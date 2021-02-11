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Сампдория
 
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Стадион:
Фиорентина

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 7 (1) 0.33
2. Кандрева Антонио 4 (2) 0.19
3. Янкто Якуб 4 0.19
4. Кейта Бальде 4 0.19
5. Дамсгор Миккель 2 0.1
6. Верре Валерио 2 0.1
7. Экдаль Олбин 2 0.1
8. Торсби Мортен 2 0.1
9. Ауджелло Томмазо 1 0.05
10. Йосида Майя 1 0.05
11. Торрегросса Эрнесто 1 0.05
12. Коллей Омар 1 0.05
13. Рамирес Гастон 0 0
14. Бонаццоли Федерико 0 0
15. Аудеро Эмиль 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 7 (3) 0.33
2. Кастровилли Гаэтано 4 0.19
3. Кьеза Федерико 2 0.1
4. Миленкович Никола 2 0.1
5. Рибери Франк 1 0.05
6. Бираги Кристиано 1 0.05
7. Бонавентура Джакомо 1 0.05
8. Касерес Мартин 1 0.05
9. Песселья Херман 1 0.05
10. Куаме Кристиан 1 0.05
11. Кальехон Хосе 0 0
12. Лирола Поль 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Торсби Мортен 7 0
3. Экдаль Олбин 6 0
4. Янкто Якуб 6 0
5. Кейта Бальде 3 1
6. Адриен Силва 4 0
7. Рамирес Гастон 4 0
8. Ауджелло Томмазо 2 1
9. Йосида Майя 3 0
10. Коллей Омар 3 0
11. Берешиньски Бартош 2 0
12. Дамсгор Миккель 2 0
13. Аскилдсен Кристоффер 2 0
14. Квальярелла Фабио 1 0
15. Верре Валерио 1 0
16. Феррари Алекс 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Амрабат Софьян 5 0
4. Миленкович Никола 3 1
5. Рибери Франк 4 0
6. Бонавентура Джакомо 3 0
7. Роша Игор II 3 0
8. Чеккерини Федерико 3 0
9. Лирола Поль 3 0
10. Мартинес Лукас II 1 1
11. Валеро Борха 2 0
12. Песселья Херман 2 0
13. Пульгар Эрик 2 0
14. Куаме Кристиан 2 0
15. Венути Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 9.68% (3) 22.58% (7) 22.58% (7) 12.9% (4) 12.9% (4) 19.35% (6)
 Фиорентина 25% (5) 15% (3) 10% (2) 10% (2) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе
Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина
Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Фиорентина 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сампдория Серия A Фиорентина 3:3 Сампдория Серия A
Сампдория 1:1 Фиорентина Серия A Сампдория 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Сампдория Кубок Фиорентина 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Сампдория Серия A Фиорентина 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Фиорентина Серия A Сампдория 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Сампдория Серия A Фиорентина 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 4 2 45 - 23 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Лацио Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
5. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
6. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
12. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
13. Болонья Заявка 21 6 5 10 28 - 35 23
14. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
15. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
16. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 21 3 6 12 24 - 39 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Сампдория 38.2% (21)
    X 45.5% (25)
    Фиорентина 16.4% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Фиорентина
    2.89
    3.45
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.45 2.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.45 2.59
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.40 2.48
      2.89 3.43 2.60

    Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.60 1.02 8.70 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.02 1.88 1.54 2.48 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.55 1.02 9.70
    12.50 1.02 8.50 1.04 3.90 1.23 2.95 1.37 2.06 1.76 1.99 1.87 1.79 2.10 1.58 2.48 1.38 2.90 1.17 4.70 1.13 5.50 1.04 9.40 1.03 10.00 0.00 17.00
    4.01 1.27 3.06 1.42 2.35 1.66 2.01 1.90 1.79 2.13 1.57 2.53 1.39 3.18 1.14 6.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 2.00 1.81 1.47 2.68 1.16 5.35 1.11 6.60
    1.98 1.84 1.44 2.85 1.14 5.80
    3.11 1.41 2.55 1.57 2.00 1.91 1.61 2.44 1.44 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 2.83 1.43 1.74 2.09 1.33 3.30 1.21 4.40
    3.05 1.35 1.80 1.95 1.37 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.17
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    Где смотреть матч Сампдория - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Сампдория - Фиорентина

    Исход игры
    Сампдория
    38.2% (21)
    Ничья
    45.5% (25)
    Фиорентина
    16.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (23)
    Меньше
    56.6% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    86.79% (46)
    Нет
    13.21% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.8% (23)
    2:1 Сампдория
    27.3% (15)
    1:2 Фиорентина
    14.5% (8)
    1:0 Сампдория
    9.1% (5)
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