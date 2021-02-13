Порденоне
0:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Stadio Guido Teghil
Читтаделла
0:1
16' ГолБеретта Джакомо
27
Kevin
Biondi
77
Маньеро
Лука
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kevin BiondiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
18 Бансе АльдоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
16'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11 (3)
|0.48
|2.
|Чиурриа Патрик
|4
|0.17
|3.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.13
|4.
|Цаммарини Роберто
|2
|0.09
|5.
|Барисон Альберто
|2
|0.09
|6.
|Берра Филиппо
|1
|0.04
|7.
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|8.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.04
|9.
|Бутич Карло
|1
|0.04
|10.
|Морра Клаудио
|1
|0.04
|11.
|Кало Джакомо
|0
|0
|12.
|Кампорезе Микеле
|0
|0
|13.
|Фольякко Алессандро
|0
|0
|14.
|Маньино Лука
|0
|0
|15.
|Малламо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|7
|0.3
|2.
|Огунсай Роберто
|5 (1)
|0.22
|3.
|Проя Федерико
|4
|0.17
|4.
|Тавернелли Камилло
|3
|0.13
|5.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.09
|6.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.09
|7.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.09
|8.
|Паван Никола
|2
|0.09
|9.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0.04
|10.
|Йори Мануэль
|1
|0.04
|11.
|Бранка Симоне
|1
|0.04
|12.
|Гирингелли Лука
|1
|0.04
|13.
|Розафио Марко
|1
|0.04
|14.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.04
|15.
|Беретта Джакомо
|1
|0.04
|16.
|Бальдини Энрико
|1
|0.04
|17.
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|18.
|Фраре Доменико
|1
|0.04
|19.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|20.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|21.
|Вита Алессио
|0
|0
|22.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|8
|0
|2.
|Фаласко Никола
|6
|0
|3.
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|4.
|Скавоне Мануэль
|4
|0
|5.
|Барисон Альберто
|4
|0
|6.
|Фольякко Алессандро
|4
|0
|7.
|Кало Джакомо
|4
|0
|8.
|Берра Филиппо
|2
|1
|9.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|10.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|11.
|Маньино Лука
|3
|0
|12.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|13.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|14.
|Бутич Карло
|2
|0
|15.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|16.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|17.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|18.
|Малламо Алессандро
|1
|0
|19.
|Kevin Biondi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пертиконе Романо
|6
|0
|2.
|Проя Федерико
|6
|0
|3.
|Адорни Давиде
|6
|0
|4.
|Огунсай Роберто
|3
|1
|5.
|Гирингелли Лука
|4
|0
|6.
|Розафио Марко
|4
|0
|7.
|Цаджу Франк
|4
|0
|8.
|Йори Мануэль
|3
|0
|9.
|Бранка Симоне
|3
|0
|10.
|Бенедетти Амедео
|3
|0
|11.
|Гарджуло Марио
|3
|0
|12.
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|13.
|Доннарумма Даниэле
|2
|0
|14.
|Маньеро Лука
|2
|0
|15.
|Камильяно Агостино
|2
|0
|16.
|Вита Алессио
|2
|0
|17.
|Паван Никола
|2
|0
|18.
|Кастари Элхан
|1
|0
|19.
|Фраре Доменико
|1
|0
|20.
|Авуа Теофилус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|Читтаделла
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|30.56% (11)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =8 -5СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне
Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =5 -7Читтаделла 1:1 Козенца Брешия 3:3 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла
Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|22
|11
|10
|1
|42 - 22
|43
|2.
|Кьево
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|30 - 18
|39
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|5.
|Венеция
|1:0 Заявка
|23
|10
|8
|5
|30 - 20
|38
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 22
|35
|7.
|Салернитана
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|25 - 27
|35
|8.
|Лечче
|2:1 Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|10.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|21 - 23
|29
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|29 - 31
|26
|13.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|15.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 32
|21
|18.
|Асколи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 37
|17
|20.
|Пескара
|0:1 Заявка
|23
|4
|5
|14
|18 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Венеция
|1:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|2:1 Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|13.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|2:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Венеция
|1:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|6.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Кремонезе
|1:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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