра Клаудио 1 0.04
11. Кало Джакомо 0 0
12. Кампорезе Микеле 0 0
13. Фольякко Алессандро 0 0
14. Маньино Лука 0 0
15. Малламо Алессандро 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 7 0.3
2. Огунсай Роберто 5 (1) 0.22
3. Проя Федерико 4 0.17
4. Тавернелли Камилло 3 0.13
5. Бенедетти Амедео 2 0.09
6. Д'Урсо Кристиан 2 0.09
7. Цаджу Франк 2 (1) 0.09
8. Паван Никола 2 0.09
9. Доннарумма Даниэле 1 0.04
10. Йори Мануэль 1 0.04
11. Бранка Симоне 1 0.04
12. Гирингелли Лука 1 0.04
13. Розафио Марко 1 0.04
14. Сиссе Карамоко 1 0.04
15. Беретта Джакомо 1 0.04
16. Бальдини Энрико 1 0.04
17. Адорни Давиде 1 0.04
18. Фраре Доменико 1 0.04
19. Пертиконе Романо 0 0
20. Камильяно Агостино 0 0
21. Вита Алессио 0 0
22. Кассандро Томмазо 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 8 0
2. Фаласко Никола 6 0
3. Кампорезе Микеле 4 0
4. Скавоне Мануэль 4 0
5. Барисон Альберто 4 0
6. Фольякко Алессандро 4 0
7. Кало Джакомо 4 0
8. Берра Филиппо 2 1
9. Мисурака Джанвито 3 0
10. Мусёлик Себастьян 3 0
11. Маньино Лука 3 0
12. Бассоли Алессандро 2 0
13. Цаммарини Роберто 2 0
14. Бутич Карло 2 0
15. Гавацци Давиде 1 0
16. Чиурриа Патрик 1 0
17. Перизан Самуэле 1 0
18. Малламо Алессандро 1 0
19. Kevin Biondi 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Пертиконе Романо 6 0
2. Проя Федерико 6 0
3. Адорни Давиде 6 0
4. Огунсай Роберто 3 1
5. Гирингелли Лука 4 0
6. Розафио Марко 4 0
7. Цаджу Франк 4 0
8. Йори Мануэль 3 0
9. Бранка Симоне 3 0
10. Бенедетти Амедео 3 0
11. Гарджуло Марио 3 0
12. Тавернелли Камилло 3 0
13. Доннарумма Даниэле 2 0
14. Маньеро Лука 2 0
15. Камильяно Агостино 2 0
16. Вита Алессио 2 0
17. Паван Никола 2 0
18. Кастари Элхан 1 0
19. Фраре Доменико 1 0
20. Авуа Теофилус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 14.81% (4) 14.81% (4) 14.81% (4) 22.22% (6) 11.11% (3) 22.22% (6)
 Читтаделла 13.89% (5) 11.11% (4) 8.33% (3) 16.67% (6) 19.44% (7) 30.56% (11)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +7 =8 -5
СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне
Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Читтаделла 1:1 Козенца Брешия 3:3 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла
Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Читтаделла 2:0 Порденоне Серия B Читтаделла 0:2 Порденоне Серия B Порденоне 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:1 Порденоне Лега Про
Порденоне 1:3 Читтаделла Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 22 11 10 1 42 - 22 43
2. Кьево Заявка 22 10 9 3 30 - 18 39
3. Читтаделла 1:0 Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
4. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
5. Венеция 1:0 Заявка 23 10 8 5 30 - 20 38
6. СПАЛ 2013 Заявка 22 9 8 5 29 - 22 35
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче 2:1 Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Порденоне 0:1 Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
10. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
11. Фрозиноне Заявка 22 7 8 7 21 - 23 29
12. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
13. Реджина Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
15. Кремонезе 1:2 Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 21 6 3 12 19 - 32 21
18. Асколи Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
19. Виртус Энтелла Заявка 22 4 5 13 19 - 37 17
20. Пескара 0:1 Заявка 23 4 5 14 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла 1:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6. Венеция 1:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче 2:1 Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе 1:2 Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне 0:1 Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:1 Заявка 12 2 3 7 10 - 18 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче 2:1 Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне 0:1 Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Венеция 1:0 Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
6. Читтаделла 1:0 Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Фрозиноне Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
9. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Кремонезе 1:2 Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара 0:1 Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Цаджу Франк уходит с поля. Огунсай Роберто выходит вместо него
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Беретта Джакомо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Guido Teghil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Читтаделла
2.85
4.22
2.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.00 4.05 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 2.80 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 4.00 1.32
  11.82 4.22 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.45 1.07 5.65 1.12 3.04 1.36 2.34 1.60 1.73 2.22 1.41 2.91 1.28 3.50 1.09 6.20 1.06 6.45 1.00 11.25
9.10 1.04 7.00 1.08 2.55 1.47 1.65 2.15 1.90 1.90 1.30 3.30 1.07 7.50 1.05 8.50 1.02 11.00 1.02 11.00 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 18.50
3.31 1.36 2.99 1.42 2.36 1.63 1.81 2.08 1.56 2.52 1.38 3.18 1.38 3.17 1.57 2.50 1.27 3.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.70 2.15 1.38 3.04 1.10 6.95 1.08 8.10
1.67 2.21 1.38 2.90 1.04 9.00 1.02 11.00
2.68 1.49 2.20 1.70 1.70 2.20 1.45 2.82 1.22 4.38 1.11 6.90 1.19 4.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.48 1.54 1.65 2.24 1.27 3.76 1.17 4.95
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
5.00 1.37
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Порденоне 0:1 Читтаделла онлайн

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