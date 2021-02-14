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Рома
 
Позже

Стадион:
Удинезе
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
14
Вильяр
Гонсало
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
21
Майораль
Борха
1
Муссо
Хуан
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
22
Арслан
Толгай-Али
90
Зеегелаар
Марвин
9
Делофеу
Херард
32
Льоренте
Фернандо
Рома
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.43
2. Верету Жордан 7 (4) 0.33
3. Джеко Эдин 7 0.33
4. Майораль Борха 6 0.29
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.19
6. Педро Родригес 3 0.14
7. Манчини Джанлука 3 0.14
8. Карсдорп Рик 1 0.05
9. Спинаццола Леонардо 1 0.05
10. Перес Карлес 1 0.05
11. Кумбулла Мараш 1 0.05
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Перес Бруно 0 0
14. Смоллинг Крис 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.24
2. Пуссетто Игнасио 3 0.14
3. Перейра Роберто 2 0.1
4. Окака Стефано 2 0.1
5. Ласанья Кевин 2 0.1
6. Арслан Толгай-Али 2 0.1
7. Форестьери Фернандо 1 0.05
8. Несторовски Илья 1 0.05
9. Делофеу Херард 1 0.05
10. Самир Каэтано 1 0.05
11. Зеегелаар Марвин 1 0.05
12. Оуведжан Томас 0 0
13. Молина Науэль 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 6 0
2. Пеллегрини Лоренцо 5 0
3. Педро Родригес 3 1
4. Кристанте Бриан 4 0
5. Перес Бруно 4 0
6. Вильяр Гонсало 4 0
7. Кумбулла Мараш 4 0
8. Ибаньес Рожер 4 0
9. Смоллинг Крис 3 0
10. Верету Жордан 3 0
11. Миранте Антонио 2 0
12. Джеко Эдин 1 0
13. Сантон Давиде 1 0
14. Мхитарян Генрих 1 0
15. Карсдорп Рик 1 0
16. Майораль Борха 1 0
17. Калафьори Рикардо 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Самир Каэтано 5 0
3. Бекао Родриго 5 0
4. Зеегелаар Марвин 4 0
5. Перейра Роберто 4 0
6. Муссо Хуан 3 0
7. Де Пауль Родриго 1 1
8. Пуссетто Игнасио 2 0
9. Бонифаци Кевин 2 0
10. Окака Стефано 1 0
11. Льоренте Фернандо 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Ласанья Кевин 1 0
16. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 16.28% (7) 18.6% (8) 25.58% (11) 6.98% (3) 16.28% (7) 16.28% (7)
 Удинезе 4.76% (1) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 9.52% (2) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя
Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта
Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма

Последние игры между собой

Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Рома Серия A Рома 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 1:0 Рома Серия A Удинезе 0:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Рома 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Удинезе 1:1 Рома Серия A Рома 2:3 Удинезе Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Рома Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
4. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
5. Лацио Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
6. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
13. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
14. Специя Заявка 22 6 6 10 30 - 38 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
17. Торино Заявка 22 2 11 9 32 - 41 17
18. Кальяри Заявка 21 3 6 12 24 - 39 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 1'
    "Рома" проводит матч в комплекте формы тёмно-красного цвета, в жёлто-чёрной футболисты гостей. 
  • Первый тайм начался
    Прозвучал стартовый свисток, пора начинать! 
  • Первый тайм
  • 1'
    Рома контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Рома начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.80 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.80 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.75 5.00
  1.77 3.82 5.01

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.01 9.00 1.04 3.78 1.22 3.00 1.39 2.05 1.86 1.57 2.40 1.38 2.94 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.50
12.50 1.01 9.00 1.04 3.90 1.27 3.15 1.39 2.08 1.85 1.86 2.08 1.63 2.48 1.41 3.00 1.19 4.90 1.13 5.50 1.03 9.60 1.03 10.00 0.00 17.00
4.07 1.27 3.12 1.41 2.39 1.64 2.04 1.87 1.81 2.10 1.58 2.52 1.49 2.79 1.38 3.21 1.14 6.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
2.04 1.78 1.45 2.75 1.14 5.40
3.19 1.40 2.62 1.54 2.06 1.85 1.65 2.36 1.47 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 2.04
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Рома - Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Рома - Удинезе

Исход игры
Рома
94.7% (142)
Ничья
3.3% (5)
Удинезе
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.54% (89)
Меньше
39.46% (58)
Обе команды забьют
Да
60.54% (89)
Нет
39.46% (58)
Популярный счёт
2:1 Рома
43.3% (65)
2:0 Рома
24% (36)
1:0 Рома
12% (18)
3:1 Рома
10.7% (16)
3:0 Рома
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
1:2 Удинезе
1.3% (2)
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