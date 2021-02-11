Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Фиорентина
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|7 (1)
|0.33
|2.
|Кандрева Антонио
|4 (2)
|0.19
|3.
|Янкто Якуб
|4
|0.19
|4.
|Кейта Бальде
|4
|0.19
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.1
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.1
|7.
|Экдаль Олбин
|2
|0.1
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.1
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.05
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.05
|11.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.05
|12.
|Коллей Омар
|1
|0.05
|13.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|14.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|15.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|7 (3)
|0.33
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.19
|3.
|Кьеза Федерико
|2
|0.1
|4.
|Миленкович Никола
|2
|0.1
|5.
|Рибери Франк
|1
|0.05
|6.
|Бираги Кристиано
|1
|0.05
|7.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.05
|8.
|Касерес Мартин
|1
|0.05
|9.
|Песселья Херман
|1
|0.05
|10.
|Куаме Кристиан
|1
|0.05
|11.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|12.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Торсби Мортен
|7
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|6
|0
|4.
|Янкто Якуб
|6
|0
|5.
|Кейта Бальде
|3
|1
|6.
|Адриен Силва
|4
|0
|7.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|8.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|9.
|Йосида Майя
|3
|0
|10.
|Коллей Омар
|3
|0
|11.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|12.
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|13.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|14.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|15.
|Верре Валерио
|1
|0
|16.
|Феррари Алекс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|1
|2.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|3.
|Амрабат Софьян
|5
|0
|4.
|Миленкович Никола
|3
|1
|5.
|Рибери Франк
|4
|0
|6.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|7.
|Роша Игор II
|3
|0
|8.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|9.
|Лирола Поль
|3
|0
|10.
|Мартинес Лукас II
|1
|1
|11.
|Валеро Борха
|2
|0
|12.
|Песселья Херман
|2
|0
|13.
|Пульгар Эрик
|2
|0
|14.
|Куаме Кристиан
|2
|0
|15.
|Венути Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|Фиорентина
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =3 -9Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе
Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =6 -8Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина
Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Сампдория 1:1 Фиорентина Серия A Сампдория 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Сампдория Кубок Фиорентина 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Сампдория Серия A Фиорентина 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Фиорентина Серия A Сампдория 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Сампдория Серия A Фиорентина 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 23
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|3.
|Ювентус
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|41 - 18
|42
|4.
|Лацио
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 35
|40
|6.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|44 - 21
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 32
|27
|11.
|Удинезе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 28
|24
|12.
|Дженоа
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|28 - 35
|23
|14.
|Беневенто
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 41
|23
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 38
|21
|17.
|Торино
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|32 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|24 - 39
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|14 - 41
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|7.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сампдория - Фиорентина
Исход игры
Сампдория
38.2% (21)
Ничья
45.5% (25)
Фиорентина
16.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (23)
Меньше
56.6% (30)
Обе команды забьют
Да
86.79% (46)
Нет
13.21% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (23)
2:1 Сампдория
27.3% (15)
1:2 Фиорентина
14.5% (8)
1:0 Сампдория
9.1% (5)
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